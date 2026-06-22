Un Haaland inspirado busca liquidar el “grupo de la muerte” ante Senegal

Noruega puede asegurar su clasificación a octavos en el Mundial 2026 si vence a Senegal, en un duelo clave donde Erling Haaland vuelve a ser la gran amenaza de un Grupo I de máxima exigencia.

Noruega, encabezada por Erling Haaland, y Senegal se enfrentan este lunes en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, en un partido que puede marcar un punto de quiebre en uno de los denominados "grupos de la muerte", donde Francia mantiene su condición de gran favorita.

El llamado Grupo I, el de mayor ranking FIFA del torneo, vive su primera gran noche decisiva con un duelo que puede dejar a Noruega prácticamente clasificada a los dieciseisavos de final y a Senegal al borde de la eliminación.

El gran foco, como casi siempre, está puesto en Haaland. El delantero del Manchester City arrancó el Mundial en modo dominante, firmando un doblete en el 1-4 ante Irak, en el regreso de Noruega a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

Celebración de Noruega ante Irak en el Mundial 2026 - Agencia EFE

El impacto del atacante nórdico no es nuevo. En el Mundial Sub-20 de 2019, Haaland dejó una de las actuaciones más recordadas del torneo al anotar nueve goles en la histórica goleada 12-0 sobre Honduras. A sus 25 años, ya es el máximo goleador de la selección noruega con 57 tantos en 50 partidos, una media superior a un gol por encuentro.

Pero Noruega no es solo Haaland. Martin Ødegaard, capitán del Arsenal, es el cerebro del equipo desde el mediocampo, mientras que Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid, completa un tridente ofensivo que ha elevado las expectativas sobre la llamada generación dorada noruega.

El equipo dirigido por Ståle Solbakken firmó una fase de clasificación impecable, terminando por delante de Italia, ausente nuevamente en un Mundial, con un balance de 37 goles a favor y apenas 5 en contra.

Enfrente estará una Senegal que, pese a la derrota 3-1 ante Francia en el debut, dejó una imagen competitiva especialmente en la primera mitad frente a la vigente subcampeona del mundo.

Los "Leones de Teranga", campeones de África en el terreno de juego, llegan con una base sólida de experiencia encabezada por Sadio Mané y Kalidou Koulibaly, junto a referentes como Idrissa Gueye y Édouard Mendy. A ellos se suma una nueva generación con nombres como Nicolas Jackson o Pape Gueye, llamados a dar el salto definitivo en la élite.

Sin embargo, el entorno senegalés no ha estado exento de turbulencias: reportes de medios especializados apuntan a problemas internos como primas pendientes de pago, condiciones mejorables en el campamento base e incluso la ausencia del chef del equipo durante la concentración.

El escenario es claro: una victoria de Noruega dejaría al equipo escandinavo matemáticamente clasificado a la siguiente fase y colocaría a Senegal al borde del abismo, con cero puntos y una diferencia de goles muy comprometida.

El único antecedente entre ambas selecciones se remonta a un amistoso en 2006 disputado en Dakar, donde Senegal se impuso. Casi dos décadas después, el duelo adquiere una dimensión completamente distinta: el Mundial, el gran escenario, y una generación dispuesta a cambiar la historia.

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