Didier Deschamps recibe la peor noticia de su vida

 Muere la madre de Didier Deschamps, técnico de Francia
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
77
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Didier Deschamps recibe la peor noticia de su vida

por Oscar Coronado
Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia
Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia / FOTO: EFE

En pleno Mundial, el técnico de la selección de Francia debe abandonar, momentáneamente, la competición.

En plena Copa del Mundo de la FIFA 2026, el director técnico de Francia, Didier Deschamps recibió la peor noticia de su vida: La muerte de su madre. Esto fue confirmado por la Federación Francesa de Futbol, según lo citan los medios franceses.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el medio RMC Sport (@RMCsport) detalló: "Una muy triste noticia para Didier Deschamps en plena Copa del Mundo. La FFF informa este martes que Deschamps ha tenido el dolor de enterarse del fallecimiento de su madre, y que por lo tanto regresará a Francia para asistir a sus exequias".

Asimismo, otros medios franceses han dado divulgación a la noticia ampliando detalles acerca de lo que ocurre alrededor del estratega Didier Deschamps. "Esta pérdida le obligará a ausentarse de los entrenamientos y del partido Noruega-Francia", se informa.

"El seleccionador francés se enteró esta mañana del fallecimiento de su madre, según un comunicado de prensa publicado el martes por la noche: «Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos previos al partido Noruega-Francia». Tampoco podrá estar en el banquillo el viernes para el último partido del grupo I. El seleccionador nacional se enteró esta mañana del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral", publicó Paris Match en su página digital.

¿Quién dirigirá ante Noruega?

Ayer, la selección de Francia derrotó a 3-0 a Irak en la segunda fecha del grupo I, que incluyó doblete de Kylian Mbappé y más de hora y media de retraso por actividad electroatmosférica en Filadelfia.

Y tras una jornada llena de alegrías en Estados Unidos, este día, Didier Deschamps se enteró de la muerte de su progenitora.

Ante la ausencia de Deschamps en los entrenamientos previos al duelo del cierre de la fase de grupos, quien dirigirá al elenco galo será "Guy Stéphan", su asitente técnico.

"Durante este momento tan doloroso, contamos con que cada uno de ustedes demuestre la máxima discreción y autocontrol", fueron las declaraciones del presidente de la Federación de Futbol Francés, Philippe Diallo, recogidas por Paris Match.

Francia golea a Irak y asegura su boleto a los dieciseisavos de final

Ni la tormenta pudo frenar a Francia: los galos golearon a Irak, clasificaron a dieciseisavos y tuvieron nuevamente a Mbappé como figura.
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