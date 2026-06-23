Thomas Partey vuelve a jugar con Ghana y desata una ola de reacciones en el Mundial 2026

 Thomas Partey Regresa a Ghana y Causa Revuelo en Mundial
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00 England England Ghana Ghana 00
80:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
79
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Thomas Partey vuelve a jugar con Ghana y desata una ola de reacciones en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Thomas Partey , Redes sociales
Thomas Partey / FOTO: Redes sociales

Mientras algunos aficionados defienden su derecho a jugar hasta que exista una sentencia, otros cuestionan que el futbolista participe en el Mundial 2026 mientras enfrenta graves acusaciones de violación y agresión sexual.

La presencia de Thomas Partey en el Mundial 2026 volvió a convertirse en uno de los temas más comentados fuera de las canchas. El mediocampista ghanés, que enfrenta siete cargos de violación y uno de agresión sexual en Reino Unido, reapareció con la selección africana en territorio estadounidense y provocó una avalancha de reacciones en redes sociales.

Durante el encuentro de Ghana en la fase de grupos, numerosos usuarios expresaron su sorpresa e indignación al ver al futbolista sobre el terreno de juego. Las críticas se multiplicaron especialmente porque Partey había sido noticia días antes tras ser excluido del debut de Ghana ante Panamá debido a problemas migratorios relacionados con su situación judicial.

Canadá le cerró las puertas

La controversia tomó fuerza después de que las autoridades canadienses rechazaran el visado del jugador, impidiéndole disputar el primer partido de Ghana en Toronto. La FIFA confirmó que el gobierno canadiense negó su ingreso y recordó que las decisiones migratorias corresponden exclusivamente a cada país anfitrión.

Posteriormente, una apelación de emergencia presentada por el entorno del futbolista también fue rechazada por la justicia canadiense. Según reportes internacionales, las autoridades consideraron que existían motivos suficientes para mantener la negativa de ingreso mientras el caso judicial sigue abierto.

Las acusaciones que enfrenta

El futbolista ghanés, actualmente vinculado al Villarreal de España tras su paso por el Arsenal inglés, enfrenta siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por varias mujeres por hechos ocurridos entre 2020 y 2022. Partey ha negado todas las acusaciones y se ha declarado inocente en cada una de las comparecencias realizadas ante los tribunales británicos.

La justicia británica determinó que todas las acusaciones serán analizadas en un mismo proceso judicial, cuyo juicio está previsto para desarrollarse posteriormente.

Redes sociales reaccionan a su presencia

La reaparición del mediocampista con la camiseta de Ghana generó miles de comentarios en plataformas como X, Facebook e Instagram.

Muchos aficionados cuestionaron que el jugador continúe participando en una competencia de alcance mundial mientras enfrenta acusaciones tan graves. Algunos usuarios consideraron que su presencia envía un mensaje equivocado a las víctimas de violencia sexual y pidieron que la FIFA adopte medidas más estrictas en situaciones similares.

Sin embargo, también surgieron voces que defendieron al futbolista argumentando que todavía no existe una condena judicial en su contra y que, bajo el principio de presunción de inocencia, tiene derecho a continuar ejerciendo su profesión hasta que se emita una sentencia definitiva.

Un debate que trasciende el fútbol

El caso de Thomas Partey ha abierto nuevamente el debate sobre cómo deben actuar las federaciones deportivas y los organismos internacionales cuando un atleta enfrenta procesos judiciales por delitos graves.

Mientras algunas organizaciones consideran que debe prevalecer la presunción de inocencia, otras sostienen que la imagen del deporte y la protección de las posibles víctimas justifican medidas preventivas hasta que los tribunales resuelvan cada caso.

Por ahora, Partey continúa formando parte de la convocatoria de Ghana para los partidos disputados en Estados Unidos, donde sí obtuvo autorización para ingresar al país. Su situación, sin embargo, sigue siendo una de las historias más controvertidas del Mundial 2026 y promete seguir generando discusión dentro y fuera de los estadios.

Etiquetas
ViolaciónAgresión sexualGhanaMundial 2026Thomas Parteyreacciones redes sociales#ViralesMundial2026

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