VIDEO. Aficionados se caen en las gradas del Estadio Ciudad de México tras gol de Colombia

La victoria 3-1 de Colombia desató un inesperado suceso viral, los aficionados perdieron equilibrio y cayeron en la tribuna mientras festejaban.

Un feroz estallido de celebración se vivió en el Estadio Ciudad de México cuando la Selección de Colombia se impuso ante Uzbekistán, pero la euforia llevó a un grupo de aficionados a protagonizar una aparatosa caída en las gradas.

El incidente, que fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, sucedió justo tras el tercer gol, encendiendo aún más la emoción que ya era evidente en el recinto teñido de amarillo.

La caída ocurrió el 17 de junio durante el vibrante encuentro en el Estadio Ciudad de México, donde la emoción de la afición colombiana se desbordó durante la celebración de un gol.

En la grabación, dos hinchas festejaban abrazados, pero la intensidad del momento los hizo perder el equilibrio y caer sobre otras personas que se encontraban varios escalones abajo, ocasionando que al menos cinco aficionados más resultaran arrastrados en la caída.

El video difundido ya supera los dos millones de visualizaciones y ha generado opiniones encontradas entre los usuarios de las redes sociales.

Muchos se han tomado el incidente con humor y destacan la pasión que suele caracterizar a la hinchada colombiana. Algunos comentarios señalan: "celebraron de más", mientras que otros expresan sorpresa ante la intensidad de los seguidores cafeteros.

Sin reporte oficial de lesionados

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades no han emitido información sobre aficionados lesionados. La ausencia de reportes de personas heridas tranquiliza a quienes observaron la caída y generó memes en redes, donde la caída se volvió tema recurrente de bromas y reacciones.

El escenario lucía repleto de camisetas amarillas y cánticos constantes, que acompañaron la victoria de Colombia 3-1 sobre Uzbekistán. La pasión fue protagonista, especialmente entre los sentimientos que se vivieron tanto en el estadio como después, en las celebraciones en puntos emblemáticos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia.

De cara al calendario del Mundial 2026, la selección de Colombia ya se prepara para su siguiente enfrentamiento. El combinado cafetero se medirá frente a la República Democrática del Congo el martes 23 de junio, teniendo como sede el Estadio Guadalajara.

La expectativa se mantiene alta tanto para los jugadores como para la afición, que ya demostró su fervor durante el partido ante Uzbekistán y promete teñir de amarillo los asientos del próximo recinto.

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