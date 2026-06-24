¡El insólito pastel que recibió Messi por su cumpleaños de parte de sus compañeros!

 El Pastel Sorpresa de Cumpleaños de Messi
Emisoras Unidas 89.7
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
55:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡El insólito pastel que recibió Messi por su cumpleaños de parte de sus compañeros!

por Emisoras Unidas
Messi, Messi
Messi / FOTO: Messi

Los compañeros de Lionel Messi sorprendieron al capitán argentino con una emotiva celebración por sus 39 años.

Lionel Messi volvió a ser protagonista del Mundial 2026, pero esta vez no por sus goles ni por sus récords.  El capitán de la selección argentina celebró este 24 de junio su cumpleaños número 39 y recibió una emotiva sorpresa por parte de sus compañeros, quienes organizaron un festejo especial en la concentración de la Albiceleste.

En medio del torneo que podría marcar su despedida definitiva de los Mundiales, el astro rosarino fue homenajeado con regalos, mensajes de cariño y un llamativo pastel que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fans. La celebración se realizó en la concentración argentina, donde el ambiente estuvo marcado por las risas, los abrazos y el reconocimiento a una de las figuras más importantes en la historia del fútbol.

Foto embed
Messi - Messi

Las imágenes compartidas por la selección muestran a Messi rodeado de sus compañeros mientras sopla las velas y recibe muestras de afecto de todo el plantel.  Uno de los detalles que más llamó la atención fue el original pastel elaborado con alfajores que recibió Lionel Messi por parte de sus compañeros.

La peculiar creación, preparada especialmente para celebrar sus 39 años, junto con otros obsequios y muestras de cariño del plantel, rápidamente se robó las miradas de los seguidores del campeón del mundo.. Miles de aficionados alrededor del planeta aprovecharon la fecha para enviar mensajes de felicitación al capitán argentino.

El cumpleaños de Messi

Incluso surgieron iniciativas especiales, como la de una fotógrafa argentina que recopiló saludos de seguidores de Messi en algunos de los lugares más remotos del mundo, demostrando el impacto global que tiene el futbolista. El cumpleaños llega en un momento inmejorable para el delantero. Messi atraviesa uno de los mejores arranques de su carrera en un mundial, acumulando cinco goles en apenas dos encuentros y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Nadie las había visto: Antonela Rocuzzo sorprende con fotos privadas de Messi

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al revelar imágenes inéditas junto a Lionel Messi.

Además, Argentina ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda, consolidándose como una de las selecciones favoritas para luchar por el título. A sus 39 años, Messi continúa rompiendo récords y demostrando que sigue siendo determinante en el máximo escenario del fútbol.

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