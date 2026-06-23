Panamá y Croacia se enfrentan en Toronto en un partido sin margen para equivocarse

 Panamá vs Croacia: Partido Crucial en Toronto
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04 Portugal Portugal Uzbekistan Uzbekistan 00
66:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
66
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Panamá y Croacia se enfrentan en Toronto en un partido sin margen para equivocarse

por Amilcar Avila
Mateo Kovacic, de Croacia, durante el partido del Mundial 2026 ante Inglaterra., EFE
Mateo Kovacic, de Croacia, durante el partido del Mundial 2026 ante Inglaterra. / FOTO: EFE

Panamá y Croacia se enfrentarán este martes en el Toronto Stadium en un partido sin margen para el error, una primera final de supervivencia para dos selecciones que perdieron en su estreno mundialista de 2026 y que llegan obligadas a transformar sus buenas intenciones en puntos.

Panamá cayó por 1-0 ante Ghana y Croacia fue derrotada por Inglaterra por 4-2 en la primera jornada del Grupo L, un tropiezo que encendió las alarmas en un equipo acostumbrado a competir hasta el final en los grandes torneos, subcampeón del mundo en 2018 y tercero en 2022.

Para el seleccionar de Panamá, Thomas Christiansen, el duelo supone otra oportunidad de perseguir la primera victoria mundialista de su historia. La imagen ante Ghana dejó frustración, pero también la sensación de que el equipo compitió, sostuvo su plan y solo pagó la falta de contundencia en las dos áreas.

El mensaje interno ha sido pasar página sin renunciar a la identidad. Luis Mejía resumió el estado de ánimo del grupo al asegurar que Panamá ya hizo "el duelo" de la derrota y que la ambición sigue siendo clasificarse.

El portero también dejó una lección para un partido de máxima tensión: si no se puede ganar, tampoco se puede perder.

Alberto Quintero, uno de los veteranos del vestuario y símbolo de una generación que clasificó a Panamá para el Mundial de Rusia 2018, aunque él se perdió el torneo por lesión, insistió en la necesidad de mantener la concentración durante todo el encuentro y de no abandonar lo que ha hecho crecer a Panamá: jugar bien al fútbol, proponer y competir sin complejos.

La incorporación de Adalberto Carrasquilla al trabajo de campo durante la preparación abre además una puerta al optimismo para Christiansen, que necesita a su equipo con el máximo control posible en una cita que probablemente se decidirá en el centro del campo.

Croacia llega con la misma urgencia y mayor autocrítica. El técnico Zlatko Dalić admitió después de la derrota ante Inglaterra que su equipo defendió muy mal los saques de esquina y las acciones a balón parado, y anunció que volverá a sus sistemas habituales, el 4-3-3 o el 4-2-3-1, después de un experimento que no funcionó.

"Panamá no es un equipo inofensivo, pero no es Inglaterra", avisó el técnico croata, convencido de que su equipo tendrá más pelota y más opciones en acciones de estrategia. Para corregir la debilidad mostrada ante los ingleses, Croacia ha centrado parte de su preparación en los balones parados, una faceta que Dalić calificó como la peor de su ciclo al frente de la selección.

Desde el cuerpo técnico croata, Ivica Olić también dejó claro el plan: quitarle la posesión a Panamá desde el primer minuto, presionar alto y convertir la calidad individual de Luka Modrić, Mateo Kovacić, Ivan Perisić y compañía en dominio territorial.

El partido, por tanto, se presenta como un pulso por la pelota entre una Panamá que quiere seguir creyendo en su propuesta y una Croacia herida, más exigida por su historia reciente y por la necesidad de evitar que el Mundial se le complique demasiado pronto. Con información de EFE

Etiquetas
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