Un Haaland inspirado busca liquidar el “grupo de la muerte” ante Senegal

 Haaland busca vencer a Senegal en el 'grupo de la muerte'
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22 junio / 11:00
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Cape Verde
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Un Haaland inspirado busca liquidar el “grupo de la muerte” ante Senegal

por Amilcar Avila
Haaland lidera a la selección de Noruega en el Mundial 2026., EFE
Haaland lidera a la selección de Noruega en el Mundial 2026. / FOTO: EFE

Noruega puede asegurar su clasificación a octavos en el Mundial 2026 si vence a Senegal, en un duelo clave donde Erling Haaland vuelve a ser la gran amenaza de un Grupo I de máxima exigencia.

Noruega, encabezada por Erling Haaland,  y Senegal se enfrentan este lunes en la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, en un partido que puede marcar un punto de quiebre en uno de los denominados "grupos de la muerte", donde Francia mantiene su condición de gran favorita. 

El llamado Grupo I, el de mayor ranking FIFA del torneo, vive su primera gran noche decisiva con un duelo que puede dejar a Noruega prácticamente clasificada a los dieciseisavos de final y a Senegal al borde de la eliminación.

El gran foco, como casi siempre, está puesto en Haaland. El delantero del Manchester City arrancó el Mundial en modo dominante, firmando un doblete en el 1-4 ante Irak, en el regreso de Noruega a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. 

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Celebración de Noruega ante Irak en el Mundial 2026 - Agencia EFE

El impacto del atacante nórdico no es nuevo. En el Mundial Sub-20 de 2019, Haaland dejó una de las actuaciones más recordadas del torneo al anotar nueve goles en la histórica goleada 12-0 sobre Honduras. A sus 25 años, ya es el máximo goleador de la selección noruega con 57 tantos en 50 partidos, una media superior a un gol por encuentro.

Pero Noruega no es solo Haaland. Martin Ødegaard, capitán del Arsenal, es el cerebro del equipo desde el mediocampo, mientras que Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid, completa un tridente ofensivo que ha elevado las expectativas sobre la llamada generación dorada noruega.

El equipo dirigido por Ståle Solbakken firmó una fase de clasificación impecable, terminando por delante de Italia, ausente nuevamente en un Mundial, con un balance de 37 goles a favor y apenas 5 en contra.

Enfrente estará una Senegal que, pese a la derrota 3-1 ante Francia en el debut, dejó una imagen competitiva especialmente en la primera mitad frente a la vigente subcampeona del mundo.

Los "Leones de Teranga", campeones de África en el terreno de juego, llegan con una base sólida de experiencia encabezada por Sadio Mané y Kalidou Koulibaly, junto a referentes como Idrissa Gueye y Édouard Mendy. A ellos se suma una nueva generación con nombres como Nicolas Jackson o Pape Gueye, llamados a dar el salto definitivo en la élite.

Sin embargo, el entorno senegalés no ha estado exento de turbulencias: reportes de medios especializados apuntan a problemas internos como primas pendientes de pago, condiciones mejorables en el campamento base e incluso la ausencia del chef del equipo durante la concentración.

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francia-senegal-5 -

El escenario es claro: una victoria de Noruega dejaría al equipo escandinavo matemáticamente clasificado a la siguiente fase y colocaría a Senegal al borde del abismo, con cero puntos y una diferencia de goles muy comprometida.

El único antecedente entre ambas selecciones se remonta a un amistoso en 2006 disputado en Dakar, donde Senegal se impuso. Casi dos décadas después, el duelo adquiere una dimensión completamente distinta: el Mundial, el gran escenario, y una generación dispuesta a cambiar la historia.

Etiquetas
NoruegaSenegalMundial 2026HaalandDestacadas

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