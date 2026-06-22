EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Irak

Sigue el minuto a minuto de Francia vs. Irak y no te pierdas ninguna incidencia de este duelo mundialista.
El Grupo I del Mundial 2026 vivirá una jornada clave este lunes cuando Francia e Irak se enfrenten en el Philadelphia Stadium de Philadelphia, en un partido que podría comenzar a definir el destino de ambos equipos en la Copa del Mundo. La selección francesa llega con la confianza en alto después de imponerse 3-1 a Senegal en su debut, gracias a un brillante doblete de Kylian Mbappé, resultado que la colocó en una posición privilegiada dentro de la clasificación.
Por su parte, Irak afronta el compromiso con la obligación de sumar para mantenerse con vida en el torneo, luego de sufrir una contundente derrota por 4-1 frente a Noruega en la primera fecha. Los europeos parten como favoritos para quedarse con los tres puntos y, de conseguir la victoria, asegurarían matemáticamente su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026. En cambio, una nueva caída dejaría a los iraquíes al borde de la eliminación y con escasas posibilidades de avanzar a la fase decisiva del certamen.
Minuto a minuto del Francia vs. Irak
Incidencias del partido
Goles
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14'K. Mbappe (1 - 0)
Tarjetas
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6'A. Al Ammari - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de France
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16/06France 3 - 1 Senegal
World Cup | Finalizado
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08/06France 3 - 1 Northern Ireland
Friendlies | Finalizado
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04/06France 1 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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29/03Colombia 1 - 3 France
Friendlies | Finalizado
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26/03Brazil 1 - 2 France
Friendlies | Finalizado
Últimos de Iraq
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17/06Iraq 1 - 4 Norway
World Cup | Finalizado
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10/06Iraq 0 - 2 Venezuela
Friendlies | Finalizado
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04/06Spain 1 - 1 Iraq
Friendlies | Finalizado
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29/05Iraq 1 - 0 Andorra
Friendlies | Finalizado
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01/04Iraq 2 - 1 Bolivia
WC Qualification Intercontinental Play-offs | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Bradley Barcola
- Kylian Mbappé
- Ahmed Basil
- Hussein Ali
- Zaid Tahseen
- Akam Hashem
- Merchas Doski
- Amir Al-Ammari
- Ahmed Qasem
- Zaid Ismail
- Zidane Iqbal
- Ibrahim Bayesh
- Aymen Hussein