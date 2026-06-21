 Colombia trabaja en la definición previo al duelo ante Congo
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02 Uruguay Uruguay Cape Verde Cape Verde 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran Belgium New Zealand Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay New Zealand
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
89
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Colombia trabaja en la definición previo al duelo ante Congo

por Oscar Coronado
Colombia prepara a su equipo para medirse al Congo en el Mundial 2026
Colombia prepara a su equipo para medirse al Congo en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Asimismo, los seleccionados colombianos convivieron con sus familiares.

La selección de Colombia trabajó este domingo en la definición, para ser más efectivo ante el arco rival, en una sesión de entrenamiento después de la cual los jugadores convivieron con sus familias por el  Día del Padre, que se celebra hoy en México.

En una mañana fresca y nublada, el cuadro sudamericano ensayó por grupos los tiros al arco en una portería pequeña; luego hizo ejercicios de pases cortos y toques de primera instancia en los que los jugadores desarrollaron estrategias de defensa.

A diferencia del viernes pasado, hoy los guardametas trabajaron por separado, pero al final se incorporaron al resto del equipo para trabajar la conducción de balón y la definición.

Este domingo, Luis Amaranto Perea, auxiliar técnico del seleccionador Néstor Lorenzo, afirmó que sería un error minimizar la República del Congo, pues ha mostrado buen nivel y hambre de pasar a la siguiente fase.

VIDEO. Aficionados se caen en las gradas del Estadio Ciudad de México tras gol de Colombia

La victoria 3-1 de Colombia desató un inesperado suceso viral, los aficionados perdieron equilibrio y cayeron en la tribuna mientras festejaban.

"Respetamos a todos y tomamos las precauciones para todos. Este no es cualquier equipo; ya compitió bien ante una selección poderosa como Portugal. Tienen herramientas muy potentes, pero también nosotros vamos a utilizar las nuestras", aseguró a medios.

Perea se refirió al duelo que vive el centrocampista Luis Camilo Portilla tras la muerte de su abuelo y el seguimiento que lleva para que esto no afecte su rendimiento de cara al segundo partido de Colombia en la fase de grupos.

"Ha sido un momento duro, el grupo lo ha arropado. Él entiende también que hay que superar el duelo rápido porque ya se viene el partido y en el momento que lo necesitemos él pueda estar bien. Ojalá esto le sirva como inspiración y, si le toca entrar, nos pueda ayudar", dijo.

Khusanov, de Uzbekistán, le regaló una camiseta al camarógrafo que arrolló durante el juego contra Colombia

El defensor uzbeko hizo llegar una camiseta firmada y un mensaje de disculpa al camarógrafo que resultó herido tras un choque accidental durante el partido ante Colombia en el Mundial 2026.

Conviven con sus familiares

Las familias de los jugadores llegaron hasta el complejo deportivo Academia AGA para convivir con los futbolistas.

El encuentro sirvió para fortalecer el ánimo de los seleccionados a dos días de enfrentarse al equipo congoleño, un encuentro clave que, de ganar, le daría al equipo el pase a los dieciseisavos de final del Mundial.

"Una de las cosas en las que nos refugiamos es la familia; entonces es un impulso importante. Intentamos abrir el espacio para que estén cerca de ellos; bienvenido todo lo que sirva para estar bien y ganar", señaló Perea.

Colombia lidera el Grupo K con tres puntos, seguido de Portugal y República del Congo, con uno cada uno; y Uzbekistán, sin sumar.

Colombia y su fiebre amarilla le ganan a Uzbekistán en México

Luis Díaz, otro de los íconos colombianos, fue vital para darle al conjunto “cafetero” un triunfo que lo impulsa como líder de grupo.

*Información EFE.

Etiquetas
ColombiaFutbolistasDía del padreseleccion colombianaMundial 2023Destacadasconvivencia familiar

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