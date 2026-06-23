Infantino responde a críticas y defiende las pausas de hidratación

 Infantino Defiende las Pausas de Hidratación ante Críticas
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
04 Portugal Portugal Uzbekistan Uzbekistan 00
66:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
66
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Infantino responde a críticas y defiende las pausas de hidratación

por Amilcar Avila
Infantino aseguró que las pausas de hidratación son “son iguales para todos”, EFE
Infantino aseguró que las pausas de hidratación son “son iguales para todos” / FOTO: EFE

El presidente de la FIFA aseguró que la medida responde al calor en las sedes y descartó motivos comerciales: “La FIFA no gana absolutamente nada con esto”, enfatizó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes la implementación de pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos del Mundial 2026, una medida adoptada, según explicó, para proteger a los futbolistas ante las altas temperaturas registradas en varias sedes del torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

"Son iguales para todos", afirmó Infantino en una entrevista con EFE en Nueva York, en la que insistió en que la decisión responde exclusivamente a condiciones climáticas y no introduce ventajas competitivas entre equipos.

"El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor. En un Mundial en el que juegas ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante", señaló el dirigente.

La FIFA implementó estas interrupciones de aproximadamente tres minutos —y en algunos casos ligeramente superiores, tras detectar temperaturas elevadas en distintos estadios del torneo. La medida, sin embargo, ha generado debate entre entrenadores, jugadores y aficionados, que consideran que altera el ritmo natural de los encuentros.

Infantino defendió que la norma se aplica de forma uniforme en todos los partidos para evitar cualquier tipo de desigualdad competitiva.

"Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad. Por esto en todos los partidos hay estas pausas", explicó.

El presidente de la FIFA también rechazó que las pausas respondan a intereses comerciales o televisivos. "La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, es una cuestión puramente deportiva", aseguró.

Infantino recordó además que la medida no es inédita en competiciones de alto nivel, citando como ejemplo la última final de la Liga de Campeones, en la que también se aplicaron pausas de hidratación pese a disputarse en horario nocturno.

"Se hicieron también las pausas, y nadie dijo nada", apuntó.

El dirigente suizo-italiano reconoció que estas interrupciones pueden tener incidencia en el desarrollo de los partidos, aunque evitó valorar si su impacto es positivo o negativo.

Foto embed
La pausa de hidratación es algo muy comentado en el Mundial 2026 - Agencia EFE

"¿Puede tener un impacto en el resultado? No lo sé, quizás, posible. ¿Es algo malo o algo bueno? No lo sé, vamos a analizarlo todo", afirmó. 

Pese a las críticas, Infantino destacó el nivel competitivo del torneo y la intensidad mostrada por las selecciones en las primeras semanas del Mundial. 

"Los partidos están siendo increíbles y estamos viendo muchos goles. Los equipos quieren atacar hasta el último minuto, no se pierde ningún tiempo. Y con las pausas, pueden recuperar e ir a por todas", señaló.

También subrayó el ambiente en las sedes mundialistas, desde Ciudad de México hasta las ciudades de Canadá y Estados Unidos, asegurando que el torneo está cumpliendo con las expectativas de organización y espectáculo. Con información de EFE

Etiquetas
FIFAGianni InfantinoMundial 2026Destacadaspausas de hidratación

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver