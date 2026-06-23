El secreto de Curazao que incluye a sus esposas que les ha permitido avanzar en el Mundial 2026

Curazao está dando de qué hablar en el Mundial 2026, pero no precisamente por lo que ocurre dentro de la cancha.

La selección de Curazao no solo ha llamado la atención por su desempeño en el Mundial 2026, sino también por una decisión inédita que ha generado debate en el mundo del fútbol. Mientras la mayoría de las selecciones mantienen estrictas normas de concentración, el combinado caribeño apostó por algo diferente: permitir que los jugadores convivan con sus parejas e hijos durante el torneo.

La medida ha sido considerada revolucionaria en una competencia donde las largas concentraciones suelen mantener a los futbolistas alejados de sus familias durante semanas. En el caso de Curazao, los jugadores pueden compartir habitación con sus parejas y, cuando viajan con hijos, las familias reciben espacios adicionales dentro del hotel de concentración.

Según diversas versiones surgidas alrededor del equipo, la federación considera que el bienestar emocional de los futbolistas es un factor clave para rendir al máximo nivel. La convivencia familiar busca reducir el estrés y crear un ambiente más relajado en una plantilla que vive el primer Mundial de su historia.

Aunque Curazao sufrió una dura derrota en su debut ante Alemania, posteriormente consiguió un histórico empate frente a Ecuador, resultado que le permitió sumar el primer punto mundialista de su historia. El arquero Eloy Room fue la gran figura del encuentro al firmar una actuación memorable con 15 atajadas, una cifra récord en tiempo reglamentario dentro de un mundial

Más de la selección de Curazao

Con apenas unos 150 mil habitantes, el país caribeño se convirtió en la nación más pequeña en participar en el Mundial 2026. Su selección está integrada en gran parte por futbolistas nacidos en los Países Bajos, hijos de familias curazoleñas que mantienen fuertes vínculos con la isla.

Georgina Rodríguez enciende las redes con atrevida fotografía para celebrar la victoria de Portugal Georgina Rodríguez encontró una forma muy especial de festejar el triunfo de Portugal en el Mundial 2026.

El fenómeno ha despertado simpatía entre los aficionados neutrales, quienes ven en Curazao a una selección valiente, con identidad propia y sin temor a desafiar las reglas tradicionales del fútbol internacional.

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