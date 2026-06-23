¡La macabra historia paranormal del hotel donde se hospeda la selección de Argentina!

Argentina se hospeda en un lujoso hotel de Dallas, pero detrás de su elegancia se esconde una historia llena de misterio, muertes y leyendas paranormales.

La selección de Argentina se encuentra enfocada en avanzar con paso firme en el Mundial 2026. Sin embargo, ha llamado la atención por el peculiar lugar elegido para su concentración en Dallas.

Se trata del histórico Hotel Adolphus, un lujoso edificio con más de un siglo de historia que arrastra una serie de leyendas paranormales, misteriosas muertes y relatos que han alimentado su fama durante décadas. Tras dejar su base de operaciones en Kansas City, el equipo liderado por Lionel Messi se instaló en este emblemático hotel antes de enfrentar a Austria.

Sin embargo, más allá de sus elegantes habitaciones y sus servicios de primer nivel, el lugar es conocido por una oscura reputación que ha despertado la curiosidad de aficionados y medios de comunicación. El Hotel Adolphus abrió sus puertas en 1912 y fue impulsado por Adolphus Busch, fundador de la famosa cervecera Anheuser-Busch.

Durante años fue considerado el edificio más alto de Texas y se convirtió en símbolo de lujo y exclusividad en Dallas. Por sus instalaciones han pasado celebridades como Frank Sinatra, Elvis Presley, Marilyn Monroe e incluso miembros de la realeza británica.

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No obstante, el glamour convive con historias mucho más inquietantes. El piso 19 es señalado como el epicentro de numerosos fenómenos extraños. Diversas investigaciones históricas citadas por medios estadounidenses indican que en el hotel se registraron al menos once muertes desde su inauguración, incluyendo accidentes en ascensores, caídas y otros hechos trágicos.

La leyenda más conocida es la de la llamada "Dama de Blanco". Según el relato popular, una joven novia fue abandonada en el altar durante la década de 1930 y posteriormente terminó con su vida dentro del hotel.

¡Qué bárbaros! El Pato Merlín es víctima de la delincuencia Cuando parecía que nada podía detener al famoso pato Merlín, su familia reveló un inesperado episodio que sorprendió a miles de seguidores.

Desde entonces, huéspedes y trabajadores aseguran haber visto la figura de una mujer vestida de blanco recorriendo los pasillos o apareciendo cerca de los ascensores. Además de las apariciones, algunos visitantes han reportado cambios bruscos de temperatura, puertas que se abren solas, sonidos inexplicables durante la noche y objetos que parecen moverse sin explicación aparente.

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