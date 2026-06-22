Este es el jugador más guapo del Mundial, según la Inteligencia Artificial

ChatGPT y Gemini evaluaron a los jugadores de la Copa del Mundo 2026 y definieron quién era el más atractivo por sus facciones y perfecta anatomía.

El Mundial 2026 promete ser una edición única y sin precedentes: la cita futbolística más grande de la historia arrancó el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Este torneo marca un hito no solo porque tres países comparten la organización, sino también por la expansión a 48 selecciones nacionales y la participación de 1,248 futbolistas de todo el mundo.

La diversidad y cantidad de jugadores inscritos convierten a este Mundial en el escenario perfecto para debates que van más allá del desempeño en la cancha.

Una pregunta domina entre aficionados y no aficionados: ¿quién es el futbolista más atractivo de la Copa del Mundo 2026?

Con la misión de responder, la inteligencia artificial se convirtió en la herramienta clave. ChatGPT y Gemini, dos sistemas de IA de última generación, analizaron tanto el carisma como la simetría de los rostros para arrojar sus veredictos.

La visión de ChatGPT: carisma y estilo en la cima

ChatGPT estructuró su análisis en dos fases bien diferenciadas. En la primera fase, priorizó una combinación de elementos: estilo personal, carisma y presencia escénica.

De acuerdo con la plataforma, el marroquí Achraf Hakimi lidera la lista gracias a su sonrisa genuina y la versatilidad de su porte, capaz de brillar en cualquier entorno, desde la cancha hasta las pasarelas.

El top destacado, según ChatGPT, incluyó otros nombres como Son Heung-min de Corea del Sur, quien conquistó por su cercanía y actitud abierta, y el inglés Jude Bellingham, descrito como dueño de una mirada llena de confianza y seguridad.

Incluso leyendas como Lionel Messi aparecieron por el magnetismo personal que trasciende los cánones habituales de belleza.

Cuando ChatGPT centró su análisis solo en criterios físicos, Hakimi se mantuvo en la cima por su notable simetría facial y mandíbula definida.

Otras menciones importantes fueron Enzo Fernández de Argentina, símbolo de una belleza equilibrada y clásica, y el ecuatoriano Piero Hincapié, premiado por su perfil lateral armónico y proporciones faciales muy balanceadas.

Gemini: precisión técnica y proporción áurea

Gemini adoptó un enfoque ainda más técnico. Su criterio central fue el estudio morfológico y la proporción ósea, guiándose por la famosa "proporción áurea". Según Gemini, Jude Bellingham es el jugador con las facciones más cercanas a la perfección geométrica.

Sus pómulos marcados y la alineación de sus labios ofrecen, según esta IA, un equilibrio difícil de superar y característico de la alta costura.

El análisis de Gemini coincidió con ChatGPT al poner a Bellingham entre los grandes favoritos, pero agregó matices técnicos sobre cómo la estructura facial del inglés lo convierte en un referente absoluto de simetría en este Mundial.

Etiquetas