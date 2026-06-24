Polémica por fuerte comentario de Faitelson sobre Julián Quiñones

 Polémica por comentario de Faitelson sobre Julián Quiñones
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
89
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
86
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Polémica por fuerte comentario de Faitelson sobre Julián Quiñones

por Oliver Paniagua
Faitelson desata debate con comparación entre Quiñones y Luis Díaz., Redes sociales.
Faitelson desata debate con comparación entre Quiñones y Luis Díaz. / FOTO: Redes sociales.

En la previa del México vs. República Checa, Faitelson destruye a Quiñones con un comentario.

En la antesala del partido entre México y República Checa por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026, el periodista deportivo David Faitelson generó una fuerte controversia tras publicar un comentario en redes sociales que rápidamente se viralizó y encendió el debate entre aficionados.

En México nos desvivimos por un futbolista como Julián Quiñones. En Colombia no jugaría. Está a ‘años luz’ de Luis Díaz...", escribió el comunicador en su cuenta de X, provocando una ola de reacciones en cuestión de minutos.

La publicación no solo dividió opiniones, sino que además llegó en un momento sensible para la selección mexicana, que busca asegurar el liderato del grupo en un partido clave del torneo.

Impacto de ambos jugadores en el torneo

El comentario hace referencia al delantero Julián Quiñones, quien nació en Colombia pero se nacionalizó mexicano en 2023 y actualmente representa al Tri en la Copa del Mundo. En contraste, el jugador mencionado en la comparación es Luis Díaz, una de las principales figuras de la selección de Colombia.

La discusión se intensificó debido al impacto de ambos jugadores en el torneo. Quiñones ha marcado un gol en el Mundial, anotado en el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, convirtiéndose en el primer tanto del certamen y uno de los más rápidos en la historia de México en Copas del Mundo. Sin embargo, no ha vuelto a marcar desde entonces.

Por su parte, Luis Díaz también suma un gol en la competencia, logrado en el debut de Colombia frente a Uzbekistán, consolidándose como una pieza clave en el ataque cafetero.

¿Quién es Julián Quiñones? El colombiano que hizo historia con México

Cuestionaron su llamado y respondió con un gol histórico.

El debate también reavivó publicaciones anteriores del propio Faitelson, quien durante la inauguración del Mundial había elogiado a Quiñones con un mensaje en el que destacaba su rendimiento: "Julián Quiñones marca la diferencia en el campo de juego. Es el futbolista con más ritmo y calidad de los 11 mexicanos", escribió entonces en su cuenta de X.

La aparente contradicción entre aquel elogio y su reciente comparación con Luis Díaz fue señalada por usuarios en redes sociales, alimentando aún más la polémica en la previa del encuentro del Tri.

Etiquetas
FútbolPolémicaMundial 2026FaitelsonLuis DiazJulián Quiñones

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