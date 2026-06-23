Georgina Rodríguez enciende las redes con atrevida fotografía para celebrar la victoria de Portugal

Georgina Rodríguez encontró una forma muy especial de festejar el triunfo de Portugal en el Mundial 2026.

La influencer y empresaria Georgina Rodríguez volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Lo anterior, luego de compartir una llamativa fotografía para celebrar el triunfo de Portugal en el Mundial 2026, donde Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras del encuentro.

La pareja del astro portugués publicó la imagen a través de sus historias de Instagram pocas horas después de la contundente victoria de la selección lusa. En la postal, Georgina aparece luciendo únicamente una camisola oficial de Portugal, acompañada por una gorra deportiva que complementa su look casual y futbolero.

Georgina Rodríguez - Georgina Rodríguez

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores fue lo que aparecía detrás de ella. En la televisión de la habitación se observaba a Cristiano Ronaldo celebrando uno de los goles del partido, una escena que rápidamente fue interpretada como una muestra de apoyo y orgullo hacia el capitán portugués.

La publicación no tardó en viralizarse y generó miles de comentarios entre los aficionados del Mundial 2026. Muchos destacaron la manera en que Georgina ha acompañado a Ronaldo durante el torneo, mientras que otros elogiaron la espontaneidad de la imagen y la conexión que mantiene con el futbolista dentro y fuera de las canchas.

Más del próximo partido de la selección de Portugal

El festejo llega en un momento especial para Cristiano Ronaldo, quien continúa haciendo historia con la selección portuguesa. El delantero de 41 años fue protagonista en la goleada de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán.

El resultado permitió a los dirigidos por Roberto Martínez dar un paso importante hacia la siguiente ronda del torneo. Además, el atacante se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones distintas de los mundiales.

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Cabe destacar que la famosa selección de Portugal ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío. La selección europea cerrará la fase de grupos enfrentando a la siempre peligrosa selección de Colombia en un duelo programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

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