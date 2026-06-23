Encuesta revela fe limitada de los mexicanos para que su selección gane el Mundial

 Fe limitada de mexicanos en su selección para el Mundial
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04 Portugal Portugal Uzbekistan Uzbekistan 00
66:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
66
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Encuesta revela fe limitada de los mexicanos para que su selección gane el Mundial

por Amilcar Avila
Aficionados de la selección de México durante el Mundial 2026, EFE
Aficionados de la selección de México durante el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Una encuesta de la Universidad del Valle de México revela que el 59% desea ver campeón al Tri en el Mundial 2026, aunque solo el 16% considera que tiene posibilidades reales de conquistar la Copa del Mundo.

Mientras la selección mexicana disputa el Mundial ante la expectativa de millones de aficionados, una encuesta realizada antes del inicio del torneo reveló que el respaldo emocional al Tri convivía con importantes dudas sobre sus posibilidades de conquistar el título.

El estudio "Pasión por el futbol: percepción y pronóstico del torneo más esperado", elaborado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), mostró que el 59% de los encuestados deseaba ver a México campeón del mundo. Sin embargo, únicamente el 16% consideraba que la selección tenía opciones reales de alcanzar la corona.

Los resultados reflejaron una brecha entre el deseo y las expectativas deportivas de los aficionados. De acuerdo con el sondeo, el 28% estimaba que el equipo sería eliminado en los octavos de final, mientras que el 20% creía que alcanzaría el denominado quinto partido. Apenas el 15% proyectaba una clasificación a las semifinales o a la final.

A pesar de la cautela sobre el rendimiento deportivo, el Mundial generaba un amplio interés entre la población. El 87% de los participantes consideró que la Copa del Mundo es un evento importante y el 66% la identificó como la competición deportiva más relevante.

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Celebración de gol por parte de México - EFE

El torneo también fue asociado con la identidad nacional. Según la encuesta, el 84% de los consultados opinó que el Mundial fortalece el sentido de pertenencia entre los mexicanos.

Además, el futbol apareció como un factor de convivencia social. El 91% consideró que la competición fomenta las reuniones entre personas, el 89% percibió una sensación de unión cuando juega la selección nacional y el 90% identificó sentimientos de orgullo cuando el equipo obtiene victorias.

Respecto al seguimiento del Mundial, el 16% afirmó que planeaba ver todos los partidos del torneo y el 46% indicó que seguiría una gran parte de los encuentros. Cuando se trataba de los partidos de México, el interés aumentaba considerablemente: el 62% aseguró que vería todos los compromisos de la selección.

La encuesta también reflejó expectativas sobre el ambiente alrededor del Mundial. El 59% previó una afición con ánimo festivo y el 50% aseguró que continuaría apoyando al equipo incluso en caso de derrota.

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México debutó con triunfo en el Mundial 2026 - EFE

En el plano económico, el estudio apuntó a un incremento en el consumo asociado al torneo. El 72% esperaba gastar más en alimentos y bebidas, mientras que el 35% preveía un aumento en gastos relacionados con televisión, video o internet, así como en restaurantes y bares.

La Universidad del Valle de México informó que la encuesta fue realizada en línea entre el 11 y el 12 de mayo de 2026, tomando en cuenta variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, entidad federativa y ocupación.

Aunque la encuesta reflejaba cautela entre los aficionados antes del inicio del campeonato, la selección mexicana ha respondido con resultados positivos en la fase de grupos. El equipo dirigido por Javier Aguirre ganó sus dos primeros partidos del Mundial 2026, al imponerse 2-0 a Sudáfrica en el encuentro inaugural y 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada, resultados que lo tienen como líder del Grupo A y clasificado a los dieciseisavos de final.

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