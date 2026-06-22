Klose se rinde ante Messi: “Es el mejor futbolista de todos los tiempos”

 Klose Confirma: Messi es el Mejor Futbolista de la Historia
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01 France France Iraq Iraq 00
32:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Klose se rinde ante Messi: “Es el mejor futbolista de todos los tiempos”

por Amilcar Avila
Miroslav Klose felicitó al Lionel Messi, luego de que se convirtiera en el máximo anotador de los Mundiales , EFE
Miroslav Klose felicitó al Lionel Messi, luego de que se convirtiera en el máximo anotador de los Mundiales / FOTO: EFE

El alemán, Miroslav Klose, felicitó al argentino tras perder el récord de máximo goleador de la Copa del Mundo y aseguró que siempre fue un admirador del capitán albiceleste.

Miroslav Klose sabía que el momento iba a llegar. Durante más de una década, el exdelantero alemán observó desde la cima de la tabla de goleadores históricos cómo generación tras generación intentaba acercarse a una marca que parecía reservada para la eternidad.

Pero este lunes, el récord cambió de dueño. Y el primero en aplaudir fue precisamente quien lo había ostentado durante años.

"¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!", declaró Klose al diario alemán "Süddeutsche Zeitung" después de que el argentino se convirtiera en el máximo anotador histórico de la gran cita internacional.

El capitán de Argentina alcanzó los 18 goles tras marcar un doblete en la victoria 2-0 sobre Austria, ampliando una cuenta que ya había comenzado a escribir días atrás con un triplete frente a Argelia.

Con esas cinco anotaciones en la edición de 2026, Messi dejó atrás los 16 tantos que Klose había acumulado entre 2002 y 2014 con la selección alemana.

Lejos de lamentar la pérdida de la marca, el exatacante celebró que fuera el argentino quien la superara. "Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido", había afirmado Klose apenas unos días antes, cuando ya intuía que el registro estaba cerca de caer.

Las palabras del alemán tienen un peso especial. Klose no solo fue un goleador extraordinario, sino uno de los delanteros más eficaces en la historia del futbol internacional. Sus 16 tantos le permitieron superar en 2014 al brasileño Ronaldo Nazário y mantenerse en la cima durante más de una década.

Ahora, ese lugar pertenece a Messi. La historia del argentino en la gran fiesta del futbol comenzó en 2006, cuando con apenas 18 años marcó ante Serbia y Montenegro. 

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Messi, a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Fue el 16 de junio de 2006. - EFE

Veinte años después, convertido en campeón del mundo, líder de una generación y referencia absoluta del balompié moderno, alcanzó una nueva dimensión en su legado. 

Los goles ante Austria no solo significaron una victoria para Argentina. También marcaron el final de una era estadística y el inicio de otra.

Y fue el propio Klose quien mejor resumió el momento. Para el hombre que durante años ocupó la cima de los goleadores históricos, no hay dudas sobre quién merecía quedarse con el récord.

Messi, según su antecesor, es simplemente el mejor futbolista de todos los tiempos. Con información de EFE

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Klose fue por varios años el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo - FIFA
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