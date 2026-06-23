Encuesta revela fe limitada de los mexicanos para que su selección gane el Mundial

Una encuesta de la Universidad del Valle de México revela que el 59% desea ver campeón al Tri en el Mundial 2026, aunque solo el 16% considera que tiene posibilidades reales de conquistar la Copa del Mundo.

Mientras la selección mexicana disputa el Mundial ante la expectativa de millones de aficionados, una encuesta realizada antes del inicio del torneo reveló que el respaldo emocional al Tri convivía con importantes dudas sobre sus posibilidades de conquistar el título.

El estudio "Pasión por el futbol: percepción y pronóstico del torneo más esperado", elaborado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), mostró que el 59% de los encuestados deseaba ver a México campeón del mundo. Sin embargo, únicamente el 16% consideraba que la selección tenía opciones reales de alcanzar la corona.

Los resultados reflejaron una brecha entre el deseo y las expectativas deportivas de los aficionados. De acuerdo con el sondeo, el 28% estimaba que el equipo sería eliminado en los octavos de final, mientras que el 20% creía que alcanzaría el denominado quinto partido. Apenas el 15% proyectaba una clasificación a las semifinales o a la final.

A pesar de la cautela sobre el rendimiento deportivo, el Mundial generaba un amplio interés entre la población. El 87% de los participantes consideró que la Copa del Mundo es un evento importante y el 66% la identificó como la competición deportiva más relevante.

Celebración de gol por parte de México - EFE

El torneo también fue asociado con la identidad nacional. Según la encuesta, el 84% de los consultados opinó que el Mundial fortalece el sentido de pertenencia entre los mexicanos.

Además, el futbol apareció como un factor de convivencia social. El 91% consideró que la competición fomenta las reuniones entre personas, el 89% percibió una sensación de unión cuando juega la selección nacional y el 90% identificó sentimientos de orgullo cuando el equipo obtiene victorias.

Respecto al seguimiento del Mundial, el 16% afirmó que planeaba ver todos los partidos del torneo y el 46% indicó que seguiría una gran parte de los encuentros. Cuando se trataba de los partidos de México, el interés aumentaba considerablemente: el 62% aseguró que vería todos los compromisos de la selección.

La encuesta también reflejó expectativas sobre el ambiente alrededor del Mundial. El 59% previó una afición con ánimo festivo y el 50% aseguró que continuaría apoyando al equipo incluso en caso de derrota.

México debutó con triunfo en el Mundial 2026 - EFE

En el plano económico, el estudio apuntó a un incremento en el consumo asociado al torneo. El 72% esperaba gastar más en alimentos y bebidas, mientras que el 35% preveía un aumento en gastos relacionados con televisión, video o internet, así como en restaurantes y bares.

La Universidad del Valle de México informó que la encuesta fue realizada en línea entre el 11 y el 12 de mayo de 2026, tomando en cuenta variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, entidad federativa y ocupación.

Aunque la encuesta reflejaba cautela entre los aficionados antes del inicio del campeonato, la selección mexicana ha respondido con resultados positivos en la fase de grupos. El equipo dirigido por Javier Aguirre ganó sus dos primeros partidos del Mundial 2026, al imponerse 2-0 a Sudáfrica en el encuentro inaugural y 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada, resultados que lo tienen como líder del Grupo A y clasificado a los dieciseisavos de final.

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