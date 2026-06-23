Christiansen, seleccionador de Panamá, desafía a Croacia: “Podemos ganar”

El seleccionador panameño, Thomas Christiansen, confía en las opciones de su equipo pese a la derrota en el debut y pide un partido casi perfecto para mantenerse con vida en el torneo.

Panamá afrontará este martes un partido decisivo frente a Croacia con una mezcla de convicción y urgencia. Tras caer por 1-0 ante Ghana en su estreno, la selección canalera necesita sumar para no comprometer seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, en el vestuario no hay espacio para el pesimismo.

Así lo dejó claro el seleccionador Thomas Christiansen, quien aseguró que su equipo está convencido de que puede derrotar a Croacia si logra corregir los errores que le costaron la derrota en la primera jornada.

"Sí que lo hemos hablado. Lo he comentado con el cuerpo técnico, con los jugadores, y estamos convencidos de que podemos ganar. Pero para eso necesitamos todas las cosas que he dicho y tener un buen día", afirmó el entrenador en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en el Toronto Stadium.

Acción de juego del Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026 - EFE

La derrota ante Ghana dejó una sensación amarga en el conjunto panameño. Más allá del resultado, Christiansen considera que su equipo hizo méritos para obtener algo más del partido, aunque reconoció que pequeños errores terminaron marcando la diferencia.

Por eso, durante los días previos al duelo contra Croacia, el trabajo se ha centrado en corregir detalles y fortalecer la confianza de un grupo que todavía cree en sus posibilidades.

"Veo al grupo muy animado, con ganas de sacarse esa pequeña espina que se nos clavó contra Ghana, donde merecíamos mucho más", señaló.

El técnico insistió en la importancia de mantener la concentración durante todo el encuentro y evitar las desconcentraciones que suelen castigar los equipos de mayor jerarquía.

Panamá, además, tendrá que afrontar una baja sensible. El centrocampista Adalberto "Coco" Carrasquilla no estará disponible después de resentirse de unas molestias físicas cuando parecía evolucionar favorablemente.

La ausencia del volante supone un contratiempo importante para el funcionamiento del equipo, aunque Christiansen destacó la profundidad de la plantilla y la capacidad de otros jugadores para asumir responsabilidades.

"Es una pena no tener a ‘Coco’ con nosotros para este partido importante contra Croacia, pero hemos mostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar en el partido y aportar lo que se necesita", explicó.

Enfrente estará una Croacia que también llega bajo presión tras perder frente a Inglaterra en la primera jornada.

El técnico panameño describió al conjunto europeo como una selección de enorme calidad, con experiencia internacional, fortaleza física y múltiples recursos ofensivos.

"Tienen un potencial físico importante arriba, con Budimir, con Musa. Jugadores altos, experimentados, que van muy bien por alto y se asocian bien. Y, sobre todo, tienen gol", analizó.

Consciente de las diferencias entre ambos planteles, Christiansen no descarta que Panamá tenga que defender durante largos tramos del encuentro. Sin embargo, dejó claro que no piensa renunciar a la identidad que ha construido durante los últimos años al frente de la selección.

"Cuando tengo el balón, también quiero proponer. Quiero ser Panamá, como hemos sido en los últimos años", afirmó.

La clave, según el entrenador, estará en sostener el plan durante todo el partido, aprovechar las oportunidades que se presenten y transformar la ansiedad ofensiva en confianza frente al arco rival. Con información de EFE

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