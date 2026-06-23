Didier Deschamps recibe la peor noticia de su vida

En pleno Mundial, el técnico de la selección de Francia debe abandonar, momentáneamente, la competición.

En plena Copa del Mundo de la FIFA 2026, el director técnico de Francia, Didier Deschamps recibió la peor noticia de su vida: La muerte de su madre. Esto fue confirmado por la Federación Francesa de Futbol, según lo citan los medios franceses.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el medio RMC Sport (@RMCsport) detalló: "Una muy triste noticia para Didier Deschamps en plena Copa del Mundo. La FFF informa este martes que Deschamps ha tenido el dolor de enterarse del fallecimiento de su madre, y que por lo tanto regresará a Francia para asistir a sus exequias".

Asimismo, otros medios franceses han dado divulgación a la noticia ampliando detalles acerca de lo que ocurre alrededor del estratega Didier Deschamps. "Esta pérdida le obligará a ausentarse de los entrenamientos y del partido Noruega-Francia", se informa.

"El seleccionador francés se enteró esta mañana del fallecimiento de su madre, según un comunicado de prensa publicado el martes por la noche: «Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos previos al partido Noruega-Francia». Tampoco podrá estar en el banquillo el viernes para el último partido del grupo I. El seleccionador nacional se enteró esta mañana del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral", publicó Paris Match en su página digital.

¿Quién dirigirá ante Noruega?

Ayer, la selección de Francia derrotó a 3-0 a Irak en la segunda fecha del grupo I, que incluyó doblete de Kylian Mbappé y más de hora y media de retraso por actividad electroatmosférica en Filadelfia.

Y tras una jornada llena de alegrías en Estados Unidos, este día, Didier Deschamps se enteró de la muerte de su progenitora.

Ante la ausencia de Deschamps en los entrenamientos previos al duelo del cierre de la fase de grupos, quien dirigirá al elenco galo será "Guy Stéphan", su asitente técnico.

"Durante este momento tan doloroso, contamos con que cada uno de ustedes demuestre la máxima discreción y autocontrol", fueron las declaraciones del presidente de la Federación de Futbol Francés, Philippe Diallo, recogidas por Paris Match.

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