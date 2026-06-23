Infantino responde a críticas y defiende las pausas de hidratación

El presidente de la FIFA aseguró que la medida responde al calor en las sedes y descartó motivos comerciales: “La FIFA no gana absolutamente nada con esto”, enfatizó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes la implementación de pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos del Mundial 2026, una medida adoptada, según explicó, para proteger a los futbolistas ante las altas temperaturas registradas en varias sedes del torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

"Son iguales para todos", afirmó Infantino en una entrevista con EFE en Nueva York, en la que insistió en que la decisión responde exclusivamente a condiciones climáticas y no introduce ventajas competitivas entre equipos.

"El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor. En un Mundial en el que juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante", señaló el dirigente.

La FIFA implementó estas interrupciones de aproximadamente tres minutos —y en algunos casos ligeramente superiores, tras detectar temperaturas elevadas en distintos estadios del torneo. La medida, sin embargo, ha generado debate entre entrenadores, jugadores y aficionados, que consideran que altera el ritmo natural de los encuentros.

Infantino defendió que la norma se aplica de forma uniforme en todos los partidos para evitar cualquier tipo de desigualdad competitiva.

"Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad. Por esto en todos los partidos hay estas pausas", explicó.

El presidente de la FIFA también rechazó que las pausas respondan a intereses comerciales o televisivos. "La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, es una cuestión puramente deportiva", aseguró.

Infantino recordó además que la medida no es inédita en competiciones de alto nivel, citando como ejemplo la última final de la Liga de Campeones, en la que también se aplicaron pausas de hidratación pese a disputarse en horario nocturno.

"Se hicieron también las pausas, y nadie dijo nada", apuntó.

El dirigente suizo-italiano reconoció que estas interrupciones pueden tener incidencia en el desarrollo de los partidos, aunque evitó valorar si su impacto es positivo o negativo.

La pausa de hidratación es algo muy comentado en el Mundial 2026 - Agencia EFE

"¿Puede tener un impacto en el resultado? No lo sé, quizás, posible. ¿Es algo malo o algo bueno? No lo sé, vamos a analizarlo todo", afirmó.

Pese a las críticas, Infantino destacó el nivel competitivo del torneo y la intensidad mostrada por las selecciones en las primeras semanas del Mundial.

"Los partidos están siendo increíbles y estamos viendo muchos goles. Los equipos quieren atacar hasta el último minuto, no se pierde ningún tiempo. Y con las pausas, pueden recuperar e ir a por todas", señaló.

También subrayó el ambiente en las sedes mundialistas, desde Ciudad de México hasta las ciudades de Canadá y Estados Unidos, asegurando que el torneo está cumpliendo con las expectativas de organización y espectáculo. Con información de EFE

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