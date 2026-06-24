Catar afronta “una final” ante Bosnia por seguir con vida en el Mundial 2026

 Catar enfrenta a Bosnia: ¿Seguirán En El Mundial 2026?
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Catar afronta “una final” ante Bosnia por seguir con vida en el Mundial 2026

por Amilcar Avila
El seleccionador de Catar Julen Lopetegui durante uno de los juegos del Mundial 2026., EFE
El seleccionador de Catar Julen Lopetegui durante uno de los juegos del Mundial 2026. / FOTO: EFE

Ambas selecciones llegan al duelo con un punto en el Grupo B y la obligación de ganar en Seattle, además de depender de otros resultados para avanzar a la siguiente fase.

Catar, dirigida por el técnico español Julen Lopetegui, y Bosnia se enfrentan este miércoles, 1 de la tarde (de Guatemala) en el Lumen Field de Seattle en un partido decisivo para sus aspiraciones en el Mundial 2026, en el que ambos equipos necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Las dos selecciones llegan a la última jornada del Grupo B con un punto, en un escenario que obliga a no fallar y a depender de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo entre Canadá y Suiza, donde cualquier empate podría complicar aún más el panorama de ambos combinados.

Catar sumó su único punto tras empatar 1-1 con Suiza en la primera jornada, pero fue ampliamente superada en la segunda fecha al caer 6-0 ante Canadá. Bosnia, por su parte, inició el torneo con un empate 1-1 frente a los canadienses y posteriormente sufrió una derrota 4-1 ante Suiza.

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Catar logra milagroso empata ante Suiza en el tiempo añadido - Agencia EFE

Las diferencias en el golaverage complican todavía más las opciones de ambos equipos en caso de un posible empate a puntos con terceros de otros grupos, lo que hace prácticamente obligatoria la victoria para seguir con vida en el Mundial 2026.

En el plano futbolístico, ambos conjuntos han mostrado dificultades para dominar la posesión del balón. Bosnia registra un promedio del 39%, mientras que Catar apenas alcanza el 27%, cifras que reflejan la dificultad de imponer su estilo de juego en el torneo.

Los problemas defensivos también han marcado su desempeño en el Mundial 2026. Bosnia ha encajado cinco goles en dos partidos, mientras que Catar ha recibido siete, evidenciando fragilidades en la última línea.

En ataque, Bosnia ha mostrado algo más de eficacia con dos goles anotados, mientras que Catar apenas ha logrado uno en lo que va de torneo, lo que aumenta la presión sobre el equipo de Lopetegui para encontrar soluciones ofensivas.

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Celebración de Bosnia ante Canadá en el Mundial 2026 - Agencia EFE

El seleccionador bosnio Sergej Barbarez contará con la mayoría de sus jugadores disponibles, a excepción del central Tarik Muharemovic, sancionado tras su expulsión en la jornada anterior.

En el caso de Catar, Lopetegui no podrá contar con dos piezas importantes por sanción: el lateral izquierdo Homan Ahmed y el centrocampista Assim Madibo, bajas que condicionan el planteamiento del técnico español.

El partido será dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela Sáez, quien participa en su segundo Mundial tras su presencia en Catar 2022 y que ya ha arbitrado en este torneo el encuentro entre Australia y Turquía del Grupo D.

En paralelo, Canadá y Suiza disputarán el otro duelo del Grupo B, determinante para definir los puestos de clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026. Con información de EFE

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