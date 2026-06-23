De las pulseras de la suerte a la tribuna: la emotiva historia de Molly y James Rodríguez

Primero le entregó una pulsera de la suerte a James Rodríguez. Ahora, gracias a una invitación especial del capitán colombiano, Molly volvió a cumplir otro sueño mundialista. La pequeña aficionada con parálisis cerebral asistió al estadio para apoyar a Colombia.

El Mundial 2026 sigue dejando historias que van mucho más allá de los resultados y los goles. Una de las más conmovedoras tiene como protagonista a Molly, una niña con parálisis cerebral que logró conquistar el corazón de la Selección Colombia y que ahora vivió una nueva experiencia inolvidable gracias a James Rodríguez.

Después de hacerse viral por entregar pulseras de la suerte a varios integrantes del combinado cafetero, la pequeña aficionada recibió una invitación especial para asistir al estadio y acompañar a Colombia en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

La noticia fue compartida por familiares y personas cercanas a la menor, quienes mostraron imágenes de Molly disfrutando del ambiente mundialista desde las gradas, luciendo orgullosa la camiseta amarilla de la selección.

Una historia que nació de una pulsera

Días atrás, Molly protagonizó uno de los momentos más emotivos del Mundial cuando tuvo la oportunidad de conocer personalmente a James Rodríguez y a otros futbolistas colombianos.

La pequeña preparó pulseras de la suerte para los jugadores como una muestra de cariño y apoyo durante el Mundial 2026.

El gesto conmovió a los integrantes del equipo nacional, quienes dedicaron tiempo para compartir con ella, tomarse fotografías y agradecerle por el detalle.

La historia rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la ternura del encuentro y la felicidad reflejada en el rostro de Molly.

James Rodríguez respondió al cariño

Uno de los momentos más especiales llegó cuando James Rodríguez reaccionó públicamente a la historia. El capitán colombiano agradeció el regalo que recibió de Molly y le envió un mensaje cargado de cariño que fue celebrado por los seguidores de la selección.

"Gracias por la pulsera Molly, mucho amor para ti", escribió el mediocampista en redes sociales.

Aquellas palabras emocionaron profundamente a la familia de la niña, que jamás imaginó que su gesto tendría tanta repercusión.

La historia no terminó con aquel encuentro. Según las imágenes compartidas en redes sociales, Molly recibió la oportunidad de asistir al estadio para presenciar un partido de Colombia, una experiencia que se convirtió en otro sueño cumplido.

En las fotografías se observa a la pequeña acompañada de su padre en una de las zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, disfrutando del ambiente previo al encuentro mientras miles de aficionados llenaban las tribunas.

Vestida con los colores de Colombia y con una enorme sonrisa, Molly volvió a convertirse en símbolo de inspiración para cientos de seguidores.

Molly Selección de Colombia - Redes sociales

La fuerza detrás de una sonrisa

Más allá del fútbol, la historia de Molly ha logrado tocar el corazón de muchas personas por su fortaleza y actitud positiva.

A pesar de convivir con parálisis cerebral, la pequeña ha demostrado una enorme capacidad para enfrentar los desafíos diarios sin perder la alegría ni la pasión por el deporte.

Su entusiasmo por la Selección Colombia y el cariño que transmite en cada aparición han generado una ola de mensajes de apoyo provenientes de distintos países.

Molly Selección de Colombia - Redes sociales

Las nuevas imágenes de Molly en el estadio provocaron cientos de comentarios positivos en redes sociales. Muchos usuarios destacaron el gesto de James Rodríguez y de la Federación Colombiana de Fútbol por permitir que la pequeña siguiera viviendo experiencias únicas durante el Mundial.

Otros señalaron que historias como la de Molly representan el verdadero espíritu del deporte: la inclusión, la esperanza y la capacidad de generar felicidad más allá de cualquier resultado.

Etiquetas