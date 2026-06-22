Lamine Yamal presume intima foto junto a su novia tras su victoria en el Mundial 2026

La imagen compartida por el famoso futbolista no tardó en llamar la atención en las redes sociales.

Sin lugar a duda, Lamine Yamal continúa siendo uno de los nombres más comentados del Mundial 2026. Lo anterior por su talento dentro del terreno de juego como por los detalles de su vida personal que despiertan el interés de millones de aficionados alrededor del mundo.

Luego de la victoria de España frente a Arabia Saudita, el joven futbolista sorprendió a sus seguidores al compartir una íntima fotografía junto a su novia, Inés García. La imagen fue publicada en sus historias de Instagram y rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos de la selección española.

En la postal, ambos aparecen disfrutando de un momento juntos en lo que parece ser un restaurante. Aunque ninguno de los dos acompañó la publicación con un mensaje extenso, la fotografía fue suficiente para generar cientos de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Yamal destacaron la complicidad y cercanía que muestra la pareja.

La publicación llegó apenas horas después del importante triunfo de España sobre Arabia Saudita, resultado que permitió a La Roja dar un paso firme en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026. Como ha ocurrido en otros encuentros, Inés García estuvo presente para respaldar a su pareja desde las gradas y no pasó desapercibida entre los aficionados.

Más de Lamine Yamal en el Mundial 2026

La joven ha ganado notoriedad durante las últimas semanas debido a sus constantes apariciones en los partidos de la selección española. Su presencia en los estadios ha generado comentarios positivos entre los seguidores de Yamal, quienes consideran que se ha convertido en uno de sus principales apoyos durante la competición.

Mientras tanto, Lamine Yamal sigue consolidándose como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial. A pesar de su corta edad, el atacante ha demostrado personalidad, desequilibrio y una madurez poco común en una competición de la magnitud del Mundial 2026.

La mascota no oficial del Mundial 2026, Pato Merlín, ataca a la presidenta de México Lo que comenzó como una visita amistosa terminó en una escena que ya recorre las redes sociales.

España atraviesa un gran momento futbolístico y llega fortalecida a su próximo compromiso mundialista. La selección dirigida por Luis de la Fuente buscará mantener su buen nivel y asegurar su clasificación a la siguiente ronda cuando dispute su siguiente encuentro, un partido que podría resultar decisivo para definir el liderato de su grupo.

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