Georgina Rodríguez enciende las redes con atrevida fotografía para celebrar la victoria de Portugal

 Georgina Rodríguez celebra victoria de Portugal
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00 England England Ghana Ghana 00
79:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
77
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Georgina Rodríguez enciende las redes con atrevida fotografía para celebrar la victoria de Portugal

por Emisoras Unidas
Georgina Rodríguez, Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez / FOTO: Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez encontró una forma muy especial de festejar el triunfo de Portugal en el Mundial 2026.

La influencer y empresaria Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Lo anterior, luego de compartir una llamativa fotografía para celebrar el triunfo de Portugal en el Mundial 2026, donde Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras del encuentro.

La pareja del astro portugués publicó la imagen a través de sus historias de Instagram pocas horas después de la contundente victoria de la selección lusa.  En la postal, Georgina aparece luciendo únicamente una camisola oficial de Portugal, acompañada por una gorra deportiva que complementa su look casual y futbolero.

Foto embed
Georgina Rodríguez - Georgina Rodríguez

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores fue lo que aparecía detrás de ella.  En la televisión de la habitación se observaba a Cristiano Ronaldo celebrando uno de los goles del partido, una escena que rápidamente fue interpretada como una muestra de apoyo y orgullo hacia el capitán portugués.

La publicación no tardó en viralizarse y generó miles de comentarios entre los aficionados del Mundial 2026.  Muchos destacaron la manera en que Georgina ha acompañado a Ronaldo durante el torneo, mientras que otros elogiaron la espontaneidad de la imagen y la conexión que mantiene con el futbolista dentro y fuera de las canchas.

Más del próximo partido de la selección de Portugal

El festejo llega en un momento especial para Cristiano Ronaldo, quien continúa haciendo historia con la selección portuguesa.  El delantero de 41 años fue protagonista en la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán.

El resultado permitió a los dirigidos por Roberto Martínez dar un paso importante hacia la siguiente ronda del torneo.  Además, el atacante se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones distintas de los mundiales.

¡La macabra historia paranormal del hotel donde se hospeda la selección de Argentina!

Argentina se hospeda en un lujoso hotel de Dallas, pero detrás de su elegancia se esconde una historia llena de misterio, muertes y leyendas paranormales.

Cabe destacar que la famosa selección de Portugal ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío.  La selección europea cerrará la fase de grupos enfrentando a la siempre peligrosa selección de Colombia en un duelo programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

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