EN VIVO. Minuto a minuto del Argentina vs. Austria

Sigue el minuto a minuto del Argentina vs. Austria en actividad del Grupo J.
Argentina y Austria protagonizarán el encuentro más atractivo de la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrenten en la ciudad de Dallas. Ambas selecciones llegan con la confianza en alto tras debutar con victorias convincentes y saben que este compromiso puede marcar el rumbo de su participación en el torneo. La expectativa es máxima, ya que dos equipos que mostraron poder ofensivo buscarán dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda.
La Albiceleste comenzó su camino mundialista con una contundente goleada de 3-0 sobre Argelia, impulsada por una brillante actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Por su parte, Austria superó 3-1 a Jordania con una presentación sólida y efectiva. Con ambos conjuntos sumando tres puntos, el ganador de este duelo asegurará matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final, convirtiendo el choque en una auténtica final anticipada dentro del Grupo J.
Minuto a minuto del Argentina vs. Austria
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Argentina
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17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
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10/06Argentina 3 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
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07/06Argentina 2 - 0 Honduras
Friendlies | Finalizado
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01/04Argentina 5 - 0 Zambia
Friendlies | Finalizado
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28/03Argentina 2 - 1 Mauritania
Friendlies | Finalizado
Últimos de Austria
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17/06Austria 3 - 1 Jordan
World Cup | Finalizado
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01/06Austria 1 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
31/03Austria 1 - 0 South Korea
Friendlies | Finalizado
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27/03Austria 5 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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18/11Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Thiago Almada
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
- Alexander Schlager
- Stefan Posch
- Kevin Danso
- David Alaba
- Konrad Laimer
- Nicolas Seiwald
- Xaver Schlager
- Romano Schmid
- Paul Wanner
- Marcel Sabitzer
- Michael Gregoritsch