Jordania y Argelia, prohibido perder

 Jordania y Argelia se juegan su estadía en el Mundial
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01 France France Iraq Iraq 00
32:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Jordania y Argelia, prohibido perder

por Agencia EFE
El seleccionador de Argelia, el bosnio Vladimir Petkovic, busca este lunes una victoria sobre Jordania., EFE
El seleccionador de Argelia, el bosnio Vladimir Petkovic, busca este lunes una victoria sobre Jordania. / FOTO: EFE

Las selecciones de Jordania y Argelia llegan este lunes al Levi's Stadium de San Francisco con una misión clara: ganar o empezar a complicarse en el torneo tras su derrota en el debut.

Las selecciones de Jordania y Argelia saltarán este lunes a la cancha del Levi’s Stadium de San Francisco con una obligación: ganar para maquillar el debut con derrota en el Mundial.

Los Valientes y los Zorros del Desierto necesitan los tres puntos en juego para cerrar la segunda jornada del grupo J con la cuota mínima obligatoria para llegar al tercer partido decisivo en condiciones de pelear por una plaza en la ronda de dieciseisavos del Mundial.

Perder el lunes en San Francisco significa decir adiós.

La formación de Jordania, conocida originalmente como Al-Nashama, cayó el 16 de junio en el debut por 3-1 ante Austria y ese mismo día Les Fennecs argelinos fueron atropellados por la magia de Messi y su triplete.

La obligación de los dos colistas del grupo se resume en "ganar o ganar" y en el terreno de las probabilidades la primera opción parece tenerla Argelia por la mayor experiencia de sus jugadores frente a un rival que ha llegado a su primer Mundial con la promesa de fastidiarle a la vida a muchos.

Jordania, semifinalista de la última Copa Asiática, llega a su segundo partido con la sensación de que, superado el debut, lo peor ya pasó, y que en adelante cualquier logro será ganancia, según su entrenador, el marroquí Jamal Sellami.

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Acción de juego entre Austria y Jordania - EFE

Los Zorros del Desierto, dirigidos por el bosnio Vladimir Petković, han llegado a la vigésima edición del Mundial con una plantilla en la que se destacan los experimentados Ibrahim Maza, Rayan Aït Nouri, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez y Mohamed Amoura.

Jordania, más segura en el rol defensivo de su juego, cree que si mantiene su ADN y encuentra en gran día a su estrella Mousa Al-Tamari y al punta Ali Olwan, cualquier cosa puede pasar.

Aunque la necesidad apremia, jordanos y argelinos se han permitido extender, al menos durante un partido más, la licencia para soñar.

Petkovic, quien antes de viajar con su plantilla al Mundial renovó su contrato hasta 2028, encantó a los hinchas al advertir de que el equipo no afrontará el torneo como una selección de reparto entre tantas estrellas.

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Luka Zidane arquero de Argelia - Foto EFE

Jordania, cuya experiencia en la Copa del Mundo se remonta al pasado encuentro de estreno con el Das Team austriaco, confía en que Sellami se encargue de añadir lo que necesitan para seguir en carrera. El marroquí jugó el Mundial de Francia'98, así que sabe cumplir en las grandes citas.

El partido se jugará en el Levi's Stadium de San Francisco a partir de las 21 horas (de Guatemala).

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