La “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”: el día que Maradona cambió el futbol para siempre

 El Gol del Siglo y la Mano De Dios de Maradona
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-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”: el día que Maradona cambió el futbol para siempre

por Amilcar Avila
Diego Maradona y su histórico gol llamado &quot;la mano De Dios&quot;, FIFA
Diego Maradona y su histórico gol llamado "la mano De Dios" / FOTO: FIFA

Hace 40 años, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, Diego Armando Maradona firmó una de las actuaciones más icónicas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: dos goles en cuatro minutos que marcaron los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra.

El 22 de junio de 1986 quedó registrado en la historia del futbol como una de las fechas más trascendentales de la Copa Mundial de la FIFA. En el Estadio Azteca de Ciudad de México, Diego Armando Maradona protagonizó una actuación que definió una era con dos goles que la FIFA ha reconocido entre los más emblemáticos del torneo.

El partido correspondía a los cuartos de final del Mundial de México 1986 entre Argentina e Inglaterra, un encuentro cargado de contexto deportivo e histórico, apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas.

Según los registros oficiales de la FIFA, el primer gol llegó al minuto 51 del segundo tiempo. Maradona saltó junto al portero inglés Peter Shilton y, en una acción no advertida por el árbitro tunecino Ali Bennaceur, impulsó el balón con la mano izquierda hacia la portería. El propio jugador describiría posteriormente la acción como "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios", frase que dio nombre al tanto.

Cuatro minutos más tarde, al minuto 55, Maradona volvió a marcar. En esta ocasión, el capitán argentino inició una jugada individual desde su propio campo, eludiendo a varios jugadores ingleses antes de definir ante el portero Peter Shilton. Este gol fue posteriormente elegido por la FIFA como el "Gol del Siglo" en una votación oficial realizada en el año 2002.

El encuentro finalizó 2-1 a favor de Argentina, que avanzó a semifinales y posteriormente conquistaría el título mundial en México 86.

Foto embed
El llamado

Ambos goles han sido ampliamente documentados por la FIFA en sus archivos históricos del torneo, donde se destacan como parte de las acciones más influyentes en la historia de las Copas del Mundo, tanto por su impacto deportivo como por su repercusión cultural y simbólica.

A casi cuatro décadas de aquel partido, el 22 de junio de 1986 sigue siendo una de las fechas más recordadas del fútbol mundial, no solo por lo ocurrido en el marcador, sino por el peso histórico de una actuación que redefinió la narrativa del deporte.

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