El detalle que nadie vio de los botines de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

 El Detalle Oculto de los Botines de Cristiano Ronaldo
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
55:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El detalle que nadie vio de los botines de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo / FOTO: Cristiano Ronaldo

Un detalle escondido en las botas de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026 emocionó a sus seguidores y reveló el lado más personal.

Cristiano Ronaldo volvió a captar la atención de millones de aficionados en el Mundial 2026. Sin embargo, esta vez no fue únicamente por sus goles o por su histórica actuación con Portugal.

Un pequeño detalle en sus botas llamó poderosamente la atención de los seguidores más observadores y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Durante el encuentro entre Portugal y Uzbekistán, los aficionados detectaron que las botas que utilizó el astro portugués tenían un toque muy personal.

Foto embed
Cristiano Ronaldo - Cristiano Ronaldo

Ronaldo saltó al terreno de juego con unas Nike Mercurial Superfly 11 personalizadas, en las que aparecían las iniciales de los nombres de sus hijos, Muchos internautas interpretaron este detalle como un homenaje a su familia en uno de los momentos más importantes de su carrera.

El detalle no tardó en viralizarse. Aunque las botas mantienen el diseño característico de la línea Mercurial, las letras grabadas en la parte superior demostraron que Cristiano quiso llevar consigo un símbolo de sus seres queridos. La elección no resulta extraña tratándose de Ronaldo, quien en numerosas ocasiones ha destacado la importancia de su familia en su vida personal y profesional.

Más de Cristiano Ronaldo

A lo largo de los años, el delantero portugués ha utilizado diferentes accesorios personalizados, desde brazaletes hasta calzado con mensajes especiales, convirtiendo cada detalle en una forma de expresar sus sentimientos fuera de la cancha. Además del emotivo guiño familiar, Cristiano atraviesa un momento histórico en el Mundial 2026.

El delantero logró recientemente un doblete ante Uzbekistán, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia en marcar en seis ediciones distintas de los mundiales. La actuación también sirvió para silenciar las críticas que había recibido tras el empate inicial de Portugal frente a República Democrática del Congo.

¿Qué le regalan a alguien que lo tiene todo? Este fue el regalo con el que sorprendieron a Messi

Lionel Messi celebró sus 39 años rodeado de sus compañeros en plena concentración. El curioso regalo que recibió rápidamente se volvió viral.

Con 41 años, Ronaldo continúa siendo una de las grandes figuras del torneo y mantiene intacto su deseo de conquistar un nuevo título con la selección portuguesa.  Su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora siguen siendo fundamentales para un equipo que se perfila como uno de los candidatos a llegar lejos en la competición.

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