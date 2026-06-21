Francisco Conceicao: “No hay nadie como Cristiano Ronaldo”

 Francisco Conceição: “No hay nadie como Cristiano Ronaldo”
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Francisco Conceicao: “No hay nadie como Cristiano Ronaldo”

por Oscar Coronado
Francisco Conceiçao y Cristiano Ronaldo en entreno de Portugal
Francisco Conceiçao y Cristiano Ronaldo en entreno de Portugal / FOTO: EFE

Sobre su rival el martes, Francisco Conceição destacó que “su faceta defensiva es la más fuerte”.

El portugués Francisco Conceiçao defendió este domingo el papel de Cristiano Ronaldo en la selección lusa, destacando que "no hay nadie" como él a la hora de marcar goles y que el delantero está en el Mundial 2026 "para ayudar", como el resto de jugadores.

"Cristiano, con su calidad para hacer goles, no hay nadie como él. Está aquí para ayudar, como cualquier otro compañero", resaltó el futbolista de la Juventus en rueda de prensa.

"No tenemos obligación de pasarle el balón. Yo se la paso al que está desmarcado, no es que tenga tiempo para pensar la cara del compañero", agregó en defensa de su compañero de equipo, que recibió críticas por la escasa participación que tuvo en el debut ante República Democrática del Congo.

Ese partido se saldó con empate a un gol, una sorpresa que Conceiçao aseguró que les obligará a ganar el siguiente encuentro de la fase de grupos, que les enfrentará a Uzbekistán el martes en Houston.

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"En un Mundial el error tiene que ser mínimo. No conseguimos ganar el primer partido; así que está claro que ahora estamos con el cuchillo entre los dientes. Tenemos que ganar este segundo obligatoriamente", expresó.

Para ello, el extremo indicó que deben cambiar la actitud y trabajar "en la llegada al área", para crear las oportunidades que no lograron en el debut.

Portugal se adelantó en el partido ante la escuadra africana con el único tiro a puerta que realizaron en el encuentro, pese a dominar la posesión, y se dejó empatar en la segunda mitad.

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Habla de su rival 

Sobre su rival el martes, Conceiçao destacó que "su faceta defensiva es la más fuerte", plantado con una línea de cinco atrás, por lo que deberán tener paciencia para que aparezcan las grietas.

Y aunque admitió que el resultado del primer encuentro les añadió presión, señaló que todos están acostumbrados, puesto que vienen de grandes clubes europeos.

Conceiçao hizó ante República Democrática del Congo su debut en un Mundial, 24 años después de que su padre, Sérgio Conceiçao, jugara el Mundial de Corea del Sur y Japón.

Un hito que consideró "un orgullo", aunque dijo que espera que la historia "sea diferente" esta vez para Portugal, puesto que el combinado luso cayo en la fase de grupos en el Mundial asiático.

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*Información EFE.

Etiquetas
Cristiano RonaldoFútbolJuventusMundialselección portuguesaDestacadasFrancisco Conceicao

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