Néstor Lorenzo advierte que Colombia debe tener cuidado con el contraataque del Congo

 Colombia debe cuidar su defensa ante contraataque del Congo
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
04 Portugal Portugal Uzbekistan Uzbekistan 00
66:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
66
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Néstor Lorenzo advierte que Colombia debe tener cuidado con el contraataque del Congo

por Amilcar Avila
Uzbekistán frente a Colombia en Mundial 2026
Uzbekistán frente a Colombia en Mundial 2026 / FOTO: EFE

El técnico de Colombia destacó la calidad de los jugadores congoleños y aseguró que su equipo deberá mantener la iniciativa para consolidarse en el liderato del Grupo K del Mundial 2026.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, advirtió sobre el peligro que representa la República Democrática del Congo, rival al que enfrentará este martes por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.

El técnico argentino aseguró que el conjunto africano cuenta con futbolistas de alto nivel y una propuesta ofensiva que obliga a la selección cafetera a extremar precauciones, especialmente en las transiciones y los contragolpes.

"Debemos hacer más goles. Teníamos estudiadas varias cosas sobre el Congo, pero esto ha variado. Tienen jugadores que compiten en la élite europea y eso los hace muy fuertes. Es un equipo que mantiene dos delanteros importantes arriba, por lo que hay que evitar transiciones y contragolpes", explicó Lorenzo en conferencia de prensa.

Colombia llega al encuentro como líder de la zona tras imponerse 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista. La República Democrática del Congo, por su parte, dio una de las sorpresas de la primera jornada al rescatar un empate 1-1 frente a Portugal, resultado que confirmó su capacidad para competir ante selecciones de mayor tradición.

A pesar de reconocer la fortaleza física de su adversario, Lorenzo expresó confianza en la estructura defensiva de su equipo y en la disciplina táctica mostrada hasta ahora en el torneo.

"Hasta ahora no nos han lastimado con pelotas aéreas, incluso nuestra gente que no es tan alta marca muy bien", afirmó. 

El entrenador también destacó la profundidad de su plantel y la versatilidad de los futbolistas convocados, un aspecto que considera clave para adaptarse a diferentes escenarios de partido.

"La versatilidad de mis jugadores es algo que aplaudo. Hemos jugado contra equipos que tienen dos delanteros como el Congo y hemos actuado con línea de cuatro con un líbero adelantado o con línea de tres. Tenemos volantes que saben presionar alto o sostienen la estructura defensiva desde atrás", señaló.

Lorenzo dejó claro que, pese a las fortalezas del rival, Colombia no renunciará a su propuesta ofensiva y buscará imponer condiciones desde el inicio para acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.

Foto embed
El seleccionador de Colombia, Nestor Lorenzo, habla durante una conferencia de prensa en el Mundial 2026 - EFE

"Debemos mantener un estilo, una identidad de juego que debemos respetar. Vamos a salir con una disposición táctica ofensiva y a aprovechar al máximo a los jugadores", sostuvo.

El seleccionador no confirmó la alineación titular, aunque adelantó que evalúa realizar modificaciones respecto al equipo que venció a Uzbekistán. Entre los futbolistas que destacó se encuentran Luis Díaz, Kevin Puerta, Richard Ríos y Jorge Carrascal.

Desde el plantel colombiano, el defensor Johan Mojica coincidió en que el encuentro exigirá máxima concentración y remarcó que el favoritismo solo se demuestra sobre el terreno de juego.

"Nosotros tenemos que mostrar esa jerarquía", afirmó el lateral del Mallorca, quien reconoció tanto las fortalezas como las debilidades del conjunto africano.

Por su parte, el centrocampista Jhon Arias también pidió cautela y recordó la buena presentación del Congo frente a Portugal.

Foto embed
portugal-congo-8 -

"Es una gran selección. Tuvo un partido bastante interesante con Portugal. Sabemos que es una selección con la que debemos tener precaución", manifestó.

El duelo en Guadalajara aparece como una prueba importante para Colombia, que buscará una segunda victoria consecutiva para consolidarse en la cima del Grupo K, mientras que la República Democrática del Congo intentará prolongar las buenas sensaciones dejadas en su estreno mundialista.

Etiquetas
ColombiaFútbolCongoMundial 2026Néstor LorenzoDestacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver