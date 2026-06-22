Del helio al hierro: los mundialistas que parecen salidos de la tabla periódica

 Mundialistas Inspirados en Elementos Químicos
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-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Del helio al hierro: los mundialistas que parecen salidos de la tabla periódica

por Amilcar Avila
Hélio Varela celebra su gol tras el empate de Cabo Verde ante Uruguay, FIFA
Hélio Varela celebra su gol tras el empate de Cabo Verde ante Uruguay / FOTO: FIFA

El delantero Cabo Verde, Hélio Varela, anotó el gol del empate ante Uruguay en el Mundial 2026 y reavivó una de las curiosidades más peculiares de la historia de las Copas del Mundo: los futbolistas cuyos nombres o apellidos coinciden con elementos químicos.

Entre los mundialistas destacados hasta ahora está Hélio Varela, quien anotó el gol que selló el 2-2 de Cabo Verde frente a Uruguay. Su tanto no solo tuvo valor deportivo, sino que también permitió rescatar una rareza estadística que conecta dos mundos aparentemente incompatibles: el futbol y la química.

La selección caboverdiana sigue sorprendiendo en su primera participación mundialista y uno de sus protagonistas lleva un nombre que parece extraído directamente de la tabla periódica. Hélio comparte nombre con el helio (He), el segundo elemento más abundante del universo y uno de los gases nobles más conocidos. Tras su anotación ante los uruguayos, el atacante pasó a formar parte de una lista extremadamente exclusiva dentro de la historia de los Mundiales.

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Hélio Varela anotó el empate contra Uruguay en el Mundial 2026 - Confederación Africana de Fútbol

Los casos de jugadores mundialistas relacionados con elementos químicos son escasos. De hecho, la búsqueda arroja apenas un puñado de coincidencias documentadas. La más evidente en la actualidad es la de Hélio Varela, integrante de la histórica selección de Cabo Verde que disputa la Copa del Mundo de 2026.

Pero no es el único. Si se consideran también los apellidos, aparece uno de los nombres más emblemáticos del fútbol español: Fernando Hierro. El exdefensor y capitán de España disputó cuatro Copas del Mundo, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, y su apellido coincide exactamente con el elemento químico hierro (Fe).

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Fernando Hierro, mítico defensa y capitán de la selección de España - Selección de España

La coincidencia resulta llamativa porque la mayoría de los elementos de la tabla periódica difícilmente se utilizan como nombres o apellidos. Por ello, encontrar futbolistas que hayan alcanzado el máximo escenario del balompié y que además compartan identidad con un elemento químico es una verdadera rareza.

Paradójicamente, fue un gol el que volvió a poner el tema sobre la mesa. Hélio Varela marcó frente a Uruguay y convirtió una curiosidad de trivia en una historia de actualidad mundialista. Gracias a esa anotación, el "helio" volvió a elevarse, esta vez no en un laboratorio, sino sobre el césped de una Copa del Mundo.

Hasta donde permiten confirmar los registros mundialistas, Hélio y Hierro son dos de los ejemplos más claros y notorios de esta singular conexión entre la tabla periódica y el torneo más importante del futbol.

Etiquetas
CuriosidadesMundial 2026Fernando Hierro#ViralesMundial2026Hélio Varela

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