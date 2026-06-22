Narrador paraguayo pierde acreditación del Mundial 2026 tras insultar a la FIFA

Insultó a la FIFA, a Infantino y a la Conmebol y quedó fuera de la cobertura de la Copa del Mundo.

El periodista paraguayo Jorge "Chipi" Vera sufrió el retiro de su acreditación para cubrir la Copa del Mundo 2026 luego de protagonizar un encendido descargo durante la transmisión del partido entre Paraguay y Turquía, disputado el pasado sábado.

La reacción del reconocido relator se produjo tras la expulsión de Miguel Almirón, quien fue sancionado por llevarse las manos a la boca durante el encuentro. La decisión arbitral provocó la indignación de Vera, quien arremetió en vivo contra el árbitro Iván Barton, la FIFA, su presidente Gianni Infantino e incluso el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ladrones, mataron el fútbol. FIFA, mataste al fútbol. Infantino eres el responsable de esto", expresó el comunicador en medio de la transmisión, utilizando además insultos y calificativos ofensivos dirigidos a las autoridades del balompié internacional.

Jorge Vera explota en insultos tras la expulsión de Almirón El relator paraguayo no se guardó nada y llamó ladrón al árbitro salvadoreño y dedicó fuertes palabras a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Vera también cuestionó el papel de la Conmebol y lanzó un mensaje a Domínguez. "Como Conmebol debería hacer algo, menos fotos con Infantino y ponte los pantalones", manifestó mientras continuaba su relato.

En medio de su enojo, el periodista llegó a afirmar que las actuales disposiciones implementadas por la FIFA han convertido al fútbol "en una porquería" y aseguró que se estaba castigando a Paraguay injustamente cuando ganaba el partido.

Vera ofreció disculpas

Tras la polémica, Vera ofreció disculpas públicas por sus palabras y reconoció que no fue un ejemplo para su familia ni para la audiencia. Extendió además sus disculpas a sus compañeros de trabajo y aclaró que su arrepentimiento por la forma en que se expresó no implica estar de acuerdo con algunas de las normativas que actualmente aplica la FIFA.

Las consecuencias no tardaron en llegar. Este lunes, el narrador ya no participó en su programa habitual y trascendió que perdió la acreditación que le permitía trabajar desde las sedes del Mundial 2026.

Etiquetas