Klose se rinde ante Messi: “Es el mejor futbolista de todos los tiempos”

El alemán, Miroslav Klose, felicitó al argentino tras perder el récord de máximo goleador de la Copa del Mundo y aseguró que siempre fue un admirador del capitán albiceleste.

Miroslav Klose sabía que el momento iba a llegar. Durante más de una década, el exdelantero alemán observó desde la cima de la tabla de goleadores históricos cómo generación tras generación intentaba acercarse a una marca que parecía reservada para la eternidad.

Pero este lunes, el récord cambió de dueño. Y el primero en aplaudir fue precisamente quien lo había ostentado durante años.

"¡Lionel Messi es para mí el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!", declaró Klose al diario alemán "Süddeutsche Zeitung" después de que el argentino se convirtiera en el máximo anotador histórico de la gran cita internacional.

El capitán de Argentina alcanzó los 18 goles tras marcar un doblete en la victoria 2-0 sobre Austria, ampliando una cuenta que ya había comenzado a escribir días atrás con un triplete frente a Argelia.

Con esas cinco anotaciones en la edición de 2026, Messi dejó atrás los 16 tantos que Klose había acumulado entre 2002 y 2014 con la selección alemana.

Lejos de lamentar la pérdida de la marca, el exatacante celebró que fuera el argentino quien la superara. "Y está perfectamente bien. El récord iba a ser superado tarde o temprano, y me alegra que lo haga Messi. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido", había afirmado Klose apenas unos días antes, cuando ya intuía que el registro estaba cerca de caer.

Las palabras del alemán tienen un peso especial. Klose no solo fue un goleador extraordinario, sino uno de los delanteros más eficaces en la historia del futbol internacional. Sus 16 tantos le permitieron superar en 2014 al brasileño Ronaldo Nazário y mantenerse en la cima durante más de una década.

Ahora, ese lugar pertenece a Messi. La historia del argentino en la gran fiesta del futbol comenzó en 2006, cuando con apenas 18 años marcó ante Serbia y Montenegro.

Messi, a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Fue el 16 de junio de 2006. - EFE

Veinte años después, convertido en campeón del mundo, líder de una generación y referencia absoluta del balompié moderno, alcanzó una nueva dimensión en su legado.

Los goles ante Austria no solo significaron una victoria para Argentina. También marcaron el final de una era estadística y el inicio de otra.

Y fue el propio Klose quien mejor resumió el momento. Para el hombre que durante años ocupó la cima de los goleadores históricos, no hay dudas sobre quién merecía quedarse con el récord.

Messi, según su antecesor, es simplemente el mejor futbolista de todos los tiempos. Con información de EFE

Klose fue por varios años el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo - FIFA

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