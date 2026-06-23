EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. Uzbekistán

Sigue el minuto a minuto de Portugal vs Uzbekistán y no te pierdas ningún detalle de este decisivo duelo del Grupo K.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes en Houston por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en la lucha por la clasificación a la siguiente fase. Los portugueses llegan con la obligación de sumar de a tres después de un inesperado empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su debut, resultado que generó dudas sobre el rendimiento del equipo y aumentó la presión sobre una generación llamada a pelear por los primeros puestos del torneo.

Por su parte, Uzbekistán afronta un compromiso histórico en su primera participación mundialista. El conjunto asiático mostró personalidad en su estreno, aunque terminó cayendo 3-1 ante Colombia. Ahora, los uzbecos buscarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones más experimentadas del certamen. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien llega al encuentro tras una semana cargada de críticas y cuestionamientos, decidido a liderar la reacción portuguesa y demostrar que todavía puede ser determinante en los grandes escenarios.

Minuto a minuto del Portugal vs. Uzbekistán

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Portugal Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 66' 4 - 0 Actualizar marcador Uzbekistan Sistema: 3-4-2-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Jalal Jayed, Morocco Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 6' Gol de C. Ronaldo. Portugal deja el marcador 1 - 0 14' O. Khamrobekov ve tarjeta amarilla 17' Gol de N. Mendes. Portugal deja el marcador 2 - 0 39' Gol de C. Ronaldo. Portugal deja el marcador 3 - 0 46' Cambio en Portugal: J. Cancelo por N. Semedo 46' Cambio en Portugal: P. Neto por F. Conceicao 46' Cambio en Uzbekistan: S. Nasrullaev por K. Alizhonov 46' Cambio en Uzbekistan: O. Khamrobekov por A. Mozgovoy 60' Gol de A. Nematov (o.g.). Portugal deja el marcador 4 - 0 64' Cambio en Portugal: Joao Felix por Trincao Goles 6' C. Ronaldo (1 - 0)

17' N. Mendes (2 - 0)

39' C. Ronaldo (3 - 0)

60' A. Nematov (o.g.) (4 - 0) Tarjetas 14' O. Khamrobekov - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Portugal 17/06 Portugal 1 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

10/06 Portugal 2 - 1 Nigeria

Friendlies | Finalizado

06/06 Portugal 2 - 1 Chile

Friendlies | Finalizado

01/04 USA 0 - 2 Portugal

Friendlies | Finalizado

29/03 Mexico 0 - 0 Portugal

Friendlies | Finalizado Últimos de Uzbekistan 18/06 Uzbekistan 1 - 3 Colombia

World Cup | Finalizado

08/06 Netherlands 2 - 1 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

02/06 Canada 2 - 0 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

27/03 Uzbekistan 3 - 1 Gabon

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

30/01 Uzbekistan 4 - 2 Urartu

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Portugal Uzbekistan 2 Tiros de esquina 2 19 Saques de banda 12 9 Tiros libres 10 3 Saques de meta 4 0 Penal 0 3 Cambio 2 91 Ataques 60 39 Ataques peligrosos 21 6 Remates al arco 2 6 Remates desviados 4 12 Remates totales 6 5 Remates a puerta 2 5 Remates fuera 1 2 Remates bloqueados 3 8 Remates dentro del área 3 4 Remates fuera del área 3 10 Faltas 9 64% Posesión 36% 0 Tarjetas amarillas 1 2 Atajadas 1 395 Pases totales 225 350 Pases precisos 179 Alineaciones Portugal Portugal Diogo Costa

João Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

João Neves

Vitinha

Pedro Neto

Bruno Fernandes

João Félix

Cristiano Ronaldo Uzbekistan Uzbekistan Abduvokhid Nematov

Abdukodir Khusanov

Abdulla Abdullaev

Rustam Ashurmatov

Bekhruz Karimov

Odiljon Khamrobekov

Otabek Shukurov

Sherzod Nasrullaev

Azizjon Ganiev

Abbosbek Fayzullaev

Eldor Shomurodov

Etiquetas