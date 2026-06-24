“Messigue ilusionando...”: El emotivo video dedicado a Lionel Messi en su cumpleaños

 Emotivo video de cumpleaños para Lionel Messi: ¡Descúbrelo!
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04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
89
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
86
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

“Messigue ilusionando...”: El emotivo video dedicado a Lionel Messi en su cumpleaños

por Amilcar Avila
Messi cumple, este 24 de junio de 2026, su cumpleaños 39., AFA
Messi cumple, este 24 de junio de 2026, su cumpleaños 39. / FOTO: AFA

La selección de Argentina publicó, en redes sociales, un video dedicado a su capitán, por su cumpleaños, construido a partir del juego de palabras “Me sigue...” y “Messigue”, para destacar la vigencia, la influencia y el legado de un futbolista que continúa haciendo historia en la Copa del Mundo.

Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de atención de los aficionados argentinos, esta vez fuera de las canchas. En el marco de su cumpleaños 39 y en plena disputa del Mundial 2026, la cuenta oficial de la selección de Argentina publicó un emotivo video en homenaje a su capitán, una pieza audiovisual que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones entre seguidores del fútbol de todo el mundo.

El video está construido sobre una idea sencilla pero cargada de significado. A través de una serie de frases que comienzan con "Me sigue...", el mensaje evoluciona hacia "Messigue", un juego de palabras que une el apellido del astro rosarino con conceptos que han marcado su trayectoria deportiva y humana.

Así aparecen expresiones como "Messigue sorprendiendo", "Messigue asombrando",  "Messigue enamorando cada enganche, cada toque..." y "Messigue emocionando", probablemente la más representativa del mensaje central del homenaje. 

La campaña busca reflejar cómo, después de más de dos décadas en la élite del fútbol mundial, Messi continúa despertando admiración y esperanza entre millones de aficionados.

La producción combina imágenes recientes del capitán argentino en el Mundial 2026 con momentos emblemáticos de su carrera, repasando una trayectoria que lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la historia del deporte. El material también pone énfasis en la conexión emocional que mantiene con la afición argentina, una relación que se fortaleció con la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Catar 2022 y los éxitos posteriores de la Albiceleste.

El homenaje llega además en un momento especialmente significativo para el futbolista. En esta Copa del Mundo, Messi continúa ampliando una lista de registros históricos que refuerzan su legado. El rosarino se convirtió en uno de los pocos jugadores en disputar seis Mundiales, una marca inédita en la historia del torneo.

A ello se suma otro récord de enorme relevancia: con los goles anotados en esta edición, Messi alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se consolidó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. El capitán argentino también figura entre los futbolistas con más partidos disputados en la competición y entre los jugadores más determinantes en goles y asistencias a lo largo de distintas ediciones del torneo.

Etiquetas
ArgentinaLionel MessiCumpleañosMundial 2026Destacadas

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