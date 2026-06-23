 ¿Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026?
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Portugal Portugal Uzbekistan Uzbekistan --
23 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026?

por Christoper Chang
El trofeo de la Copa del Mundo entregado por la FIFA - FIFA
El trofeo de la Copa del Mundo entregado por la FIFA / FOTO: FIFA

A partir de este Mundial, la diferencia de goles dejó de ser el principal criterio de desempate. Ahora, los enfrentamientos directos tienen prioridad para definir las posiciones en la fase de grupos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo una modificación importante en los criterios de desempate durante la fase de grupos. Aunque durante muchos años la diferencia de goles general fue uno de los factores más determinantes para definir posiciones cuando dos o más selecciones terminaban igualadas en puntos, en esta edición el primer criterio de desempate pasa a ser el sistema olímpico o de enfrentamientos directos entre los equipos involucrados.

Este cambio busca premiar el rendimiento de las selecciones en los partidos disputados entre sí, otorgando mayor relevancia a los resultados obtenidos en esos duelos específicos. De esta manera, el desempeño directo entre los equipos empatados tiene prioridad sobre los registros acumulados frente al resto de los rivales del grupo.

Criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial

Los criterios de desempate se aplican en el siguiente orden de prioridad:

  • Enfrentamientos directos (Head-to-Head):Mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre las selecciones empatadas.Mejor diferencia de goles en esos enfrentamientos directos.Mayor cantidad de goles marcados en los encuentros entre los equipos involucrados.
  • Mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre las selecciones empatadas.
  • Mejor diferencia de goles en esos enfrentamientos directos.
  • Mayor cantidad de goles marcados en los encuentros entre los equipos involucrados.
  • Diferencia de goles general:Se toma en cuenta la diferencia entre goles anotados y recibidos en todos los partidos de la fase de grupos.
  • Se toma en cuenta la diferencia entre goles anotados y recibidos en todos los partidos de la fase de grupos.
  • Goles a favor:Mayor número de goles marcados en el total de encuentros disputados durante la fase de grupos.
  • Mayor número de goles marcados en el total de encuentros disputados durante la fase de grupos.
  • Juego limpio (Fair Play):Se evalúa el comportamiento disciplinario de cada selección mediante un sistema de puntos negativos por tarjetas amarillas y rojas recibidas.
  • Se evalúa el comportamiento disciplinario de cada selección mediante un sistema de puntos negativos por tarjetas amarillas y rojas recibidas.
  • Ranking FIFA:Si la igualdad persiste después de aplicar todos los criterios anteriores, se utiliza la posición más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola.
  • Si la igualdad persiste después de aplicar todos los criterios anteriores, se utiliza la posición más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola.

La implementación de este sistema ha provocado situaciones inéditas en el torneo. Varias selecciones han quedado eliminadas por el criterio de enfrentamientos directos, a pesar de que matemáticamente todavía podían aspirar a avanzar si únicamente se hubiera considerado la diferencia de goles general. En otras palabras, el rendimiento frente a los rivales directos ahora tiene un peso superior al balance global de anotaciones.

Este nuevo formato de desempate añade un componente estratégico adicional a la competición y obliga a las selecciones a prestar especial atención a cada enfrentamiento directo. En un torneo tan corto y exigente como la Copa del Mundo, un resultado favorable ante un rival directo puede terminar siendo mucho más valioso que una amplia victoria frente a otro integrante del grupo.

Foto embed
Trofeo del Mundial de la FIFA - FIFA
Etiquetas
Ranking FIFAMundial 2026juego limpiocriterios de desempateDestacadasenfrentamientos directos

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver