Christiansen, seleccionador de Panamá, desafía a Croacia: “Podemos ganar”

 Christiansen, de Panamá: 'Podemos ganar' contra Croacia
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23 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Christiansen, seleccionador de Panamá, desafía a Croacia: “Podemos ganar”

por Amilcar Avila
El seleccionador de Panamá, el español Thomas Christiansen, EFE
El seleccionador de Panamá, el español Thomas Christiansen / FOTO: EFE

El seleccionador panameño, Thomas Christiansen, confía en las opciones de su equipo pese a la derrota en el debut y pide un partido casi perfecto para mantenerse con vida en el torneo.

Panamá afrontará este martes un partido decisivo frente a Croacia con una mezcla de convicción y urgencia. Tras caer por 1-0 ante Ghana en su estreno, la selección canalera necesita sumar para no comprometer seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, en el vestuario no hay espacio para el pesimismo.

Así lo dejó claro el seleccionador Thomas Christiansen, quien aseguró que su equipo está convencido de que puede derrotar a Croacia si logra corregir los errores que le costaron la derrota en la primera jornada.

"Sí que lo hemos hablado. Lo he comentado con el cuerpo técnico, con los jugadores, y estamos convencidos de que podemos ganar. Pero para eso necesitamos todas las cosas que he dicho y tener un buen día", afirmó el entrenador en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en el Toronto Stadium.

Foto embed
Acción de juego del Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026 - EFE

La derrota ante Ghana dejó una sensación amarga en el conjunto panameño. Más allá del resultado, Christiansen considera que su equipo hizo méritos para obtener algo más del partido, aunque reconoció que pequeños errores terminaron marcando la diferencia.

Por eso, durante los días previos al duelo contra Croacia, el trabajo se ha centrado en corregir detalles y fortalecer la confianza de un grupo que todavía cree en sus posibilidades.

"Veo al grupo muy animado, con ganas de sacarse esa pequeña espina que se nos clavó contra Ghana, donde merecíamos mucho más", señaló.

El técnico insistió en la importancia de mantener la concentración durante todo el encuentro y evitar las desconcentraciones que suelen castigar los equipos de mayor jerarquía.

Panamá, además, tendrá que afrontar una baja sensible. El centrocampista Adalberto "Coco" Carrasquilla no estará disponible después de resentirse de unas molestias físicas cuando parecía evolucionar favorablemente.

La ausencia del volante supone un contratiempo importante para el funcionamiento del equipo, aunque Christiansen destacó la profundidad de la plantilla y la capacidad de otros jugadores para asumir responsabilidades.

"Es una pena no tener a ‘Coco’ con nosotros para este partido importante contra Croacia, pero hemos mostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar en el partido y aportar lo que se necesita", explicó.

Enfrente estará una Croacia que también llega bajo presión tras perder frente a Inglaterra en la primera jornada.

El técnico panameño describió al conjunto europeo como una selección de enorme calidad, con experiencia internacional, fortaleza física y múltiples recursos ofensivos. 

"Tienen un potencial físico importante arriba, con Budimir, con Musa. Jugadores altos, experimentados, que van muy bien por alto y se asocian bien. Y, sobre todo, tienen gol", analizó.

Consciente de las diferencias entre ambos planteles, Christiansen no descarta que Panamá tenga que defender durante largos tramos del encuentro. Sin embargo, dejó claro que no piensa renunciar a la identidad que ha construido durante los últimos años al frente de la selección.

"Cuando tengo el balón, también quiero proponer. Quiero ser Panamá, como hemos sido en los últimos años", afirmó.

La clave, según el entrenador, estará en sostener el plan durante todo el partido, aprovechar las oportunidades que se presenten y transformar la ansiedad ofensiva en confianza frente al arco rival. Con información de EFE

Etiquetas
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