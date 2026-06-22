Luca Zidane recurre a un coach mental tras sufrir los goles de Messi en el Mundial

Luca se sincera sobre las críticas y el peso de llevar el apellido Zidane.

El arquero de Argelia, Luca Zidane, admitió que trabaja con un coach mental para afrontar la presión que supone disputar una Copa del Mundo, especialmente después del duro debut de su selección ante Argentina, que terminó con una derrota por 3-0 gracias a un triplete de Lionel Messi.

El guardameta, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane, reconoció que el golpe anímico tras el estreno mundialista fue importante y que las críticas aparecieron de inmediato. Ante ese escenario, decidió reforzar el aspecto psicológico para mantenerse enfocado y evitar que las expectativas afecten su rendimiento.

Hoy estar bien mentalmente es tan importante como estar bien físicamente", explicó Luca Zidane al referirse al acompañamiento profesional que recibe para gestionar la presión y la exposición mediática que implica defender el arco de Argelia en una cita mundialista.

El portero también dejó una confesión que mostró el lado más familiar de su carrera. "Mi madre es quien más me analiza. Cuando llego a casa me pregunta: ‘¿Por qué hiciste eso?’. Mi padre casi nunca", comentó entre risas.

DT de Argelia defiende a Luca Zidane

Pese a las críticas recibidas tras la actuación frente a Argentina, el seleccionador argelino, Vladimir Petkovic, respaldó públicamente a su guardameta y descartó cualquier pérdida de confianza.

Todo el mundo tiene derecho a cometer errores. Tengo plena confianza en sus capacidades", afirmó el entrenador antes del encuentro de este lunes contra Jordania por la segunda jornada de la fase de grupos.

Petkovic también restó importancia a las reacciones generadas en redes sociales y medios de comunicación. "No leo nada, no tengo ninguna cuenta en las redes sociales", señaló.

La experiencia de Luca Zidane refleja que incluso quienes crecieron bajo la sombra de grandes figuras necesitan apoyo psicológico para lidiar con el peso de las expectativas y recuperarse de noches difíciles en el escenario más exigente del fútbol mundial.

Etiquetas