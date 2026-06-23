EE. UU. flexibiliza restricciones para Irán y permitirá a su selección ingresar antes de partido clave del Mundial

El equipo iraní podrá entrar a territorio estadounidense dos días antes de enfrentar a Egipto en Seattle, aunque deberá abandonar el país inmediatamente después del encuentro.

La selección de Irán contará con más tiempo para preparar su próximo compromiso en el Mundial 2026 luego de que el gobierno de Estados Unidos autorizara su ingreso al país dos días antes del partido frente a Egipto, programado para el próximo viernes en Seattle.

La decisión fue confirmada este martes por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que informó que el equipo dirigido por Amir Ghalenoei podrá llegar con antelación para afrontar el encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo G.

El anuncio representa un cambio respecto a las restricciones aplicadas durante los dos primeros compromisos de Irán en el torneo. En semanas recientes, la Federación Iraní de Fútbol había manifestado su inconformidad por las limitaciones impuestas a la delegación, especialmente en materia de desplazamientos y tiempos de permanencia en territorio estadounidense.

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Las medidas fueron adoptadas después de que la selección iraní trasladara su campamento base a México, una decisión derivada de la situación geopolítica y de seguridad que afecta a la república islámica desde el inicio de las hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Para su segundo partido del Mundial, disputado en Los Ángeles ante Bélgica, las autoridades estadounidenses rechazaron una solicitud para que la delegación ingresara con dos días de anticipación con el objetivo de facilitar la adaptación y el descanso de los jugadores.

Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos - EFE

Aunque Washington accedió ahora a flexibilizar parcialmente las condiciones de entrada, mantendrá intactos los protocolos de salida. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la selección iraní deberá abandonar Estados Unidos el mismo día en que concluya el encuentro frente a Egipto.

"Las medidas de seguridad y los protocolos generales se mantienen sin cambios. Seguimos comprometidos a garantizar el torneo más seguro posible para jugadores, personal y aficionados", señaló la dependencia estadounidense.

El partido entre Irán y Egipto será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo G, ya que definirá parte de los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La situación de la selección iraní ha sido una de las historias extradeportivas más comentadas del torneo, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas que también han tenido impacto en la logística de una de las selecciones participantes en la Copa del Mundo. Con información de EFE

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