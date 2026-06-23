Cristiano Ronaldo hace historia con un récord inédito de goles

El delantero anotó dos tantos ante Uzbekistán y amplió un registro sin precedentes en la historia del máximo torneo futbolístico.

Cristiano Ronaldo volvió a inscribir su nombre en la historia al convertirse en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de la máxima fiesta del balompié, tras dos anotaciones en juego de Portugal ante Uzbekistán.

El delantero, capitán de la selección de Portugal, firmó un nuevo hito en la máxima competición del futbol internacional, consolidando una trayectoria marcada por la longevidad y la vigencia competitiva en la élite.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

En el plano estadístico, el atacante luso acumula diez goles a lo largo de estos certámenes, lo que lo sitúa entre los máximos goleadores históricos.

Con este registro, además, Cristiano Ronaldo superó el legado goleador de Eusébio con Portugal en la máxima cita futbolística, ya que el histórico delantero luso marcó nueve goles en una sola edición, en Inglaterra 1966.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo el líder futbolístico y emocional de Portugal. Sus 974 goles como profesional y su condición de máximo anotador histórico de la selección lo mantienen como la principal referencia ofensiva de un equipo que necesita recuperar contundencia en ataque.

El nuevo hito refuerza la condición de Ronaldo como uno de los futbolistas más determinantes y longevos en la historia del futbol internacional, capaz de sostener rendimiento goleador a lo largo de dos décadas en el máximo escenario.

Su goles en las seis ediciones:

Alemania 2006: 1 gol vs Irán

Sudáfrica 2010: 1 gol vs Corea del Norte

Brasil 2014: 1 gol vs Ghana

Rusia 2018: 4 goles (3 vs España, y 1 vs Marruecos)

Catar 2022: 1 gol vs Ghana

United 2026: 2 goles vs Uzbekistán

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