¡La macabra historia paranormal del hotel donde se hospeda la selección de Argentina!

 Historia Paranormal del Hotel de la Selección Argentina
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00 England England Ghana Ghana 00
79:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
77
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡La macabra historia paranormal del hotel donde se hospeda la selección de Argentina!

por Emisoras Unidas
Selección de Argentina, Selección de Argentina
Selección de Argentina / FOTO: Selección de Argentina

Argentina se hospeda en un lujoso hotel de Dallas, pero detrás de su elegancia se esconde una historia llena de misterio, muertes y leyendas paranormales.

La selección de Argentina se encuentra enfocada en avanzar con paso firme en el Mundial 2026. Sin embargo, ha llamado la atención por el peculiar lugar elegido para su concentración en Dallas.

Se trata del histórico Hotel Adolphus, un lujoso edificio con más de un siglo de historia que arrastra una serie de leyendas paranormales, misteriosas muertes y relatos que han alimentado su fama durante décadas. Tras dejar su base de operaciones en Kansas City, el equipo liderado por Lionel Messi se instaló en este emblemático hotel antes de enfrentar a Austria.

Sin embargo, más allá de sus elegantes habitaciones y sus servicios de primer nivel, el lugar es conocido por una oscura reputación que ha despertado la curiosidad de aficionados y medios de comunicación. El Hotel Adolphus abrió sus puertas en 1912 y fue impulsado por Adolphus Busch, fundador de la famosa cervecera Anheuser-Busch.

Durante años fue considerado el edificio más alto de Texas y se convirtió en símbolo de lujo y exclusividad en Dallas. Por sus instalaciones han pasado celebridades como Frank Sinatra, Elvis Presley, Marilyn Monroe e incluso miembros de la realeza británica.

Más del hotel de la selección de Argentina

No obstante, el glamour convive con historias mucho más inquietantes. El piso 19 es señalado como el epicentro de numerosos fenómenos extraños. Diversas investigaciones históricas citadas por medios estadounidenses indican que en el hotel se registraron al menos once muertes desde su inauguración, incluyendo accidentes en ascensores, caídas y otros hechos trágicos.

La leyenda más conocida es la de la llamada "Dama de Blanco". Según el relato popular, una joven novia fue abandonada en el altar durante la década de 1930 y posteriormente terminó con su vida dentro del hotel.

¡Qué bárbaros! El Pato Merlín es víctima de la delincuencia

Cuando parecía que nada podía detener al famoso pato Merlín, su familia reveló un inesperado episodio que sorprendió a miles de seguidores.

Desde entonces, huéspedes y trabajadores aseguran haber visto la figura de una mujer vestida de blanco recorriendo los pasillos o apareciendo cerca de los ascensores. Además de las apariciones, algunos visitantes han reportado cambios bruscos de temperatura, puertas que se abren solas, sonidos inexplicables durante la noche y objetos que parecen moverse sin explicación aparente.

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