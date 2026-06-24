Brujo asegura haber levantado un supuesto hechizo sobre Harry Kane

“Decidí liberar su camino”, señaló el brujo, quien en ocasiones anteriores había asegurado que el atacante arrastraba obstáculos espirituales desde su etapa en el Tottenham.

Una curiosa historia relacionada con el Mundial de 2026 volvió a captar la atención de los aficionados luego de que el reconocido brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam anunciara que decidió retirar el supuesto embrujo que, según él, pesaba desde hace años sobre el delantero inglés Harry Kane.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a medios locales, Bonsam aseguró que tomó la decisión inmediatamente después del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, disputado el pasado 23 de junio en la Copa Mundial de 2026.

El autodenominado líder espiritual explicó que quedó impresionado por la actitud mostrada por Kane durante el encuentro y afirmó que su esfuerzo, entrega y nobleza dentro del campo lo llevaron a eliminar toda energía negativa que supuestamente afectaba al capitán inglés.

Decidí liberar su camino", señaló el brujo, quien en ocasiones anteriores había asegurado que el atacante arrastraba obstáculos espirituales desde su etapa en el Tottenham.

Sin pronunciamiento de Kane

Las declaraciones han generado numerosas reacciones entre seguidores del futbol y personas que creen en prácticas esotéricas y supersticiones. Para algunos aficionados, el anuncio podría representar un cambio simbólico en la carrera del delantero, quien ha sido objeto de críticas por no haber conquistado grandes títulos colectivos a pesar de sus destacadas actuaciones a nivel individual.

Sin embargo, Kane nunca ha dado crédito a este tipo de historias y siempre ha mantenido un enfoque exclusivamente deportivo, evitando pronunciarse sobre supuestas maldiciones o rituales relacionados con su desempeño.

Brujo de Ghana amenaza con usar sus “poderes espirituales” para frenar a Harry Kane El brujo que dice haber atacado a Cristiano Ronaldo ahora apunta contra Harry Kane.

En el Mundial de 2026, Inglaterra debutó con una victoria por 4-2 sobre Croacia y posteriormente igualó 0-0 frente a Ghana. Su próximo compromiso será ante Panamá, en un partido en el que muchos estarán atentos no solo al resultado, sino también a si el goleador inglés logra dejar atrás la falta de fortuna que algunos atribuyen a causas sobrenaturales.

Etiquetas