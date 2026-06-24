Polémica por fuerte comentario de Faitelson sobre Julián Quiñones

En la previa del México vs. República Checa, Faitelson destruye a Quiñones con un comentario.

En la antesala del partido entre México y República Checa por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026, el periodista deportivo David Faitelson generó una fuerte controversia tras publicar un comentario en redes sociales que rápidamente se viralizó y encendió el debate entre aficionados.

En México nos desvivimos por un futbolista como Julián Quiñones. En Colombia no jugaría. Está a ‘años luz’ de Luis Díaz...", escribió el comunicador en su cuenta de X, provocando una ola de reacciones en cuestión de minutos.

La publicación no solo dividió opiniones, sino que además llegó en un momento sensible para la selección mexicana, que busca asegurar el liderato del grupo en un partido clave del torneo.

Impacto de ambos jugadores en el torneo

El comentario hace referencia al delantero Julián Quiñones, quien nació en Colombia pero se nacionalizó mexicano en 2023 y actualmente representa al Tri en la Copa del Mundo. En contraste, el jugador mencionado en la comparación es Luis Díaz, una de las principales figuras de la selección de Colombia.

La discusión se intensificó debido al impacto de ambos jugadores en el torneo. Quiñones ha marcado un gol en el Mundial, anotado en el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, convirtiéndose en el primer tanto del certamen y uno de los más rápidos en la historia de México en Copas del Mundo. Sin embargo, no ha vuelto a marcar desde entonces.

Por su parte, Luis Díaz también suma un gol en la competencia, logrado en el debut de Colombia frente a Uzbekistán, consolidándose como una pieza clave en el ataque cafetero.

¿Quién es Julián Quiñones? El colombiano que hizo historia con México Cuestionaron su llamado y respondió con un gol histórico.

El debate también reavivó publicaciones anteriores del propio Faitelson, quien durante la inauguración del Mundial había elogiado a Quiñones con un mensaje en el que destacaba su rendimiento: "Julián Quiñones marca la diferencia en el campo de juego. Es el futbolista con más ritmo y calidad de los 11 mexicanos", escribió entonces en su cuenta de X.

La aparente contradicción entre aquel elogio y su reciente comparación con Luis Díaz fue señalada por usuarios en redes sociales, alimentando aún más la polémica en la previa del encuentro del Tri.

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