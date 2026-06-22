Mhoni Vidente predice quiénes podrían ganar el Mundial 2026

 Mhoni Vidente: Predicciones sobre Ganadores del Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
03 France France Iraq Iraq 00
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
90+
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
70
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mhoni Vidente predice quiénes podrían ganar el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Mhoni Vidente, Redes sociales
Mhoni Vidente / FOTO: Redes sociales

La astróloga reveló cuáles son las selecciones que, según sus visiones, tienen más posibilidades de ganar el Mundial 2026 y también habló de otros acontecimientos que podrían marcar el torneo.

El Mundial 2026 sigue generando emoción entre millones de aficionados alrededor del mundo. Mientras las selecciones luchan dentro de la cancha por avanzar en el torneo, fuera de ella también surgen análisis, pronósticos y hasta predicciones sobre quién podría levantar el trofeo más deseado del futbol.

Una de las opiniones que más llamó la atención fue la de Mhoni Vidente, la famosa astróloga cubana que compartió sus predicciones relacionadas con la competencia que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Conocida por sus comentarios sobre temas de entretenimiento, política y deporte, Mhoni habló sobre los equipos que considera con mayores posibilidades de llegar hasta la final y convertirse en campeones.

Los favoritos de Mhoni Vidente para ganar el Mundial 2026

Durante una de sus recientes intervenciones, la astróloga fue cuestionada sobre qué selección podría quedarse con el título mundial.

Aunque evitó elegir a un único ganador, aseguró que visualiza a tres países con grandes posibilidades de levantar la copa.

"Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial", expresó Mhoni Vidente.

Sus palabras rápidamente generaron debate entre los aficionados, especialmente porque mencionó a selecciones que llegan al torneo con grandes figuras y planteles considerados entre los más competitivos.

Argentina busca seguir haciendo historia

Uno de los nombres mencionados por Mhoni Vidente fue Argentina, selección que llegó al Mundial 2026 como una de las más observadas del planeta.

La Albiceleste vive una etapa histórica después de conquistar la Copa del Mundo de catar 2022 y mantener una generación de futbolistas que continúa generando grandes expectativas.

Con Lionel Messi como una de sus máximas figuras, el equipo argentino sigue despertando ilusión entre sus aficionados, quienes sueñan con volver a ver a su país en lo más alto del futbol mundial.

España y Portugal entre los candidatos

Otra de las selecciones señaladas por la astróloga fue España, equipo que combina juventud, talento y una nueva generación de futbolistas que busca devolverle protagonismo internacional.

La Roja ha trabajado durante los últimos años en una renovación deportiva con jugadores llamados a marcar una nueva época.

Por su parte, Portugal también aparece entre los favoritos mencionados por Mhoni Vidente.

La selección portuguesa cuenta con futbolistas destacados en las principales ligas del mundo y busca conseguir el primer título mundial de su historia.

Las predicciones generan debate

Cada vez que se acerca o se disputa una Copa del Mundo, las predicciones deportivas toman fuerza entre los aficionados.

Algunos recurren a estadísticas, inteligencia artificial o análisis de expertos, mientras otros siguen las visiones de personajes populares como Mhoni Vidente.

Aunque sus seguidores suelen destacar algunas predicciones pasadas, otros usuarios recuerdan que este tipo de comentarios forman parte del entretenimiento y que el resultado final depende únicamente de lo que ocurra dentro del terreno de juego.

Etiquetas
EspañaArgentinaPortugalMhoni VidenteMundial 2026#ViralesMundial2026predicciones futbolísticas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver