Los dos jugadores que abandonaron el Mundial 2026

Dos jugadores encendieron las alarmas en pleno Mundial 2026 tras abandonar la competencia por motivos muy distintos.

El Mundial 2026 no solo ha dejado goles, sorpresas y partidos vibrantes, también historias personales que han golpeado emocionalmente a los aficionados. En los últimos días, dos jugadores se convirtieron en protagonistas fuera de la cancha luego de abandonar el torneo por motivos completamente distintos: el canadiense Ismaël Koné y el belga Jérémy Doku.

El caso más doloroso fue el de Ismaël Koné, mediocampista de Canadá, quien tuvo que decir adiós al Mundial 2026 tras sufrir una grave lesión durante la goleada de su selección ante Catar. El futbolista salió del campo en camilla luego de una acción que encendió las alarmas dentro del equipo canadiense.

Horas después se confirmó que Koné sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que quedó fuera del resto del torneo y deberá pasar por un largo proceso de recuperación. La noticia cayó como un duro golpe para Canadá, que veía en el jugador una de sus piezas más importantes en el mediocampo.

Su ausencia llega en un momento clave para la selección canadiense, que busca avanzar a la siguiente ronda y hacer historia en el Mundial 2026. Aunque el equipo mantiene la ilusión, la baja de Koné obliga al cuerpo técnico a reorganizar su esquema y encontrar nuevas respuestas en una zona fundamental del campo.

El otro jugador que abandonó el Mundial 2026

El otro caso que ha generado conversación es el de Jérémy Doku, extremo de Bélgica y jugador del Manchester City.

A diferencia de Koné, su salida no fue por una lesión grave, sino por una decisión familiar: el futbolista abandonó temporalmente la concentración de Bélgica para viajar a Londres y estar presente en el nacimiento de su primer hijo. Doku ya venía atravesando problemas físicos y médicos, incluso se perdió el empate de Bélgica ante Irán por molestias relacionadas con su estado de salud.

Sin embargo, su viaje tomó mayor relevancia porque coincidió con un momento delicado para la selección belga, que no ha tenido el arranque esperado en el torneo.

Lamine Yamal presume intima foto junto a su novia tras su victoria en el Mundial 2026 La imagen compartida por el famoso futbolista no tardó en llamar la atención en las redes sociales.

La decisión del jugador provocó opiniones divididas. Mientras algunos cuestionaron que dejara al equipo en pleno Mundial 2026, otros defendieron su derecho a acompañar a su pareja en un momento irrepetible.

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