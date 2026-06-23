De las pulseras de la suerte a la tribuna: la emotiva historia de Molly y James Rodríguez

 Emotiva historia de Molly y James Rodríguez: Mundial 2026
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Argentina Austria Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
46
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

De las pulseras de la suerte a la tribuna: la emotiva historia de Molly y James Rodríguez

por Sandy Sandoval
Molly Selección de Colombia, Redes sociales
Molly Selección de Colombia / FOTO: Redes sociales

Primero le entregó una pulsera de la suerte a James Rodríguez. Ahora, gracias a una invitación especial del capitán colombiano, Molly volvió a cumplir otro sueño mundialista. La pequeña aficionada con parálisis cerebral asistió al estadio para apoyar a Colombia.

El Mundial 2026 sigue dejando historias que van mucho más allá de los resultados y los goles. Una de las más conmovedoras tiene como protagonista a Molly, una niña con parálisis cerebral que logró conquistar el corazón de la Selección Colombia y que ahora vivió una nueva experiencia inolvidable gracias a James Rodríguez.

Después de hacerse viral por entregar pulseras de la suerte a varios integrantes del combinado cafetero, la pequeña aficionada recibió una invitación especial para asistir al estadio y acompañar a Colombia en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

La noticia fue compartida por familiares y personas cercanas a la menor, quienes mostraron imágenes de Molly disfrutando del ambiente mundialista desde las gradas, luciendo orgullosa la camiseta amarilla de la selección.

Una historia que nació de una pulsera

Días atrás, Molly protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial cuando tuvo la oportunidad de conocer personalmente a James Rodríguez y a otros futbolistas colombianos.

La pequeña preparó pulseras de la suerte para los jugadores como una muestra de cariño y apoyo durante el Mundial 2026.

El gesto conmovió a los integrantes del equipo nacional, quienes dedicaron tiempo para compartir con ella, tomarse fotografías y agradecerle por el detalle.

La historia rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la ternura del encuentro y la felicidad reflejada en el rostro de Molly.

James Rodríguez respondió al cariño

Uno de los momentos más especiales llegó cuando James Rodríguez reaccionó públicamente a la historia. El capitán colombiano agradeció el regalo que recibió de Molly y le envió un mensaje cargado de cariño que fue celebrado por los seguidores de la selección.

"Gracias por la pulsera Molly, mucho amor para ti", escribió el mediocampista en redes sociales.

Aquellas palabras emocionaron profundamente a la familia de la niña, que jamás imaginó que su gesto tendría tanta repercusión.

La historia no terminó con aquel encuentro. Según las imágenes compartidas en redes sociales, Molly recibió la oportunidad de asistir al estadio para presenciar un partido de Colombia, una experiencia que se convirtió en otro sueño cumplido.

En las fotografías se observa a la pequeña acompañada de su padre en una de las zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, disfrutando del ambiente previo al encuentro mientras miles de aficionados llenaban las tribunas.

Vestida con los colores de Colombia y con una enorme sonrisa, Molly volvió a convertirse en símbolo de inspiración para cientos de seguidores.

Foto embed
Molly Selección de Colombia - Redes sociales

La fuerza detrás de una sonrisa

Más allá del fútbol, la historia de Molly ha logrado tocar el corazón de muchas personas por su fortaleza y actitud positiva.

A pesar de convivir con parálisis cerebral, la pequeña ha demostrado una enorme capacidad para enfrentar los desafíos diarios sin perder la alegría ni la pasión por el deporte.

Su entusiasmo por la Selección Colombia y el cariño que transmite en cada aparición han generado una ola de mensajes de apoyo provenientes de distintos países.

Foto embed
Molly Selección de Colombia - Redes sociales

Las nuevas imágenes de Molly en el estadio provocaron cientos de comentarios positivos en redes sociales. Muchos usuarios destacaron el gesto de James Rodríguez y de la Federación Colombiana de Fútbol por permitir que la pequeña siguiera viviendo experiencias únicas durante el Mundial.

Otros señalaron que historias como la de Molly representan el verdadero espíritu del deporte: la inclusión, la esperanza y la capacidad de generar felicidad más allá de cualquier resultado.

Etiquetas
James RodríguezInclusiónMundial 2026Selección Colombia#ViralesMundial2026Mollypulseras de la suerte

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