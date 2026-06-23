Un elefante y un delfín lanzan su predicción para el México vs. Chequia en el Mundial 2026

¿Acertarán otra vez? Un elefante y un delfín pronostican el México vs Chequia.

A pocas horas del partido entre México y Chequia por el Mundial 2026, dos particulares "oráculos" ya dieron su veredicto sobre el posible ganador del encuentro programado para este 24 de junio a las 19:00 horas.

Se trata de un elefante del parque Africam Safari, en Puebla, y del delfín Hidalgo, del parque acuático Dolphin Discovery, en Quintana Roo, quienes coincidieron en pronosticar una victoria de la Selección Mexicana.

El primero en hacer su elección fue el elefante asiático de Africam Safari. Como parte de una dinámica que ya se ha realizado durante el torneo, sus cuidadores colocaron dos costales idénticos con alimento, diferenciados únicamente por las banderas de México y Chequia.

El procedimiento consiste en observar de cuál costal toma comida primero el animal, considerándose esa selección como su predicción para el partido. Aunque tardó algunos segundos en decidirse, finalmente el paquidermo eligió el costal identificado con la bandera mexicana.

Cabe destacar que en los dos partidos anteriores de México en la Copa del Mundo se llevó a cabo la misma dinámica y el elefante también se inclinó por el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Predicción delfín

Por su parte, el delfín Hidalgo fue consultado por uno de sus cuidadores sobre el posible ganador del compromiso. Al mencionarle a Chequia, el mamífero negó con la cabeza, mientras que reaccionó afirmativamente cuando se le preguntó por México.

Esta fue la séptima predicción realizada por Hidalgo durante el Mundial 2026 y, al igual que el elefante, apostó por un triunfo del combinado mexicano.

Ahora, los aficionados esperan comprobar si las predicciones de estos singulares pronosticadores se cumplen cuando México salte al terreno de juego en busca de su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

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