La surrealista respuesta de Haaland al ser consultado sobre si le teme a Francia en el próximo partido

Tras clasificar a Noruega a la siguiente ronda del Mundial 2026, el goleador dejó una respuesta tan inesperada como sincera.

Erling Haaland no solo está dando de qué hablar por sus goles en el Mundial 2026, sino también por las declaraciones que ha realizado en las últimas horas. El delantero noruego, una de las grandes figuras del torneo, dejó una respuesta que rápidamente se volvió viral.

El famoso fue consultado sobre el próximo duelo de Noruega frente a Francia, una de las selecciones favoritas para conquistar el campeonato. La selección de Noruega aseguró su clasificación a la fase de eliminación directa luego de vencer 3-2 a Senegal en un emocionante encuentro del Grupo I.

Una vez más, Haaland fue la gran figura al marcar un doblete y llegar a cuatro goles en el torneo, igualando a Kylian Mbappé en la lucha por la Bota de Oro. Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió después del partido, cuando los periodistas le preguntaron sobre el esperado enfrentamiento contra Francia, selección que también suma seis puntos y que definirá el liderato del grupo junto a Noruega.

Lejos de responder con el tradicional discurso motivacional, Haaland fue completamente honesto. El delantero afirmó que realmente no le preocupa demasiado ese encuentro porque su selección ya consiguió el objetivo principal: avanzar de ronda.

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Incluso fue más allá y aseguró que Francia probablemente les ganará y que también tiene muchas posibilidades de terminar levantando el trofeo del Mundial 2026. Las declaraciones del famoso jugador de Noruega generaron miles de reacciones en redes sociales.

Algunos aficionados interpretaron sus palabras como una muestra de humildad y realismo, mientras que otros las consideraron una estrategia para quitar presión a un equipo que está protagonizando una de las historias más sorprendentes del campeonato.

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Lo cierto es que Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con la selección nacional. Noruega disputa su primer mundial desde 1998 y el atacante del Manchester City ya acumula 59 goles en apenas 52 partidos internacionales, consolidándose como el máximo referente de una generación que sueña con hacer historia.

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