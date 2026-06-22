Del helio al hierro: los mundialistas que parecen salidos de la tabla periódica

El delantero Cabo Verde, Hélio Varela, anotó el gol del empate ante Uruguay en el Mundial 2026 y reavivó una de las curiosidades más peculiares de la historia de las Copas del Mundo: los futbolistas cuyos nombres o apellidos coinciden con elementos químicos.

Entre los mundialistas destacados hasta ahora está Hélio Varela, quien anotó el gol que selló el 2-2 de Cabo Verde frente a Uruguay. Su tanto no solo tuvo valor deportivo, sino que también permitió rescatar una rareza estadística que conecta dos mundos aparentemente incompatibles: el futbol y la química.

La selección caboverdiana sigue sorprendiendo en su primera participación mundialista y uno de sus protagonistas lleva un nombre que parece extraído directamente de la tabla periódica. Hélio comparte nombre con el helio (He), el segundo elemento más abundante del universo y uno de los gases nobles más conocidos. Tras su anotación ante los uruguayos, el atacante pasó a formar parte de una lista extremadamente exclusiva dentro de la historia de los Mundiales.

Hélio Varela anotó el empate contra Uruguay en el Mundial 2026 - Confederación Africana de Fútbol

Los casos de jugadores mundialistas relacionados con elementos químicos son escasos. De hecho, la búsqueda arroja apenas un puñado de coincidencias documentadas. La más evidente en la actualidad es la de Hélio Varela, integrante de la histórica selección de Cabo Verde que disputa la Copa del Mundo de 2026.

Pero no es el único. Si se consideran también los apellidos, aparece uno de los nombres más emblemáticos del fútbol español: Fernando Hierro. El exdefensor y capitán de España disputó cuatro Copas del Mundo, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, y su apellido coincide exactamente con el elemento químico hierro (Fe).

Fernando Hierro, mítico defensa y capitán de la selección de España - Selección de España

La coincidencia resulta llamativa porque la mayoría de los elementos de la tabla periódica difícilmente se utilizan como nombres o apellidos. Por ello, encontrar futbolistas que hayan alcanzado el máximo escenario del balompié y que además compartan identidad con un elemento químico es una verdadera rareza.

Paradójicamente, fue un gol el que volvió a poner el tema sobre la mesa. Hélio Varela marcó frente a Uruguay y convirtió una curiosidad de trivia en una historia de actualidad mundialista. Gracias a esa anotación, el "helio" volvió a elevarse, esta vez no en un laboratorio, sino sobre el césped de una Copa del Mundo.

Hasta donde permiten confirmar los registros mundialistas, Hélio y Hierro son dos de los ejemplos más claros y notorios de esta singular conexión entre la tabla periódica y el torneo más importante del futbol.

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