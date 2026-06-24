“Messigue ilusionando...”: El emotivo video dedicado a Lionel Messi en su cumpleaños

La selección de Argentina publicó, en redes sociales, un video dedicado a su capitán, por su cumpleaños, construido a partir del juego de palabras “Me sigue...” y “Messigue”, para destacar la vigencia, la influencia y el legado de un futbolista que continúa haciendo historia en la Copa del Mundo.

Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de atención de los aficionados argentinos, esta vez fuera de las canchas. En el marco de su cumpleaños 39 y en plena disputa del Mundial 2026, la cuenta oficial de la selección de Argentina publicó un emotivo video en homenaje a su capitán, una pieza audiovisual que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones entre seguidores del fútbol de todo el mundo.

El video está construido sobre una idea sencilla pero cargada de significado. A través de una serie de frases que comienzan con "Me sigue...", el mensaje evoluciona hacia "Messigue", un juego de palabras que une el apellido del astro rosarino con conceptos que han marcado su trayectoria deportiva y humana.

Así aparecen expresiones como "Messigue sorprendiendo", "Messigue asombrando", "Messigue enamorando cada enganche, cada toque..." y "Messigue emocionando", probablemente la más representativa del mensaje central del homenaje.

La campaña busca reflejar cómo, después de más de dos décadas en la élite del fútbol mundial, Messi continúa despertando admiración y esperanza entre millones de aficionados.

La producción combina imágenes recientes del capitán argentino en el Mundial 2026 con momentos emblemáticos de su carrera, repasando una trayectoria que lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la historia del deporte. El material también pone énfasis en la conexión emocional que mantiene con la afición argentina, una relación que se fortaleció con la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Catar 2022 y los éxitos posteriores de la Albiceleste.

El homenaje llega además en un momento especialmente significativo para el futbolista. En esta Copa del Mundo, Messi continúa ampliando una lista de registros históricos que refuerzan su legado. El rosarino se convirtió en uno de los pocos jugadores en disputar seis Mundiales, una marca inédita en la historia del torneo.

A ello se suma otro récord de enorme relevancia: con los goles anotados en esta edición, Messi alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se consolidó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales. El capitán argentino también figura entre los futbolistas con más partidos disputados en la competición y entre los jugadores más determinantes en goles y asistencias a lo largo de distintas ediciones del torneo.

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