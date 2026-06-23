¡Qué bárbaros! El Pato Merlín es víctima de la delincuencia

 El Pato Merlín y Su Robo: Un Caso de Delincuencia
Emisoras Unidas 89.7
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SIMAN
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04 Portugal Portugal Uzbekistan Uzbekistan 00
66:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
66
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Qué bárbaros! El Pato Merlín es víctima de la delincuencia

por Emisoras Unidas
Pato Merlín, Pato Merlín
Pato Merlín / FOTO: Pato Merlín

Cuando parecía que nada podía detener al famoso pato Merlín, su familia reveló un inesperado episodio que sorprendió a miles de seguidores.

El pato Merlín, la inesperada sensación del Mundial 2026 en México, volvió a convertirse en tema de conversación. Lo anterior, luego de que su dueña revelara que el popular animal fue víctima de un robo que nadie imaginaba.

Durante una reciente aparición en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la señora Karla, propietaria del ave, contó que Merlín fue despojado de los zapatos especiales que utilizaba para caminar por las calles de México. La noticia causó sorpresa entre los seguidores del pato, quien se convirtió en una de las imágenes más virales del Mundial 2026 gracias a sus apariciones con la camiseta de la selección mexicana y sus recorridos por el centro de la capital.

Según explicó su dueña, los zapatos cumplían una función muy importante, ya que protegían las delicadas membranas de sus patas del contacto constante con el pavimento.  Tras el robo, la familia tuvo que improvisar y colocarle calcetines para evitar que sufriera lesiones mientras continúa acompañándolos en sus actividades diarias.

Lejos de mostrarse molesta por la fama repentina, Karla aseguró que la familia se siente agradecida por el cariño que la gente demuestra hacia Merlín.  También destacó que el ave recibe cuidados especiales, incluyendo revisiones veterinarias periódicas y una alimentación balanceada diseñada específicamente para mantenerlo saludable.

La historia del Pato Merlín

La historia de Merlín comenzó mucho antes del Mundial 2026. De acuerdo con su familia, el pato ya había ganado popularidad en redes sociales por acompañarlos mientras vendían agua embotellada en el centro histórico de Ciudad de México.  Sin embargo, su fama se disparó durante las celebraciones por el triunfo de México en el partido inaugural del torneo, convirtiéndose en una figura reconocida incluso fuera del país.

Infantino responde a críticas y defiende las pausas de hidratación

El presidente de la FIFA aseguró que la medida responde al calor en las sedes y descartó motivos comerciales: “La FIFA no gana absolutamente nada con esto”, enfatizó.

El fenómeno ha sido tan grande que la familia anunció que inició trámites para registrar legalmente la imagen de Merlín y proteger su identidad frente al creciente interés comercial que ha despertado.

Etiquetas
RobodelincuenciaCiudad de MéxicoMundial 2026#ViralesMundial2026universofutbolpato Merlínzapatos especiales

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