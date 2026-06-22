Mhoni Vidente predice quiénes podrían ganar el Mundial 2026

La astróloga reveló cuáles son las selecciones que, según sus visiones, tienen más posibilidades de ganar el Mundial 2026 y también habló de otros acontecimientos que podrían marcar el torneo.

El Mundial 2026 sigue generando emoción entre millones de aficionados alrededor del mundo. Mientras las selecciones luchan dentro de la cancha por avanzar en el torneo, fuera de ella también surgen análisis, pronósticos y hasta predicciones sobre quién podría levantar el trofeo más deseado del futbol.

Una de las opiniones que más llamó la atención fue la de Mhoni Vidente, la famosa astróloga cubana que compartió sus predicciones relacionadas con la competencia que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Conocida por sus comentarios sobre temas de entretenimiento, política y deporte, Mhoni habló sobre los equipos que considera con mayores posibilidades de llegar hasta la final y convertirse en campeones.

Los favoritos de Mhoni Vidente para ganar el Mundial 2026

Durante una de sus recientes intervenciones, la astróloga fue cuestionada sobre qué selección podría quedarse con el título mundial.

Aunque evitó elegir a un único ganador, aseguró que visualiza a tres países con grandes posibilidades de levantar la copa.

"Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial", expresó Mhoni Vidente.

Sus palabras rápidamente generaron debate entre los aficionados, especialmente porque mencionó a selecciones que llegan al torneo con grandes figuras y planteles considerados entre los más competitivos.

Argentina busca seguir haciendo historia

Uno de los nombres mencionados por Mhoni Vidente fue Argentina, selección que llegó al Mundial 2026 como una de las más observadas del planeta.

La Albiceleste vive una etapa histórica después de conquistar la Copa del Mundo de catar 2022 y mantener una generación de futbolistas que continúa generando grandes expectativas.

Con Lionel Messi como una de sus máximas figuras, el equipo argentino sigue despertando ilusión entre sus aficionados, quienes sueñan con volver a ver a su país en lo más alto del futbol mundial.

España y Portugal entre los candidatos

Otra de las selecciones señaladas por la astróloga fue España, equipo que combina juventud, talento y una nueva generación de futbolistas que busca devolverle protagonismo internacional.

La Roja ha trabajado durante los últimos años en una renovación deportiva con jugadores llamados a marcar una nueva época.

Por su parte, Portugal también aparece entre los favoritos mencionados por Mhoni Vidente.

La selección portuguesa cuenta con futbolistas destacados en las principales ligas del mundo y busca conseguir el primer título mundial de su historia.

Las predicciones generan debate

Cada vez que se acerca o se disputa una Copa del Mundo, las predicciones deportivas toman fuerza entre los aficionados.

Algunos recurren a estadísticas, inteligencia artificial o análisis de expertos, mientras otros siguen las visiones de personajes populares como Mhoni Vidente.

Aunque sus seguidores suelen destacar algunas predicciones pasadas, otros usuarios recuerdan que este tipo de comentarios forman parte del entretenimiento y que el resultado final depende únicamente de lo que ocurra dentro del terreno de juego.

Etiquetas