VIDEO. Aficionados se caen en las gradas del Estadio Ciudad de México tras gol de Colombia

 Colombia Golea: Aficionados Caen en Gradas de Estadio CDMX
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-- USA USA Australia Australia --
19 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

VIDEO. Aficionados se caen en las gradas del Estadio Ciudad de México tras gol de Colombia

por Luisa Maria Godinez
Etapa de entreno de la selección de Colombia en Guadalajara
Etapa de entreno de la selección de Colombia en Guadalajara / FOTO: EFE

La victoria 3-1 de Colombia desató un inesperado suceso viral, los aficionados perdieron equilibrio y cayeron en la tribuna mientras festejaban.

Un feroz estallido de celebración se vivió en el Estadio Ciudad de México cuando la Selección de Colombia se impuso ante Uzbekistán, pero la euforia llevó a un grupo de aficionados a protagonizar una aparatosa caída en las gradas.

El incidente, que fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, sucedió justo tras el tercer gol, encendiendo aún más la emoción que ya era evidente en el recinto teñido de amarillo.

La caída ocurrió el 17 de junio durante el vibrante encuentro en el Estadio Ciudad de México, donde la emoción de la afición colombiana se desbordó durante la celebración de un gol.

En la grabación, dos hinchas festejaban abrazados, pero la intensidad del momento los hizo perder el equilibrio y caer sobre otras personas que se encontraban varios escalones abajo, ocasionando que al menos cinco aficionados más resultaran arrastrados en la caída.

El video difundido ya supera los dos millones de visualizaciones y ha generado opiniones encontradas entre los usuarios de las redes sociales.

Muchos se han tomado el incidente con humor y destacan la pasión que suele caracterizar a la hinchada colombiana. Algunos comentarios señalan: "celebraron de más", mientras que otros expresan sorpresa ante la intensidad de los seguidores cafeteros.

Sin reporte oficial de lesionados

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades no han emitido información sobre aficionados lesionados. La ausencia de reportes de personas heridas tranquiliza a quienes observaron la caída y generó memes en redes, donde la caída se volvió tema recurrente de bromas y reacciones.

El escenario lucía repleto de camisetas amarillas y cánticos constantes, que acompañaron la victoria de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán. La pasión fue protagonista, especialmente entre los sentimientos que se vivieron tanto en el estadio como después, en las celebraciones en puntos emblemáticos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia.

De cara al calendario del Mundial 2026, la selección de Colombia ya se prepara para su siguiente enfrentamiento. El combinado cafetero se medirá frente a la República Democrática del Congo el martes 23 de junio, teniendo como sede el Estadio Guadalajara.

La expectativa se mantiene alta tanto para los jugadores como para la afición, que ya demostró su fervor durante el partido ante Uzbekistán y promete teñir de amarillo los asientos del próximo recinto.

Etiquetas
video viralColombiaCelebracióncaídaAficionadosEstadio Ciudad de México

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