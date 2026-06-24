El increíble y emotivo regalo que recibió Messi de parte de sus compañeros de Argentina

Todo el equipo y cuerpo técnico de Argentina se puso acuerdo para lucir una playera individual con la mejor foto que cada uno tiene con Messi y el resultado fue increíble.

En medio de la efervescencia del Mundial de 2026, una particular celebración capturó la atención en el seno de la concentración argentina: Lionel Messi recibió un emotivo regalo de cumpleaños por parte de sus compañeros.

El gesto, envuelto en un halo de misterio por su carácter anónimo, generó una ola de especulaciones y ternura, destacando la profunda camaradería que une al plantel albiceleste en la búsqueda de un nuevo sueño mundialista.

La sorpresa tuvo lugar en la intimidad del hotel donde la Selección Argentina se hospeda, lejos de las cámaras y el bullicio mediático.

Según fuentes cercanas al equipo, el astro rosarino fue agasajado con un obsequio que trascendió lo material: una caja artesanal que contenía 40 pequeños pergaminos, cada uno con un mensaje personal y manuscrito de sus compañeros y miembros del cuerpo técnico.

Además, Messi recibió otra sorpresa de sus compañeros: una camiseta, portada por cada jugador, con una imagen individual de cada futbolista junto al astro... y un llamativo "Feliz cumpleaños, Leo".

Rodrigo De Paul, por ejemplo, su mejor amigo dentro del plantel, eligió una imagen abrazados (Rodrigo de espaldas y Leo con la 10) en los festejos de Qatar 2022.

La idea era que el regalo representara el sentir unánime de todo el grupo, sin distinciones ni jerarquías, solo el aprecio y la admiración por su capitán.

cumpleaños Messi - Instagram

El éxito de Messi

La jornada de este miércoles 24 de junio, el Mundial 2026 estuvo marcada por el cumpleaños de Lionel Messi y el inicio de la tercera fecha de la fase de grupos.

En el marco de su cumpleaños 39 y en plena disputa del Mundial 2026, la cuenta oficial de la selección de Argentina publicó un emotivo video en homenaje a su capitán, una pieza audiovisual que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones entre seguidores del fútbol de todo el mundo.

El video está construido sobre una idea sencilla pero cargada de significado. A través de una serie de frases que comienzan con "Me sigue...", el mensaje evoluciona hacia "Messigue", un juego de palabras que une el apellido del astro rosarino con conceptos que han marcado su trayectoria deportiva y humana.

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