Catar afronta “una final” ante Bosnia por seguir con vida en el Mundial 2026

Ambas selecciones llegan al duelo con un punto en el Grupo B y la obligación de ganar en Seattle, además de depender de otros resultados para avanzar a la siguiente fase.

Catar, dirigida por el técnico español Julen Lopetegui, y Bosnia se enfrentan este miércoles, 1 de la tarde (de Guatemala) en el Lumen Field de Seattle en un partido decisivo para sus aspiraciones en el Mundial 2026, en el que ambos equipos necesitan ganar y esperar una combinación de resultados para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Las dos selecciones llegan a la última jornada del Grupo B con un punto, en un escenario que obliga a no fallar y a depender de lo que ocurra en el otro encuentro del grupo entre Canadá y Suiza, donde cualquier empate podría complicar aún más el panorama de ambos combinados.

Catar sumó su único punto tras empatar 1-1 con Suiza en la primera jornada, pero fue ampliamente superada en la segunda fecha al caer 6-0 ante Canadá. Bosnia, por su parte, inició el torneo con un empate 1-1 frente a los canadienses y posteriormente sufrió una derrota 4-1 ante Suiza.

Catar logra milagroso empata ante Suiza en el tiempo añadido - Agencia EFE

Las diferencias en el golaverage complican todavía más las opciones de ambos equipos en caso de un posible empate a puntos con terceros de otros grupos, lo que hace prácticamente obligatoria la victoria para seguir con vida en el Mundial 2026.

En el plano futbolístico, ambos conjuntos han mostrado dificultades para dominar la posesión del balón. Bosnia registra un promedio del 39%, mientras que Catar apenas alcanza el 27%, cifras que reflejan la dificultad de imponer su estilo de juego en el torneo.

Los problemas defensivos también han marcado su desempeño en el Mundial 2026. Bosnia ha encajado cinco goles en dos partidos, mientras que Catar ha recibido siete, evidenciando fragilidades en la última línea.

En ataque, Bosnia ha mostrado algo más de eficacia con dos goles anotados, mientras que Catar apenas ha logrado uno en lo que va de torneo, lo que aumenta la presión sobre el equipo de Lopetegui para encontrar soluciones ofensivas.

Celebración de Bosnia ante Canadá en el Mundial 2026 - Agencia EFE

El seleccionador bosnio Sergej Barbarez contará con la mayoría de sus jugadores disponibles, a excepción del central Tarik Muharemovic, sancionado tras su expulsión en la jornada anterior.

En el caso de Catar, Lopetegui no podrá contar con dos piezas importantes por sanción: el lateral izquierdo Homan Ahmed y el centrocampista Assim Madibo, bajas que condicionan el planteamiento del técnico español.

El partido será dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela Sáez, quien participa en su segundo Mundial tras su presencia en Catar 2022 y que ya ha arbitrado en este torneo el encuentro entre Australia y Turquía del Grupo D.

En paralelo, Canadá y Suiza disputarán el otro duelo del Grupo B, determinante para definir los puestos de clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026. Con información de EFE

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