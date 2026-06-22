EN VIVO. Minuto a minuto del Argentina vs. Austria

Sigue el minuto a minuto del Argentina vs. Austria en actividad del Grupo J.

Argentina y Austria protagonizarán el encuentro más atractivo de la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrenten en la ciudad de Dallas. Ambas selecciones llegan con la confianza en alto tras debutar con victorias convincentes y saben que este compromiso puede marcar el rumbo de su participación en el torneo. La expectativa es máxima, ya que dos equipos que mostraron poder ofensivo buscarán dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda.

La Albiceleste comenzó su camino mundialista con una contundente goleada de 3-0 sobre Argelia, impulsada por una brillante actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Por su parte, Austria superó 3-1 a Jordania con una presentación sólida y efectiva. Con ambos conjuntos sumando tres puntos, el ganador de este duelo asegurará matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final, convirtiendo el choque en una auténtica final anticipada dentro del Grupo J.

Minuto a minuto del Argentina vs. Austria

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Argentina Sistema: 4-4-2 Estado: No iniciado - Austria Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Amin Mohamed Omar, Egypt Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Argentina 17/06 Argentina 3 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

10/06 Argentina 3 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado

07/06 Argentina 2 - 0 Honduras

Friendlies | Finalizado

01/04 Argentina 5 - 0 Zambia

Friendlies | Finalizado

28/03 Argentina 2 - 1 Mauritania

Friendlies | Finalizado Últimos de Austria 17/06 Austria 3 - 1 Jordan

World Cup | Finalizado

01/06 Austria 1 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

31/03 Austria 1 - 0 South Korea

Friendlies | Finalizado

27/03 Austria 5 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado

18/11 Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Argentina Austria 0 Sin datos 0 Alineaciones Argentina Argentina Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez Austria Austria Alexander Schlager

Stefan Posch

Kevin Danso

David Alaba

Konrad Laimer

Nicolas Seiwald

Xaver Schlager

Romano Schmid

Paul Wanner

Marcel Sabitzer

Michael Gregoritsch

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