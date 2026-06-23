Cristiano Ronaldo frente a las dudas

 Cristiano Ronaldo: Superando Dudas y Desafiando Críticas
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23 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Cristiano Ronaldo frente a las dudas

por Amilcar Avila
Cristiano Ronaldo en un entreno con Portugal durante el Mundial 2026, EFE
Cristiano Ronaldo en un entreno con Portugal durante el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Tras el inesperado empate frente a Congo, Portugal llega sin margen de error al duelo de Houston, donde les espera una selección de Uzbekistán dispuesta a dar otro golpe sobre la mesa.

Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, afrontará este martes uno de los partidos más delicados de su recorrido en la Copa del Mundo. El empate 1-1 frente a Congo en la jornada inaugural dejó a la selección dirigida por Roberto Martínez bajo presión y obligada a sumar una victoria ante Uzbekistán para no complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El escenario será el NRG Stadium de Houston, donde los portugueses intentarán recuperar las sensaciones perdidas tras un estreno que generó críticas dentro y fuera del país.

La selección lusa comenzó con autoridad frente a Congo gracias a un gol tempranero de Joao Neves, pero fue incapaz de traducir su dominio de la posesión en ocasiones claras. El conjunto africano resistió y encontró el empate por medio de Yoane Wissa, dejando a Portugal con la necesidad de reaccionar de inmediato.

Foto embed
portugal-congo-10 -

En medio de ese escenario, todas las miradas vuelven a apuntar hacia Cristiano Ronaldo.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo el líder futbolístico y emocional de Portugal. Sus 972 goles como profesional y su condición de máximo anotador histórico de la selección lo mantienen como la principal referencia ofensiva de un equipo que necesita recuperar contundencia en ataque.

"Si necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", afirmó Roberto Martínez después del empate contra Congo, una declaración que refleja la importancia que sigue teniendo el capitán dentro del proyecto portugués.

Sin embargo, el desafío para Portugal va más allá de Cristiano Ronaldo. El conjunto europeo deberá elevar su nivel colectivo, encontrar más profundidad y convertir la posesión en ocasiones de peligro si quiere evitar una nueva sorpresa.

Del otro lado aparecerá una Uzbekistán que llega sin la presión de los favoritos y con la ilusión de seguir construyendo una de las historias más llamativas del torneo.

Dirigido por Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006 y ganador del Balón de Oro ese mismo año, el combinado asiático dejó buenas sensaciones pese a caer en su debut ante Colombia.

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Uzbekistán perdió en su debut en el Mundial 2026 contra Colombia - Redes

La propuesta del técnico italiano ha mostrado una identidad clara: orden defensivo, transiciones rápidas y capacidad para competir contra rivales de mayor jerarquía.

El encuentro también enfrentará dos estilos muy distintos. Portugal apuesta por el control del balón y la elaboración paciente de las jugadas, mientras que Uzbekistán se siente cómodo cediendo la iniciativa para explotar los espacios al contragolpe.

Además, el partido tendrá un componente simbólico. Cannavaro y Cristiano Ronaldo comparten un vínculo con el Real Madrid. El italiano conquistó dos ligas españolas durante su etapa en el club blanco entre 2006 y 2009, mientras que el portugués se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución durante una era repleta de títulos. Con información de EFE

Etiquetas
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