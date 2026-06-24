¿Qué le regalan a alguien que lo tiene todo? Este fue el regalo con el que sorprendieron a Messi

Lionel Messi celebró sus 39 años rodeado de sus compañeros en plena concentración. El curioso regalo que recibió rápidamente se volvió viral.

Lionel Messi celebró este martes su cumpleaños número 39 en plena concentración de la selección de Argentina. Aunque está acostumbrado a recibir todo tipo de homenajes alrededor del mundo, fueron sus propios compañeros quienes lograron sorprenderlo con un regalo muy especial que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La Albiceleste aprovechó un momento de descanso en la concentración para festejar a su capitán con una celebración sencilla, pero cargada de simbolismo y tradición argentina. Además de cantarle el tradicional "Feliz Cumpleaños", los futbolistas prepararon un curioso pastel elaborado con alfajores, uno de los dulces más representativos de Argentina.

Messi - Messi

Sin embargo, el detalle que terminó robándose todas las miradas fueron varias bolsas de alfajores de la reconocida marca Havanna que sus compañeros le entregaron como obsequio. La popular empresa argentina es considerada un símbolo gastronómico del país y sus productos son consumidos tanto dentro como fuera del territorio argentino.

Las imágenes compartidas desde la concentración mostraron a un Messi sonriente mientras recibía los regalos y posaba junto al pastel decorado especialmente para la ocasión. El ambiente relajado reflejó la unión que existe dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni, que atraviesa un gran momento en la competencia.

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La elección de los alfajores no fue casualidad. A lo largo de los años, Messi ha demostrado en distintas entrevistas y publicaciones su cariño por los sabores tradicionales argentinos, por lo que el detalle fue interpretado como un guiño a sus raíces. La celebración también estuvo acompañada por mensajes de felicitación de aficionados, excompañeros y figuras del deporte que inundaron las redes sociales con fotografías y recuerdos de la trayectoria del campeón del mundo.

Nadie las había visto: Antonela Rocuzzo sorprende con fotos privadas de Messi Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al revelar imágenes inéditas junto a Lionel Messi.

Desde Rosario hasta distintos rincones del planeta, millones de seguidores aprovecharon la fecha para rendir homenaje al futbolista considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos.

El cumpleaños llega en un momento especial para Messi, quien continúa siendo una de las grandes figuras del gran torneo de futbol 2026.

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