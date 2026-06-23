Cristiano Ronaldo frente a las dudas

Tras el inesperado empate frente a Congo, Portugal llega sin margen de error al duelo de Houston, donde les espera una selección de Uzbekistán dispuesta a dar otro golpe sobre la mesa.

Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, afrontará este martes uno de los partidos más delicados de su recorrido en la Copa del Mundo. El empate 1-1 frente a Congo en la jornada inaugural dejó a la selección dirigida por Roberto Martínez bajo presión y obligada a sumar una victoria ante Uzbekistán para no complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El escenario será el NRG Stadium de Houston, donde los portugueses intentarán recuperar las sensaciones perdidas tras un estreno que generó críticas dentro y fuera del país.

La selección lusa comenzó con autoridad frente a Congo gracias a un gol tempranero de Joao Neves, pero fue incapaz de traducir su dominio de la posesión en ocasiones claras. El conjunto africano resistió y encontró el empate por medio de Yoane Wissa, dejando a Portugal con la necesidad de reaccionar de inmediato.

En medio de ese escenario, todas las miradas vuelven a apuntar hacia Cristiano Ronaldo.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo el líder futbolístico y emocional de Portugal. Sus 972 goles como profesional y su condición de máximo anotador histórico de la selección lo mantienen como la principal referencia ofensiva de un equipo que necesita recuperar contundencia en ataque.

"Si necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", afirmó Roberto Martínez después del empate contra Congo, una declaración que refleja la importancia que sigue teniendo el capitán dentro del proyecto portugués.

Sin embargo, el desafío para Portugal va más allá de Cristiano Ronaldo. El conjunto europeo deberá elevar su nivel colectivo, encontrar más profundidad y convertir la posesión en ocasiones de peligro si quiere evitar una nueva sorpresa.

Del otro lado aparecerá una Uzbekistán que llega sin la presión de los favoritos y con la ilusión de seguir construyendo una de las historias más llamativas del torneo.

Dirigido por Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006 y ganador del Balón de Oro ese mismo año, el combinado asiático dejó buenas sensaciones pese a caer en su debut ante Colombia.

Uzbekistán perdió en su debut en el Mundial 2026 contra Colombia - Redes

La propuesta del técnico italiano ha mostrado una identidad clara: orden defensivo, transiciones rápidas y capacidad para competir contra rivales de mayor jerarquía.

El encuentro también enfrentará dos estilos muy distintos. Portugal apuesta por el control del balón y la elaboración paciente de las jugadas, mientras que Uzbekistán se siente cómodo cediendo la iniciativa para explotar los espacios al contragolpe.

Además, el partido tendrá un componente simbólico. Cannavaro y Cristiano Ronaldo comparten un vínculo con el Real Madrid. El italiano conquistó dos ligas españolas durante su etapa en el club blanco entre 2006 y 2009, mientras que el portugués se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución durante una era repleta de títulos. Con información de EFE

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