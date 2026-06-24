¿Qué le regalan a alguien que lo tiene todo? Este fue el regalo con el que sorprendieron a Messi

 Regalo único que recibe Messi
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Qué le regalan a alguien que lo tiene todo? Este fue el regalo con el que sorprendieron a Messi

por Monica Avila
Messi, Messi
Messi / FOTO: Messi

Lionel Messi celebró sus 39 años rodeado de sus compañeros en plena concentración. El curioso regalo que recibió rápidamente se volvió viral.

Lionel Messi celebró este martes su cumpleaños número 39 en plena concentración de la selección de Argentina. Aunque está acostumbrado a recibir todo tipo de homenajes alrededor del mundo, fueron sus propios compañeros quienes lograron sorprenderlo con un regalo muy especial que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La Albiceleste aprovechó un momento de descanso en la concentración para festejar a su capitán con una celebración sencilla, pero cargada de simbolismo y tradición argentina.  Además de cantarle el tradicional "Feliz Cumpleaños", los futbolistas prepararon un curioso pastel elaborado con alfajores, uno de los dulces más representativos de Argentina.

Foto embed
Messi - Messi

Sin embargo, el detalle que terminó robándose todas las miradas fueron varias bolsas de alfajores de la reconocida marca Havanna que sus compañeros le entregaron como obsequio.  La popular empresa argentina es considerada un símbolo gastronómico del país y sus productos son consumidos tanto dentro como fuera del territorio argentino.

Las imágenes compartidas desde la concentración mostraron a un Messi sonriente mientras recibía los regalos y posaba junto al pastel decorado especialmente para la ocasión.  El ambiente relajado reflejó la unión que existe dentro del grupo dirigido por Lionel Scaloni, que atraviesa un gran momento en la competencia.

Más del cumpleaños de Messi

La elección de los alfajores no fue casualidad. A lo largo de los años, Messi ha demostrado en distintas entrevistas y publicaciones su cariño por los sabores tradicionales argentinos, por lo que el detalle fue interpretado como un guiño a sus raíces. La celebración también estuvo acompañada por mensajes de felicitación de aficionados, excompañeros y figuras del deporte que inundaron las redes sociales con fotografías y recuerdos de la trayectoria del campeón del mundo.

Nadie las había visto: Antonela Rocuzzo sorprende con fotos privadas de Messi

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al revelar imágenes inéditas junto a Lionel Messi.

Desde Rosario hasta distintos rincones del planeta, millones de seguidores aprovecharon la fecha para rendir homenaje al futbolista considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos.

El cumpleaños llega en un momento especial para Messi, quien continúa siendo una de las grandes figuras del gran torneo de futbol 2026.

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