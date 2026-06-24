Doku regresa a la concentración de Bélgica tras viajar a Londres por el nacimiento de su hijo

 Doku Regresa a Bélgica tras Nacimiento de su Hijo en Londres
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
55:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Doku regresa a la concentración de Bélgica tras viajar a Londres por el nacimiento de su hijo

por Amilcar Avila
Doku regresó a la concentración de Bélgica tras el nacimiento de su primer hijo en Londres, EFE
Doku regresó a la concentración de Bélgica tras el nacimiento de su primer hijo en Londres / FOTO: EFE

El extremo belga Jeremy Doku volvió al campamento de la selección en Seattle y estará disponible para el decisivo partido ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026, luego de ausentarse con permiso para asistir al nacimiento de su primer hijo.

La selección de Bélgica recupera a una de sus piezas ofensivas más importantes de cara a un duelo clave en la fase de grupos del Mundial 2026. Jeremy Doku, extremo titular en el esquema del técnico Rudi García, se reincorporó este miércoles al campo base del equipo en Seattle tras haber viajado a Londres por motivos personales vinculados al nacimiento de su primer hijo.

El futbolista belga se desplazó con autorización de la Federación de Fútbol de Bélgica y acompañado por un miembro del cuerpo médico del seleccionado, según detallaron fuentes del propio equipo. El objetivo del viaje fue estar junto a su esposa en el nacimiento de su hijo, llamado Praise, en un permiso excepcional concedido en plena competición mundialista.

La federación difundió posteriormente un video en el que se observa la llegada de Doku al hotel de concentración, donde fue recibido por sus compañeros entre felicitaciones y muestras de apoyo por el acontecimiento familiar. Su regreso confirma que el jugador estará disponible para el próximo compromiso de Bélgica ante Nueva Zelanda, un encuentro determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

El episodio, sin embargo, también generó debate en redes sociales y parte de la opinión pública, donde se registraron algunas críticas por la decisión del jugador de abandonar temporalmente la concentración en plena competición. 

No obstante, una mayoría de aficionados y voces del entorno futbolístico respaldaron su derecho a priorizar el nacimiento de su hijo, destacando la autorización previa de la federación y el acompañamiento médico durante el desplazamiento.

Doku no participó en el partido anterior de la selección belga debido a una enfermedad, según informó el cuerpo técnico en su momento. Sin embargo, su reincorporación llega en un momento clave del torneo, ya que Bélgica se juega buena parte de sus opciones de avanzar en la fase de grupos. 

El equipo europeo necesita la victoria ante Nueva Zelanda para asegurar su clasificación sin depender del resultado del otro encuentro del grupo, que enfrentará a Irán y Egipto. Un escenario en el que la presencia de Doku puede resultar determinante por su capacidad de desequilibrio en el uno contra uno y su influencia en el ataque. 

Etiquetas
BélgicaNacimientoMundial 2026DestacadasJeremy Doku

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