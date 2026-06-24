Brujo asegura haber levantado un supuesto hechizo sobre Harry Kane

 Brujo levantó supuesto hechizo sobre Harry Kane
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04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
89
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
86
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Brujo asegura haber levantado un supuesto hechizo sobre Harry Kane

por Oliver Paniagua
Harry Kane y una supuesta maldición que habría sido retirada en pleno Mundial., Redes sociales.
Harry Kane y una supuesta maldición que habría sido retirada en pleno Mundial. / FOTO: Redes sociales.

“Decidí liberar su camino”, señaló el brujo, quien en ocasiones anteriores había asegurado que el atacante arrastraba obstáculos espirituales desde su etapa en el Tottenham.

Una curiosa historia relacionada con el Mundial de 2026 volvió a captar la atención de los aficionados luego de que el reconocido brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam anunciara que decidió retirar el supuesto embrujo que, según él, pesaba desde hace años sobre el delantero inglés Harry Kane.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a medios locales, Bonsam aseguró que tomó la decisión inmediatamente después del empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, disputado el pasado 23 de junio en la Copa Mundial de 2026.

El autodenominado líder espiritual explicó que quedó impresionado por la actitud mostrada por Kane durante el encuentro y afirmó que su esfuerzo, entrega y nobleza dentro del campo lo llevaron a eliminar toda energía negativa que supuestamente afectaba al capitán inglés.

Decidí liberar su camino", señaló el brujo, quien en ocasiones anteriores había asegurado que el atacante arrastraba obstáculos espirituales desde su etapa en el Tottenham.

Sin pronunciamiento de Kane

Las declaraciones han generado numerosas reacciones entre seguidores del futbol y personas que creen en prácticas esotéricas y supersticiones. Para algunos aficionados, el anuncio podría representar un cambio simbólico en la carrera del delantero, quien ha sido objeto de críticas por no haber conquistado grandes títulos colectivos a pesar de sus destacadas actuaciones a nivel individual.

Sin embargo, Kane nunca ha dado crédito a este tipo de historias y siempre ha mantenido un enfoque exclusivamente deportivo, evitando pronunciarse sobre supuestas maldiciones o rituales relacionados con su desempeño.

Brujo de Ghana amenaza con usar sus “poderes espirituales” para frenar a Harry Kane

El brujo que dice haber atacado a Cristiano Ronaldo ahora apunta contra Harry Kane.

En el Mundial de 2026, Inglaterra debutó con una victoria por 4-2 sobre Croacia y posteriormente igualó 0-0 frente a Ghana. Su próximo compromiso será ante Panamá, en un partido en el que muchos estarán atentos no solo al resultado, sino también a si el goleador inglés logra dejar atrás la falta de fortuna que algunos atribuyen a causas sobrenaturales.

Etiquetas
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