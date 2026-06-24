Nadie las había visto: Antonela Rocuzzo sorprende con fotos privadas de Messi

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al revelar imágenes inéditas junto a Lionel Messi.

Sin lugar a duda, a sus 39 años, Lionel Messi continúa haciendo historia dentro y fuera de las canchas. Sin embargo, en esta ocasión no fueron sus goles ni sus récords los que acapararon la atención, sino el emotivo homenaje que le dedicó su esposa, Antonela Roccuzzo.

La pareja del futbolista sorprendió a millones de seguidores al compartir una serie de fotografías nunca antes vistas para celebrar su cumpleaños. La empresaria e influencer argentina recurrió a sus redes sociales para felicitar al capitán de la selección argentina con un álbum repleto de recuerdos familiares.

Las imágenes muestran momentos íntimos de la pareja junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, dejando ver una faceta mucho más personal del astro del fútbol mundial. Entre las fotografías destacaron algunas capturas de años atrás, cuando los niños eran pequeños, así como postales familiares durante vacaciones, celebraciones y encuentros cotidianos que hasta ahora habían permanecido lejos del ojo público.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios de aficionados que destacaron la sólida relación que mantienen Messi y Antonela después de tantos años juntos. La historia de amor entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es una de las más conocidas en el mundo del deporte.

Más de la relación de Messi y Antonela Roccuzzo

Ambos se conocieron cuando eran niños en Rosario, Argentina, gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y amigo de Messi. Aunque sus caminos se separaron durante algunos años, retomaron el contacto y oficializaron su relación en 2009.

Finalmente, se casaron en 2017 en una boda que fue catalogada por la prensa argentina como uno de los eventos sociales más importantes del país.

Georgina Rodríguez enciende las redes con atrevida fotografía para celebrar la victoria de Portugal Georgina Rodríguez encontró una forma muy especial de festejar el triunfo de Portugal en el Mundial 2026.

Actualmente, Antonela se ha convertido en una de las figuras más influyentes de las redes sociales, donde acumula millones de seguidores y suele compartir momentos relacionados con su familia, sus proyectos profesionales y el apoyo constante que brinda a su esposo. El cumpleaños de Messi llega además en un momento especial de su carrera.

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