¡El insólito pastel que recibió Messi por su cumpleaños de parte de sus compañeros!

Los compañeros de Lionel Messi sorprendieron al capitán argentino con una emotiva celebración por sus 39 años.

Lionel Messi volvió a ser protagonista del Mundial 2026, pero esta vez no por sus goles ni por sus récords. El capitán de la selección argentina celebró este 24 de junio su cumpleaños número 39 y recibió una emotiva sorpresa por parte de sus compañeros, quienes organizaron un festejo especial en la concentración de la Albiceleste.

En medio del torneo que podría marcar su despedida definitiva de los Mundiales, el astro rosarino fue homenajeado con regalos, mensajes de cariño y un llamativo pastel que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fans. La celebración se realizó en la concentración argentina, donde el ambiente estuvo marcado por las risas, los abrazos y el reconocimiento a una de las figuras más importantes en la historia del fútbol.

Messi - Messi

Las imágenes compartidas por la selección muestran a Messi rodeado de sus compañeros mientras sopla las velas y recibe muestras de afecto de todo el plantel. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el original pastel elaborado con alfajores que recibió Lionel Messi por parte de sus compañeros.

La peculiar creación, preparada especialmente para celebrar sus 39 años, junto con otros obsequios y muestras de cariño del plantel, rápidamente se robó las miradas de los seguidores del campeón del mundo.. Miles de aficionados alrededor del planeta aprovecharon la fecha para enviar mensajes de felicitación al capitán argentino.

El cumpleaños de Messi

Incluso surgieron iniciativas especiales, como la de una fotógrafa argentina que recopiló saludos de seguidores de Messi en algunos de los lugares más remotos del mundo, demostrando el impacto global que tiene el futbolista. El cumpleaños llega en un momento inmejorable para el delantero. Messi atraviesa uno de los mejores arranques de su carrera en un mundial, acumulando cinco goles en apenas dos encuentros y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Nadie las había visto: Antonela Rocuzzo sorprende con fotos privadas de Messi Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al revelar imágenes inéditas junto a Lionel Messi.

Además, Argentina ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda, consolidándose como una de las selecciones favoritas para luchar por el título. A sus 39 años, Messi continúa rompiendo récords y demostrando que sigue siendo determinante en el máximo escenario del fútbol.

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