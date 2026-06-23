El secreto de Curazao que incluye a sus esposas que les ha permitido avanzar en el Mundial 2026

 Curazao y sus esposas: el secreto para el Mundial 2026
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Grupo I
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
90+
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
72
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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El secreto de Curazao que incluye a sus esposas que les ha permitido avanzar en el Mundial 2026

por Emisoras Unidas
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resultado-ecuador-vs-curazao-mundial-2026-1 / FOTO:

Curazao está dando de qué hablar en el Mundial 2026, pero no precisamente por lo que ocurre dentro de la cancha.

La selección de Curazao no solo ha llamado la atención por su desempeño en el Mundial 2026, sino también por una decisión inédita que ha generado debate en el mundo del fútbol.  Mientras la mayoría de las selecciones mantienen estrictas normas de concentración, el combinado caribeño apostó por algo diferente: permitir que los jugadores convivan con sus parejas e hijos durante el torneo.

La medida ha sido considerada revolucionaria en una competencia donde las largas concentraciones suelen mantener a los futbolistas alejados de sus familias durante semanas.  En el caso de Curazao, los jugadores pueden compartir habitación con sus parejas y, cuando viajan con hijos, las familias reciben espacios adicionales dentro del hotel de concentración.

Según diversas versiones surgidas alrededor del equipo, la federación considera que el bienestar emocional de los futbolistas es un factor clave para rendir al máximo nivel.  La convivencia familiar busca reducir el estrés y crear un ambiente más relajado en una plantilla que vive el primer Mundial de su historia.

Aunque Curazao sufrió una dura derrota en su debut ante Alemania, posteriormente consiguió un histórico empate frente a Ecuador, resultado que le permitió sumar el primer punto mundialista de su historia. El arquero Eloy Room fue la gran figura del encuentro al firmar una actuación memorable con 15 atajadas, una cifra récord en tiempo reglamentario dentro de un mundial

Más de la selección de Curazao

Con apenas unos 150 mil habitantes, el país caribeño se convirtió en la nación más pequeña en participar en el Mundial 2026.  Su selección está integrada en gran parte por futbolistas nacidos en los Países Bajos, hijos de familias curazoleñas que mantienen fuertes vínculos con la isla.

Georgina Rodríguez enciende las redes con atrevida fotografía para celebrar la victoria de Portugal

Georgina Rodríguez encontró una forma muy especial de festejar el triunfo de Portugal en el Mundial 2026.

El fenómeno ha despertado simpatía entre los aficionados neutrales, quienes ven en Curazao a una selección valiente, con identidad propia y sin temor a desafiar las reglas tradicionales del fútbol internacional.

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