Messi hace historia: se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

El capitán argentino alcanza los 18 goles en Copas del Mundo y supera a Miroslav Klose como máximo artillero en la historia del torneo.

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol mundial. El capitán de la selección argentina se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo tras alcanzar los 18 goles, superando la marca del alemán Miroslav Klose.

Los tantos históricos llegaron en el partido de Argentina ante Austria, en un encuentro que queda marcado por este nuevo hito del futbolista argentino en la élite del deporte mundial.

Con su doblete, Messi deja atrás una marca que permaneció durante más de una década en poder de Klose, quien había establecido su registro de 16 goles tras sus participaciones en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014.

Messi marcó tres goles en el juego contra Argelia - Selección de Argentina

Un camino que empezó en 2006

La historia mundialista de Lionel Messi comenzó en Alemania 2006, cuando con apenas 18 años debutó ante Serbia y Montenegro y marcó su primer gol en una Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en anotar en la historia del torneo.

Messi, a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Fue el 16 de junio de 2006. - EFE

Desde entonces, su recorrido ha sido constante en cuatro ediciones mundialistas, con una evolución que lo llevó de promesa a líder absoluto de la selección argentina.

En Brasil 2014 firmó su torneo más productivo en fase de grupos con cuatro goles, mientras que en Rusia 2018 volvió a marcar ante Nigeria. En Catar 2022 alcanzó su máxima expresión con siete goles y la consagración como campeón del mundo.

En el Mundial 2026 anotó tres contra Argelia, igualando la marca de Klose. Y, tras su doblete ante Austria, se convirtió, con 18 goles, en el máximo artillero de los mundiales.

El récord lo consolida aún más en la discusión histórica sobre los mejores futbolistas de todos los tiempos, sumando ahora una marca individual que parecía inalcanzable en la era moderna del balompié.

Argentina, mientras tanto, continúa su camino en el Mundial 2026 con una de las generaciones más competitivas de los últimos años, respaldada por la experiencia de su capitán y un grupo que combina juventud y jerarquía.

Más allá del rendimiento colectivo, la jornada ante Austria quedará en la historia como el día en que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de todos los Mundiales.

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