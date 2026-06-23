Néstor Lorenzo advierte que Colombia debe tener cuidado con el contraataque del Congo

El técnico de Colombia destacó la calidad de los jugadores congoleños y aseguró que su equipo deberá mantener la iniciativa para consolidarse en el liderato del Grupo K del Mundial 2026.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, advirtió sobre el peligro que representa la República Democrática del Congo, rival al que enfrentará este martes por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.

El técnico argentino aseguró que el conjunto africano cuenta con futbolistas de alto nivel y una propuesta ofensiva que obliga a la selección cafetera a extremar precauciones, especialmente en las transiciones y los contragolpes.

"Debemos hacer más goles. Teníamos estudiadas varias cosas sobre el Congo, pero esto ha variado. Tienen jugadores que compiten en la élite europea y eso los hace muy fuertes. Es un equipo que mantiene dos delanteros importantes arriba, por lo que hay que evitar transiciones y contragolpes", explicó Lorenzo en conferencia de prensa.

Colombia llega al encuentro como líder de la zona tras imponerse 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista. La República Democrática del Congo, por su parte, dio una de las sorpresas de la primera jornada al rescatar un empate 1-1 frente a Portugal, resultado que confirmó su capacidad para competir ante selecciones de mayor tradición.

A pesar de reconocer la fortaleza física de su adversario, Lorenzo expresó confianza en la estructura defensiva de su equipo y en la disciplina táctica mostrada hasta ahora en el torneo.

"Hasta ahora no nos han lastimado con pelotas aéreas, incluso nuestra gente que no es tan alta marca muy bien", afirmó.

El entrenador también destacó la profundidad de su plantel y la versatilidad de los futbolistas convocados, un aspecto que considera clave para adaptarse a diferentes escenarios de partido.

"La versatilidad de mis jugadores es algo que aplaudo. Hemos jugado contra equipos que tienen dos delanteros como el Congo y hemos actuado con línea de cuatro con un líbero adelantado o con línea de tres. Tenemos volantes que saben presionar alto o sostienen la estructura defensiva desde atrás", señaló.

Lorenzo dejó claro que, pese a las fortalezas del rival, Colombia no renunciará a su propuesta ofensiva y buscará imponer condiciones desde el inicio para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

El seleccionador de Colombia, Nestor Lorenzo, habla durante una conferencia de prensa en el Mundial 2026 - EFE

"Debemos mantener un estilo, una identidad de juego que debemos respetar. Vamos a salir con una disposición táctica ofensiva y a aprovechar al máximo a los jugadores", sostuvo.

El seleccionador no confirmó la alineación titular, aunque adelantó que evalúa realizar modificaciones respecto al equipo que venció a Uzbekistán. Entre los futbolistas que destacó se encuentran Luis Díaz, Kevin Puerta, Richard Ríos y Jorge Carrascal.

Desde el plantel colombiano, el defensor Johan Mojica coincidió en que el encuentro exigirá máxima concentración y remarcó que el favoritismo solo se demuestra sobre el terreno de juego.

"Nosotros tenemos que mostrar esa jerarquía", afirmó el lateral del Mallorca, quien reconoció tanto las fortalezas como las debilidades del conjunto africano.

Por su parte, el centrocampista Jhon Arias también pidió cautela y recordó la buena presentación del Congo frente a Portugal.

"Es una gran selección. Tuvo un partido bastante interesante con Portugal. Sabemos que es una selección con la que debemos tener precaución", manifestó.

El duelo en Guadalajara aparece como una prueba importante para Colombia, que buscará una segunda victoria consecutiva para consolidarse en la cima del Grupo K, mientras que la República Democrática del Congo intentará prolongar las buenas sensaciones dejadas en su estreno mundialista.

Etiquetas