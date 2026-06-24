Doku regresa a la concentración de Bélgica tras viajar a Londres por el nacimiento de su hijo

El extremo belga Jeremy Doku volvió al campamento de la selección en Seattle y estará disponible para el decisivo partido ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026, luego de ausentarse con permiso para asistir al nacimiento de su primer hijo.

La selección de Bélgica recupera a una de sus piezas ofensivas más importantes de cara a un duelo clave en la fase de grupos del Mundial 2026. Jeremy Doku, extremo titular en el esquema del técnico Rudi García, se reincorporó este miércoles al campo base del equipo en Seattle tras haber viajado a Londres por motivos personales vinculados al nacimiento de su primer hijo.

El futbolista belga se desplazó con autorización de la Federación de Fútbol de Bélgica y acompañado por un miembro del cuerpo médico del seleccionado, según detallaron fuentes del propio equipo. El objetivo del viaje fue estar junto a su esposa en el nacimiento de su hijo, llamado Praise, en un permiso excepcional concedido en plena competición mundialista.

La federación difundió posteriormente un video en el que se observa la llegada de Doku al hotel de concentración, donde fue recibido por sus compañeros entre felicitaciones y muestras de apoyo por el acontecimiento familiar. Su regreso confirma que el jugador estará disponible para el próximo compromiso de Bélgica ante Nueva Zelanda, un encuentro determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

El episodio, sin embargo, también generó debate en redes sociales y parte de la opinión pública, donde se registraron algunas críticas por la decisión del jugador de abandonar temporalmente la concentración en plena competición.

No obstante, una mayoría de aficionados y voces del entorno futbolístico respaldaron su derecho a priorizar el nacimiento de su hijo, destacando la autorización previa de la federación y el acompañamiento médico durante el desplazamiento.

Doku no participó en el partido anterior de la selección belga debido a una enfermedad, según informó el cuerpo técnico en su momento. Sin embargo, su reincorporación llega en un momento clave del torneo, ya que Bélgica se juega buena parte de sus opciones de avanzar en la fase de grupos.

El equipo europeo necesita la victoria ante Nueva Zelanda para asegurar su clasificación sin depender del resultado del otro encuentro del grupo, que enfrentará a Irán y Egipto. Un escenario en el que la presencia de Doku puede resultar determinante por su capacidad de desequilibrio en el uno contra uno y su influencia en el ataque.

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