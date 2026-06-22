Messi hace historia: se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

 Messi: Máximo Goleador en la Historia de los Mundiales
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Messi hace historia: se convierte en el máximo goleador de los Mundiales

por Amilcar Avila
Messi, con 17 goles, es el máximo goleador en los Mundiales. , Selección de Argentina
Messi, con 17 goles, es el máximo goleador en los Mundiales. / FOTO: Selección de Argentina

El capitán argentino alcanza los 18 goles en Copas del Mundo y supera a Miroslav Klose como máximo artillero en la historia del torneo.

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol mundial. El capitán de la selección argentina se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo tras alcanzar los 18 goles, superando la marca del alemán Miroslav Klose.

Los tantos históricos llegaron en el partido de Argentina ante Austria, en un encuentro que queda marcado por este nuevo hito del futbolista argentino en la élite del deporte mundial.

Con su doblete, Messi deja atrás una marca que permaneció durante más de una década en poder de Klose, quien había establecido su registro de 16 goles tras sus participaciones en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014.

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Messi marcó tres goles en el juego contra Argelia - Selección de Argentina

Un camino que empezó en 2006

La historia mundialista de Lionel Messi comenzó en Alemania 2006, cuando con apenas 18 años debutó ante Serbia y Montenegro y marcó su primer gol en una Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en anotar en la historia del torneo.

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Messi, a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Fue el 16 de junio de 2006. - EFE

Desde entonces, su recorrido ha sido constante en cuatro ediciones mundialistas, con una evolución que lo llevó de promesa a líder absoluto de la selección argentina.

En Brasil 2014 firmó su torneo más productivo en fase de grupos con cuatro goles, mientras que en Rusia 2018 volvió a marcar ante Nigeria. En Catar 2022 alcanzó su máxima expresión con siete goles y la consagración como campeón del mundo.

En el Mundial 2026 anotó tres contra Argelia, igualando la marca de Klose. Y, tras su doblete ante Austria, se convirtió, con 18 goles, en el máximo artillero de los mundiales.

El récord lo consolida aún más en la discusión histórica sobre los mejores futbolistas de todos los tiempos, sumando ahora una marca individual que parecía inalcanzable en la era moderna del balompié.

Argentina, mientras tanto, continúa su camino en el Mundial 2026 con una de las generaciones más competitivas de los últimos años, respaldada por la experiencia de su capitán y un grupo que combina juventud y jerarquía.

Más allá del rendimiento colectivo, la jornada ante Austria quedará en la historia como el día en que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de todos los Mundiales.

Etiquetas
ArgentinaHistoriaLionel MessiFútbolMundial 2026máximo goleador#LeyendasMundial2026

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