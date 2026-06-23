El Mundial tiene nueva celebración icónica: el “remo vikingo”

 “remo vikingo”: La Celebración Icónica del Mundial
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 England England Ghana Ghana 00
79:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
77
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El Mundial tiene nueva celebración icónica: el “remo vikingo”

por Amilcar Avila
Aficionados de Noruega celebra el triunfo ante Senegal con el &quot;remo vikingo&quot;, EFE
Aficionados de Noruega celebra el triunfo ante Senegal con el "remo vikingo" / FOTO: EFE

La celebración inspirada en antiguos vikingos se ha convertido en un fenómeno viral que ya trasciende estadios y fronteras, impulsada por el buen momento del equipo noruego.

La selección de Noruega vive un momento de euforia en el Mundial tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, un logro que ha desatado una ola de celebración en el país nórdico y ha convertido en fenómeno viral su ya característico "remo vikingo".

El triunfo por 3-2 ante Senegal no solo selló el pase de ronda en la que es su primera participación mundialista en 28 años, sino que también encendió una fiesta nacional que se prolongó hasta la madrugada en distintas ciudades, pese a la diferencia horaria.

Foto embed
Selección de Noruega hace el famoso

El gesto del "remo", inspirado en la cultura vikinga, se ha consolidado como símbolo de identidad de la afición noruega. En Oslo, cientos de seguidores se reunieron en los jardines del Palacio Real para reproducir la celebración, acompañados de cánticos y consignas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El fenómeno ha traspasado fronteras, con videos de aficionados replicando el "remo vikingo" en lugares icónicos como Times Square, en Nueva York, además de otros puntos de Estados Unidos, donde se disputa el torneo.

Incluso el Parlamento noruego se sumó simbólicamente a la tendencia días antes del partido, en una muestra del alcance social que ha adquirido la celebración, que también ha sido adoptada por los propios jugadores tras los encuentros.

Figuras del equipo como Erling Haaland calificaron el ambiente como "una locura", mientras el capitán Martin Ødegaard lo describió como una experiencia "indescriptible" junto a la afición.

El fenómeno "remo vikingo", impulsado por el grupo de hinchas Oljeberget, surgió recientemente en un partido ante Suiza y tomó fuerza tras un amistoso previo al Mundial contra Suecia, hasta convertirse en un símbolo global de la hinchada noruega.

Aunque ha sido comparado con el "grito vikingo" popularizado por Islandia en Rusia 2018, sus creadores defienden su originalidad y aseguran que se trata de una expresión distinta, nacida del vínculo entre equipo y afición.

Con el equipo aún en competencia y el "remo vikingo" en plena expansión viral, Noruega no solo compite en la cancha, sino también en la construcción de una de las celebraciones más llamativas del torneo. Con información de EFE

Etiquetas
FútbolNoruegaAficiónMundial 2026Destacadasremo vikingo

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver