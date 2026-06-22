EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Irak

 Resultado Francia vs. Irak - Grupo I Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 France France Iraq Iraq 00
32:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Irak

por Christoper Chang
Francia vs. Irak - Grupo I Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Francia vs. Irak - Grupo I Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue el minuto a minuto de Francia vs. Irak y no te pierdas ninguna incidencia de este duelo mundialista.

El Grupo I del Mundial 2026 vivirá una jornada clave este lunes cuando Francia e Irak se enfrenten en el Philadelphia Stadium de Philadelphia, en un partido que podría comenzar a definir el destino de ambos equipos en la Copa del Mundo. La selección francesa llega con la confianza en alto después de imponerse 3-1 a Senegal en su debut, gracias a un brillante doblete de Kylian Mbappé, resultado que la colocó en una posición privilegiada dentro de la clasificación.

Por su parte, Irak afronta el compromiso con la obligación de sumar para mantenerse con vida en el torneo, luego de sufrir una contundente derrota por 4-1 frente a Noruega en la primera fecha. Los europeos parten como favoritos para quedarse con los tres puntos y, de conseguir la victoria, asegurarían matemáticamente su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026. En cambio, una nueva caída dejaría a los iraquíes al borde de la eliminación y con escasas posibilidades de avanzar a la fase decisiva del certamen.

Minuto a minuto del Francia vs. Irak

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
France
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 31'
1 - 0
22/06/2026 - 15:00
Actualizar marcador
Iraq
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Drew Fischer, Canada

Incidencias del partido

6'
card
A. Al Ammari ve tarjeta amarilla
14'
goal
Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 1 - 0
26'
cambio
Cambio en Iraq: A. Hussein por A. Al Hamadi

Goles

  • 14'
    Gol
    K. Mbappe (1 - 0)

Tarjetas

  • 6'
    Tarjeta
    A. Al Ammari - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de France

  • 16/06
    France
    France 3 - 1 Senegal
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    France
    France 3 - 1 Northern Ireland
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    France
    France 1 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 29/03
    Colombia
    Colombia 1 - 3 France
    Friendlies | Finalizado
  • 26/03
    Brazil
    Brazil 1 - 2 France
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Iraq

  • 17/06
    Iraq
    Iraq 1 - 4 Norway
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Iraq
    Iraq 0 - 2 Venezuela
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    Spain
    Spain 1 - 1 Iraq
    Friendlies | Finalizado
  • 29/05
    Iraq
    Iraq 1 - 0 Andorra
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Iraq
    Iraq 2 - 1 Bolivia
    WC Qualification Intercontinental Play-offs | Finalizado

Estadísticas generales

France
Iraq
1
Tiros de esquina
1
6
Saques de banda
6
1
Tiros libres
2
2
Saques de meta
6
0
Penal
0
0
Cambio
1
41
Ataques
28
31
Ataques peligrosos
11
1
Remates al arco
0
4
Remates desviados
2
5
Remates totales
2
1
Remates a puerta
0
2
Remates fuera
1
2
Remates bloqueados
1
1
Remates dentro del área
1
4
Remates fuera del área
1
2
Faltas
1
62%
Posesión
38%
0
Tarjetas amarillas
1
178
Pases totales
114
156
Pases precisos
90

Alineaciones

France
  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Digne
  • Manu Koné
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappé
Iraq
  • Ahmed Basil
  • Hussein Ali
  • Zaid Tahseen
  • Akam Hashem
  • Merchas Doski
  • Amir Al-Ammari
  • Ahmed Qasem
  • Zaid Ismail
  • Zidane Iqbal
  • Ibrahim Bayesh
  • Aymen Hussein
Etiquetas
IrakFranciaFútbolPhiladelphiaDestacadasUniverso Futbol

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