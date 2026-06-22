10 mil argentinos protagonizan un histórico banderazo en Dallas

 Dallas se convierte en una extensión de Argentina
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-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

10 mil argentinos protagonizan un histórico banderazo en Dallas

por Christoper Chang
Hinchada argentina respalda a su selección - EFE
Hinchada argentina respalda a su selección / FOTO: Agencia EFE

La pasión albiceleste se hizo sentir en Dallas, donde miles de aficionados transformaron la previa del partido en una celebración inolvidable.

Dallas se convirtió en el epicentro de la pasión argentina al recibir a miles de aficionados que participaron en un multitudinario banderazo previo al encuentro entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J del torneo. Cerca de 10 mil hinchas se congregaron en el Klyde Warren Park, donde los colores celeste y blanco dominaron el paisaje y transformaron el corazón de la ciudad texana en una auténtica fiesta futbolera. La convocatoria superó todas las expectativas y dejó en evidencia el enorme apoyo que acompaña a la selección argentina en cada rincón del mundo.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Hinchada argentina respalda a su selección

El evento reunió a seguidores de distintos clubes del fútbol argentino, quienes dejaron de lado sus rivalidades para compartir una misma pasión. Camisetas de River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, entre otras, convivieron en un ambiente de respeto y celebración. La diversidad de colores y escudos reflejó la unidad de una afición que encontró en la Selección Argentina un motivo común para alentar y soñar.

La música y los cánticos fueron protagonistas durante toda la jornada. El emblemático "Muchachos", que acompañó al equipo durante la conquista de Catar 2022, volvió a escucharse con fuerza entre los presentes. A su vez, una nueva canción titulada "La cuarta estrella" comenzó a ganar protagonismo entre los aficionados, combinando referencias históricas, homenajes a figuras legendarias y la ilusión de conquistar un nuevo título mundial. Durante horas, los hinchas mantuvieron viva la fiesta con un repertorio que contagió entusiasmo a todos los asistentes.

Entre banderas, bombos y camisetas, también destacaron los homenajes a ídolos como Diego Maradona, Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano "Dibu" Martínez. Muchos seguidores aprovecharon la ocasión para expresar su expectativa de cara al partido y su deseo de conseguir entradas para presenciar el encuentro en Dallas. El banderazo no solo reafirmó el fervor de la afición argentina, sino que también mostró cómo el fútbol es capaz de unir a miles de personas bajo una misma bandera, incluso a miles de kilómetros de su país.

Foto embed
Hinchada argentina respalda a su selección - Agencia EFE
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