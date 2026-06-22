10 mil argentinos protagonizan un histórico banderazo en Dallas

La pasión albiceleste se hizo sentir en Dallas, donde miles de aficionados transformaron la previa del partido en una celebración inolvidable.

Dallas se convirtió en el epicentro de la pasión argentina al recibir a miles de aficionados que participaron en un multitudinario banderazo previo al encuentro entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J del torneo. Cerca de 10 mil hinchas se congregaron en el Klyde Warren Park, donde los colores celeste y blanco dominaron el paisaje y transformaron el corazón de la ciudad texana en una auténtica fiesta futbolera. La convocatoria superó todas las expectativas y dejó en evidencia el enorme apoyo que acompaña a la selección argentina en cada rincón del mundo.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Hinchada argentina respalda a su selección

El evento reunió a seguidores de distintos clubes del fútbol argentino, quienes dejaron de lado sus rivalidades para compartir una misma pasión. Camisetas de River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, entre otras, convivieron en un ambiente de respeto y celebración. La diversidad de colores y escudos reflejó la unidad de una afición que encontró en la Selección Argentina un motivo común para alentar y soñar.

La música y los cánticos fueron protagonistas durante toda la jornada. El emblemático "Muchachos", que acompañó al equipo durante la conquista de Catar 2022, volvió a escucharse con fuerza entre los presentes. A su vez, una nueva canción titulada "La cuarta estrella" comenzó a ganar protagonismo entre los aficionados, combinando referencias históricas, homenajes a figuras legendarias y la ilusión de conquistar un nuevo título mundial. Durante horas, los hinchas mantuvieron viva la fiesta con un repertorio que contagió entusiasmo a todos los asistentes.

Entre banderas, bombos y camisetas, también destacaron los homenajes a ídolos como Diego Maradona, Lionel Messi, Ángel Di María y Emiliano "Dibu" Martínez. Muchos seguidores aprovecharon la ocasión para expresar su expectativa de cara al partido y su deseo de conseguir entradas para presenciar el encuentro en Dallas. El banderazo no solo reafirmó el fervor de la afición argentina, sino que también mostró cómo el fútbol es capaz de unir a miles de personas bajo una misma bandera, incluso a miles de kilómetros de su país.

Hinchada argentina respalda a su selección - Agencia EFE

Etiquetas