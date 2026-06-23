EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. Uzbekistán

Sigue el minuto a minuto de Portugal vs Uzbekistán y no te pierdas ningún detalle de este decisivo duelo del Grupo K.
Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes en Houston por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en la lucha por la clasificación a la siguiente fase. Los portugueses llegan con la obligación de sumar de a tres después de un inesperado empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su debut, resultado que generó dudas sobre el rendimiento del equipo y aumentó la presión sobre una generación llamada a pelear por los primeros puestos del torneo.
Por su parte, Uzbekistán afronta un compromiso histórico en su primera participación mundialista. El conjunto asiático mostró personalidad en su estreno, aunque terminó cayendo 3-1 ante Colombia. Ahora, los uzbecos buscarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones más experimentadas del certamen. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien llega al encuentro tras una semana cargada de críticas y cuestionamientos, decidido a liderar la reacción portuguesa y demostrar que todavía puede ser determinante en los grandes escenarios.
Minuto a minuto del Portugal vs. Uzbekistán
Incidencias del partido
Goles
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6'C. Ronaldo (1 - 0)
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17'N. Mendes (2 - 0)
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39'C. Ronaldo (3 - 0)
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60'A. Nematov (o.g.) (4 - 0)
Tarjetas
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14'O. Khamrobekov - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Portugal
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17/06Portugal 1 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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10/06Portugal 2 - 1 Nigeria
Friendlies | Finalizado
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06/06Portugal 2 - 1 Chile
Friendlies | Finalizado
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01/04USA 0 - 2 Portugal
Friendlies | Finalizado
-
29/03Mexico 0 - 0 Portugal
Friendlies | Finalizado
Últimos de Uzbekistan
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18/06Uzbekistan 1 - 3 Colombia
World Cup | Finalizado
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08/06Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
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02/06Canada 2 - 0 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
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27/03Uzbekistan 3 - 1 Gabon
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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30/01Uzbekistan 4 - 2 Urartu
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- João Neves
- Vitinha
- Pedro Neto
- Bruno Fernandes
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
- Abduvokhid Nematov
- Abdukodir Khusanov
- Abdulla Abdullaev
- Rustam Ashurmatov
- Bekhruz Karimov
- Odiljon Khamrobekov
- Otabek Shukurov
- Sherzod Nasrullaev
- Azizjon Ganiev
- Abbosbek Fayzullaev
- Eldor Shomurodov