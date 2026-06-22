Este es el jugador más guapo del Mundial, según la Inteligencia Artificial

 El jugador más guapo del Mundial según inteligencia artificial
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03 France France Iraq Iraq 00
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
90+
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
64
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Este es el jugador más guapo del Mundial, según la Inteligencia Artificial

por Luisa Maria Godinez
Mundial 2026, Instagram
Mundial 2026 / FOTO: Instagram

ChatGPT y Gemini evaluaron a los jugadores de la Copa del Mundo 2026 y definieron quién era el más atractivo por sus facciones y perfecta anatomía.

El Mundial 2026 promete ser una edición única y sin precedentes: la cita futbolística más grande de la historia arrancó el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Este torneo marca un hito no solo porque tres países comparten la organización, sino también por la expansión a 48 selecciones nacionales y la participación de 1,248 futbolistas de todo el mundo.

La diversidad y cantidad de jugadores inscritos convierten a este Mundial en el escenario perfecto para debates que van más allá del desempeño en la cancha.

Una pregunta domina entre aficionados y no aficionados: ¿quién es el futbolista más atractivo de la Copa del Mundo 2026

Con la misión de responder, la inteligencia artificial se convirtió en la herramienta clave. ChatGPT y Gemini, dos sistemas de IA de última generación, analizaron tanto el carisma como la simetría de los rostros para arrojar sus veredictos.

La visión de ChatGPT: carisma y estilo en la cima

ChatGPT estructuró su análisis en dos fases bien diferenciadas. En la primera fase, priorizó una combinación de elementos: estilo personal, carisma y presencia escénica.

De acuerdo con la plataforma, el marroquí Achraf Hakimi lidera la lista gracias a su sonrisa genuina y la versatilidad de su porte, capaz de brillar en cualquier entorno, desde la cancha hasta las pasarelas.

El top destacado, según ChatGPT, incluyó otros nombres como Son Heung-min de Corea del Sur, quien conquistó por su cercanía y actitud abierta, y el inglés Jude Bellingham, descrito como dueño de una mirada llena de confianza y seguridad.

Incluso leyendas como Lionel Messi aparecieron por el magnetismo personal que trasciende los cánones habituales de belleza.

Cuando ChatGPT centró su análisis solo en criterios físicos, Hakimi se mantuvo en la cima por su notable simetría facial y mandíbula definida.

Otras menciones importantes fueron Enzo Fernández de Argentina, símbolo de una belleza equilibrada y clásica, y el ecuatoriano Piero Hincapié, premiado por su perfil lateral armónico y proporciones faciales muy balanceadas.

Gemini: precisión técnica y proporción áurea

Gemini adoptó un enfoque ainda más técnico. Su criterio central fue el estudio morfológico y la proporción ósea, guiándose por la famosa "proporción áurea". Según Gemini, Jude Bellingham es el jugador con las facciones más cercanas a la perfección geométrica.

Sus pómulos marcados y la alineación de sus labios ofrecen, según esta IA, un equilibrio difícil de superar y característico de la alta costura.

El análisis de Gemini coincidió con ChatGPT al poner a Bellingham entre los grandes favoritos, pero agregó matices técnicos sobre cómo la estructura facial del inglés lo convierte en un referente absoluto de simetría en este Mundial.

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