EE. UU. flexibiliza restricciones para Irán y permitirá a su selección ingresar antes de partido clave del Mundial

 EE. UU. Flexibiliza Restricciones para Irán en Mundial
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
77
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EE. UU. flexibiliza restricciones para Irán y permitirá a su selección ingresar antes de partido clave del Mundial

por Amilcar Avila
Jugadores de Irán durante un partido del Mundial 2026, EFE
Jugadores de Irán durante un partido del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El equipo iraní podrá entrar a territorio estadounidense dos días antes de enfrentar a Egipto en Seattle, aunque deberá abandonar el país inmediatamente después del encuentro.

La selección de Irán contará con más tiempo para preparar su próximo compromiso en el Mundial 2026 luego de que el gobierno de Estados Unidos autorizara su ingreso al país dos días antes del partido frente a Egipto, programado para el próximo viernes en Seattle.

La decisión fue confirmada este martes por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que informó que el equipo dirigido por Amir Ghalenoei podrá llegar con antelación para afrontar el encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo G. 

El anuncio representa un cambio respecto a las restricciones aplicadas durante los dos primeros compromisos de Irán en el torneo. En semanas recientes, la Federación Iraní de Fútbol había manifestado su inconformidad por las limitaciones impuestas a la delegación, especialmente en materia de desplazamientos y tiempos de permanencia en territorio estadounidense.

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Selección de Irán - Redes sociales

Las medidas fueron adoptadas después de que la selección iraní trasladara su campamento base a México, una decisión derivada de la situación geopolítica y de seguridad que afecta a la república islámica desde el inicio de las hostilidades entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Para su segundo partido del Mundial, disputado en Los Ángeles ante Bélgica, las autoridades estadounidenses rechazaron una solicitud para que la delegación ingresara con dos días de anticipación con el objetivo de facilitar la adaptación y el descanso de los jugadores.

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Afición despide a Irán antes de su viaje a Estados Unidos - EFE

Aunque Washington accedió ahora a flexibilizar parcialmente las condiciones de entrada, mantendrá intactos los protocolos de salida. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la selección iraní deberá abandonar Estados Unidos el mismo día en que concluya el encuentro frente a Egipto.

"Las medidas de seguridad y los protocolos generales se mantienen sin cambios. Seguimos comprometidos a garantizar el torneo más seguro posible para jugadores, personal y aficionados", señaló la dependencia estadounidense.

El partido entre Irán y Egipto será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo G, ya que definirá parte de los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La situación de la selección iraní ha sido una de las historias extradeportivas más comentadas del torneo, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas que también han tenido impacto en la logística de una de las selecciones participantes en la Copa del Mundo. Con información de EFE

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