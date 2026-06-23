¿Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026?

A partir de este Mundial, la diferencia de goles dejó de ser el principal criterio de desempate. Ahora, los enfrentamientos directos tienen prioridad para definir las posiciones en la fase de grupos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo una modificación importante en los criterios de desempate durante la fase de grupos. Aunque durante muchos años la diferencia de goles general fue uno de los factores más determinantes para definir posiciones cuando dos o más selecciones terminaban igualadas en puntos, en esta edición el primer criterio de desempate pasa a ser el sistema olímpico o de enfrentamientos directos entre los equipos involucrados.

Este cambio busca premiar el rendimiento de las selecciones en los partidos disputados entre sí, otorgando mayor relevancia a los resultados obtenidos en esos duelos específicos. De esta manera, el desempeño directo entre los equipos empatados tiene prioridad sobre los registros acumulados frente al resto de los rivales del grupo.

Criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial

Los criterios de desempate se aplican en el siguiente orden de prioridad:

Enfrentamientos directos (Head-to-Head): Mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre las selecciones empatadas.Mejor diferencia de goles en esos enfrentamientos directos.Mayor cantidad de goles marcados en los encuentros entre los equipos involucrados.

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre las selecciones empatadas.Mejor diferencia de goles en esos enfrentamientos directos.Mayor cantidad de goles marcados en los encuentros entre los equipos involucrados. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre las selecciones empatadas.

Mejor diferencia de goles en esos enfrentamientos directos.

Mayor cantidad de goles marcados en los encuentros entre los equipos involucrados.

Diferencia de goles general: Se toma en cuenta la diferencia entre goles anotados y recibidos en todos los partidos de la fase de grupos.

Se toma en cuenta la diferencia entre goles anotados y recibidos en todos los partidos de la fase de grupos. Se toma en cuenta la diferencia entre goles anotados y recibidos en todos los partidos de la fase de grupos.

Goles a favor: Mayor número de goles marcados en el total de encuentros disputados durante la fase de grupos.

Mayor número de goles marcados en el total de encuentros disputados durante la fase de grupos. Mayor número de goles marcados en el total de encuentros disputados durante la fase de grupos.

Juego limpio (Fair Play): Se evalúa el comportamiento disciplinario de cada selección mediante un sistema de puntos negativos por tarjetas amarillas y rojas recibidas.

Se evalúa el comportamiento disciplinario de cada selección mediante un sistema de puntos negativos por tarjetas amarillas y rojas recibidas. Se evalúa el comportamiento disciplinario de cada selección mediante un sistema de puntos negativos por tarjetas amarillas y rojas recibidas.

Ranking FIFA: Si la igualdad persiste después de aplicar todos los criterios anteriores, se utiliza la posición más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola.

Si la igualdad persiste después de aplicar todos los criterios anteriores, se utiliza la posición más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola. Si la igualdad persiste después de aplicar todos los criterios anteriores, se utiliza la posición más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola.

La implementación de este sistema ha provocado situaciones inéditas en el torneo. Varias selecciones han quedado eliminadas por el criterio de enfrentamientos directos, a pesar de que matemáticamente todavía podían aspirar a avanzar si únicamente se hubiera considerado la diferencia de goles general. En otras palabras, el rendimiento frente a los rivales directos ahora tiene un peso superior al balance global de anotaciones.

Este nuevo formato de desempate añade un componente estratégico adicional a la competición y obliga a las selecciones a prestar especial atención a cada enfrentamiento directo. En un torneo tan corto y exigente como la Copa del Mundo, un resultado favorable ante un rival directo puede terminar siendo mucho más valioso que una amplia victoria frente a otro integrante del grupo.

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