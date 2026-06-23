Mbappé evita compararse con Messi tras el récord del argentino

Pese a que la distancia entre ambos es mínima en la clasificación histórica de los Mundiales, Mbappé aseguró que su prioridad está lejos de los récords individuales.

Kylian Mbappé dejó claro que su enfoque en la Copa del Mundo está centrado exclusivamente en el rendimiento de la selección de Francia y no en la carrera goleadora que mantiene con Lionel Messi. Tras firmar un doblete en la victoria francesa por 3-0 sobre Irak, el delantero fue consultado sobre el histórico registro alcanzado por el argentino, quien se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales con 18 anotaciones. Sin embargo, el atacante francés aseguró que no presta atención a las estadísticas de su antiguo compañero de equipo.

"Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho, marcar. Siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más", afirmó Mbappé en la zona mixta del estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El jugador, que alcanzó los 100 partidos con la camiseta de Francia, insistió en que su prioridad es contribuir al éxito colectivo de su selección. "Así que no, no me fijo en lo que hace (Messi) para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo", añadió.

Mbappé suma cuatro goles en el Mundial

Más allá de la comparación con el capitán argentino, Mbappé destacó el buen momento que atraviesa en el torneo, donde suma cuatro goles en dos encuentros. El delantero explicó que llegar en óptimas condiciones al Mundial fue uno de sus principales objetivos tras superar una lesión sufrida durante la temporada con el Real Madrid. "Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el mundial para un jugador es un objetivo importante", señaló. Además, recordó el esfuerzo realizado para recuperarse: "Yo he intentado hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid, tuve una lesión importante de verdad en enero. Después volví de la mejor manera posible a nivel físico y mental y he intentado llegar aquí en buenas condiciones".

El atacante francés también se refirió a la larga interrupción del encuentro debido a una fuerte tormenta que afectó a Filadelfia y obligó a detener el partido durante más de dos horas. Mbappé reconoció que mantener la concentración fue uno de los mayores desafíos de la noche. "Ha sido una noche muy larga. Pasó mucho tiempo, a nivel emocional y también con muchos nervios", comentó. Asimismo, destacó el esfuerzo del equipo para no perder el enfoque durante la espera: "Fue hora y media, casi dos horas, en el vestuario. Mantenerse concentrado es muy difícil. Exige mucho. Hicimos un gran esfuerzo, para tratar de seguir involucrados. Es muy complicado, pero al final, cumplimos con nuestro objetivo".

Celebración de Francia ante Irak en Philadelphia - Agencia EFE

Etiquetas