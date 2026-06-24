Cinco claves del día 14 del Mundial 2026

 5 Claves del Día 14 del Mundial 2026: Lo Que Debes Saber
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-- Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina Qatar Qatar --
24 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Cinco claves del día 14 del Mundial 2026

por Amilcar Avila
Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán en el Mundial 2026, EFE
Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

La selección cafetera aseguró su boleto a los dieciseisavos de final, Cristiano Ronaldo amplió su legado con un récord histórico y Panamá quedó eliminada tras la victoria de Croacia.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa definiendo clasificados y dejando momentos memorables. La decimocuarta jornada del torneo estuvo marcada por la clasificación anticipada de Colombia, la histórica actuación de Cristiano Ronaldo con Portugal y la eliminación matemática de Panamá, además de mantener abiertas varias luchas por el liderato de grupo.

1. Victoria, clasificación y liderato de Colombia

Un gol de Daniel Muñoz a cuarto de hora del final desniveló el partido y dio la segunda victoria seguida en el Mundial 2026 a Colombia, que se impuso por 1-0 a República Democrática de Congo, agrandó el pleno de triunfos, aseguró su clasificación para los dieciseisavos de final y se reafirmó como líder del grupo K, con dos puntos de ventaja sobre Portugal a falta de su duelo directo de la última jornada en Miami.

2. Brasil, Marruecos y Escocia, por el pase y la primera plaza del grupo C

Brasil se enfrenta a Escocia en Miami y Marruecos juega con Haití en Atlanta (4 de la tarde, de Guatemala). A la misma hora, y a mil kilómetros de distancia de un partido a otro, la conexión de los dos choques predice una intensa competencia por la primera posición del grupo C, pero también por la clasificación. Las dos necesitan ganar, aunque Brasil tiene, por el momento, la diferencia a su favor con un +3 por el +1 de Marruecos, que no solo debe vencer sino golear a Haití para poner en duda el liderato del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Escocia, si vence al equipo brasileño, puede relegarlo al tercer puesto.

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resultado-brasil-vs-haiti-mundial-2026(4) -

3. La reivindicación de Cristiano Ronaldo

Bajo las críticas en el empate a uno inicial con República Democrática de Congo, Cristiano Ronaldo se relanzó con dos goles a Uzbekistán, en el contundente triunfo por 5-0, que lo convierten en el único futbolista que ha sido capaz de marcar algún tanto en seis Copas del Mundo distintos, desde Alemania 2006, su debut, hasta la actualidad en el Mundial 2026.

4. Desaceleración de Inglaterra, gol de Budimir y eliminación de Panamá

La selección de Inglaterra no pasó del empate sin goles contra Ghana, que resistió los ataques del conjunto dirigido por Thomas Tuchel para mantener el equilibrio entre las dos con cuatro puntos, mientras se acerca Croacia, que doblegó por 0-1 a Panamá con el gol de la victoria de Ante Budimir. El delantero de Osasuna entró al descanso y anotó el tanto decisivo en el minuto 54. Panamá queda eliminada matemáticamente del Mundial 2026.

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Croacia vs. Panamá en el mundial 2026 - EFE

5. Canadá-Suiza, por el primer puesto del grupo B

Las selecciones de Canadá y Suiza pugnan este miércoles por la primera posición del grupo B, enfrentadas entre sí en Vancouver y ambas con cuatro puntos. La ganadora de su duelo terminará al frente del cuarteto. Al conjunto norteamericano le vale con el empate. El equipo europeo necesita ganar. A la vez, Catar y Bosnia Herzegovina se miden por una posible clasificación en Seattle. El vencedor será, al menos, tercero y, como mucho, dependiendo de la diferencia goleadora y del marcador del Canadá-Suiza, puede ser segundo. Con información de EFE

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Victoria de Canadá sobre Catar en Mundial 2026 - EFE
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