EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. Uzbekistán

 Resultado Portugal vs. Uzbekistán - Grupo K Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
04 Portugal Portugal Uzbekistan Uzbekistan 00
67:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Algeria Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
66
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. Uzbekistán

por Christoper Chang
Portugal vs. Uzbekistán - Grupo K Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Portugal vs. Uzbekistán - Grupo K Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue el minuto a minuto de Portugal vs Uzbekistán y no te pierdas ningún detalle de este decisivo duelo del Grupo K.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes en Houston por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en la lucha por la clasificación a la siguiente fase. Los portugueses llegan con la obligación de sumar de a tres después de un inesperado empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su debut, resultado que generó dudas sobre el rendimiento del equipo y aumentó la presión sobre una generación llamada a pelear por los primeros puestos del torneo.

Por su parte, Uzbekistán afronta un compromiso histórico en su primera participación mundialista. El conjunto asiático mostró personalidad en su estreno, aunque terminó cayendo 3-1 ante Colombia. Ahora, los uzbecos buscarán dar la sorpresa frente a una de las selecciones más experimentadas del certamen. Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo, quien llega al encuentro tras una semana cargada de críticas y cuestionamientos, decidido a liderar la reacción portuguesa y demostrar que todavía puede ser determinante en los grandes escenarios.

Minuto a minuto del Portugal vs. Uzbekistán

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Portugal
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 66'
4 - 0
23/06/2026 - 11:00
Actualizar marcador
Uzbekistan
Sistema: 3-4-2-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Jalal Jayed, Morocco

Incidencias del partido

6'
goal
Gol de C. Ronaldo. Portugal deja el marcador 1 - 0
14'
card
O. Khamrobekov ve tarjeta amarilla
17'
goal
Gol de N. Mendes. Portugal deja el marcador 2 - 0
39'
goal
Gol de C. Ronaldo. Portugal deja el marcador 3 - 0
46'
cambio
Cambio en Portugal: J. Cancelo por N. Semedo
46'
cambio
Cambio en Portugal: P. Neto por F. Conceicao
46'
cambio
Cambio en Uzbekistan: S. Nasrullaev por K. Alizhonov
46'
cambio
Cambio en Uzbekistan: O. Khamrobekov por A. Mozgovoy
60'
goal
Gol de A. Nematov (o.g.). Portugal deja el marcador 4 - 0
64'
cambio
Cambio en Portugal: Joao Felix por Trincao

Goles

  • 6'
    Gol
    C. Ronaldo (1 - 0)
  • 17'
    Gol
    N. Mendes (2 - 0)
  • 39'
    Gol
    C. Ronaldo (3 - 0)
  • 60'
    Gol
    A. Nematov (o.g.) (4 - 0)

Tarjetas

  • 14'
    Tarjeta
    O. Khamrobekov - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Portugal

  • 17/06
    Portugal
    Portugal 1 - 1 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Nigeria
    Friendlies | Finalizado
  • 06/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Chile
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    USA
    USA 0 - 2 Portugal
    Friendlies | Finalizado
  • 29/03
    Mexico
    Mexico 0 - 0 Portugal
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Uzbekistan

  • 18/06
    Uzbekistan
    Uzbekistan 1 - 3 Colombia
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Canada
    Canada 2 - 0 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Uzbekistan
    Uzbekistan 3 - 1 Gabon
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado
  • 30/01
    Uzbekistan
    Uzbekistan 4 - 2 Urartu
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Portugal
Uzbekistan
2
Tiros de esquina
2
19
Saques de banda
12
9
Tiros libres
10
3
Saques de meta
4
0
Penal
0
3
Cambio
2
91
Ataques
60
39
Ataques peligrosos
21
6
Remates al arco
2
6
Remates desviados
4
12
Remates totales
6
5
Remates a puerta
2
5
Remates fuera
1
2
Remates bloqueados
3
8
Remates dentro del área
3
4
Remates fuera del área
3
10
Faltas
9
64%
Posesión
36%
0
Tarjetas amarillas
1
2
Atajadas
1
395
Pases totales
225
350
Pases precisos
179

Alineaciones

Portugal
  • Diogo Costa
  • João Cancelo
  • Rúben Dias
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Vitinha
  • Pedro Neto
  • Bruno Fernandes
  • João Félix
  • Cristiano Ronaldo
Uzbekistan
  • Abduvokhid Nematov
  • Abdukodir Khusanov
  • Abdulla Abdullaev
  • Rustam Ashurmatov
  • Bekhruz Karimov
  • Odiljon Khamrobekov
  • Otabek Shukurov
  • Sherzod Nasrullaev
  • Azizjon Ganiev
  • Abbosbek Fayzullaev
  • Eldor Shomurodov
Etiquetas
FútbolPortugalHoustonUzbekistánDestacadasUniverso Futbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver