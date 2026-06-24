Cinco claves del día 14 del Mundial 2026

La selección cafetera aseguró su boleto a los dieciseisavos de final, Cristiano Ronaldo amplió su legado con un récord histórico y Panamá quedó eliminada tras la victoria de Croacia.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa definiendo clasificados y dejando momentos memorables. La decimocuarta jornada del torneo estuvo marcada por la clasificación anticipada de Colombia, la histórica actuación de Cristiano Ronaldo con Portugal y la eliminación matemática de Panamá, además de mantener abiertas varias luchas por el liderato de grupo.

1. Victoria, clasificación y liderato de Colombia

Un gol de Daniel Muñoz a cuarto de hora del final desniveló el partido y dio la segunda victoria seguida en el Mundial 2026 a Colombia, que se impuso por 1-0 a República Democrática de Congo, agrandó el pleno de triunfos, aseguró su clasificación para los dieciseisavos de final y se reafirmó como líder del grupo K, con dos puntos de ventaja sobre Portugal a falta de su duelo directo de la última jornada en Miami.

2. Brasil, Marruecos y Escocia, por el pase y la primera plaza del grupo C

Brasil se enfrenta a Escocia en Miami y Marruecos juega con Haití en Atlanta (4 de la tarde, de Guatemala). A la misma hora, y a mil kilómetros de distancia de un partido a otro, la conexión de los dos choques predice una intensa competencia por la primera posición del grupo C, pero también por la clasificación. Las dos necesitan ganar, aunque Brasil tiene, por el momento, la diferencia a su favor con un +3 por el +1 de Marruecos, que no solo debe vencer sino golear a Haití para poner en duda el liderato del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Escocia, si vence al equipo brasileño, puede relegarlo al tercer puesto.

3. La reivindicación de Cristiano Ronaldo

Bajo las críticas en el empate a uno inicial con República Democrática de Congo, Cristiano Ronaldo se relanzó con dos goles a Uzbekistán, en el contundente triunfo por 5-0, que lo convierten en el único futbolista que ha sido capaz de marcar algún tanto en seis Copas del Mundo distintos, desde Alemania 2006, su debut, hasta la actualidad en el Mundial 2026.

4. Desaceleración de Inglaterra, gol de Budimir y eliminación de Panamá

La selección de Inglaterra no pasó del empate sin goles contra Ghana, que resistió los ataques del conjunto dirigido por Thomas Tuchel para mantener el equilibrio entre las dos con cuatro puntos, mientras se acerca Croacia, que doblegó por 0-1 a Panamá con el gol de la victoria de Ante Budimir. El delantero de Osasuna entró al descanso y anotó el tanto decisivo en el minuto 54. Panamá queda eliminada matemáticamente del Mundial 2026.

Croacia vs. Panamá en el mundial 2026 - EFE

5. Canadá-Suiza, por el primer puesto del grupo B

Las selecciones de Canadá y Suiza pugnan este miércoles por la primera posición del grupo B, enfrentadas entre sí en Vancouver y ambas con cuatro puntos. La ganadora de su duelo terminará al frente del cuarteto. Al conjunto norteamericano le vale con el empate. El equipo europeo necesita ganar. A la vez, Catar y Bosnia Herzegovina se miden por una posible clasificación en Seattle. El vencedor será, al menos, tercero y, como mucho, dependiendo de la diferencia goleadora y del marcador del Canadá-Suiza, puede ser segundo. Con información de EFE

Victoria de Canadá sobre Catar en Mundial 2026 - EFE

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