EN VIVO. Minuto a minuto del Argentina vs. Austria

 Resultado Argentina vs. Austria - Grupo J Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
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-- Argentina Argentina Austria Austria --
22 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO. Minuto a minuto del Argentina vs. Austria

por Christoper Chang
Argentina vs. Austria - Grupo J Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Argentina vs. Austria - Grupo J Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue el minuto a minuto del Argentina vs. Austria en actividad del Grupo J.

Argentina y Austria protagonizarán el encuentro más atractivo de la segunda jornada del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se enfrenten en la ciudad de Dallas. Ambas selecciones llegan con la confianza en alto tras debutar con victorias convincentes y saben que este compromiso puede marcar el rumbo de su participación en el torneo. La expectativa es máxima, ya que dos equipos que mostraron poder ofensivo buscarán dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda.

La Albiceleste comenzó su camino mundialista con una contundente goleada de 3-0 sobre Argelia, impulsada por una brillante actuación de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Por su parte, Austria superó 3-1 a Jordania con una presentación sólida y efectiva. Con ambos conjuntos sumando tres puntos, el ganador de este duelo asegurará matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final, convirtiendo el choque en una auténtica final anticipada dentro del Grupo J.

Minuto a minuto del Argentina vs. Austria

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Argentina
Sistema: 4-4-2
Estado: No iniciado
-
22/06/2026 - 11:00
Austria
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Amin Mohamed Omar, Egypt

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Argentina

  • 17/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Iceland
    Friendlies | Finalizado
  • 07/06
    Argentina
    Argentina 2 - 0 Honduras
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Argentina
    Argentina 5 - 0 Zambia
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    Argentina
    Argentina 2 - 1 Mauritania
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Austria

  • 17/06
    Austria
    Austria 3 - 1 Jordan
    World Cup | Finalizado
  • 01/06
    Austria
    Austria 1 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Austria
    Austria 1 - 0 South Korea
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Austria
    Austria 5 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Austria
    Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Estadísticas generales

Argentina
Austria
0
Sin datos
0

Alineaciones

Argentina
  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Facundo Medina
  • Rodrigo De Paul
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Thiago Almada
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
Austria
  • Alexander Schlager
  • Stefan Posch
  • Kevin Danso
  • David Alaba
  • Konrad Laimer
  • Nicolas Seiwald
  • Xaver Schlager
  • Romano Schmid
  • Paul Wanner
  • Marcel Sabitzer
  • Michael Gregoritsch
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